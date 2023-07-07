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Белый дом: США наращивают производство боеприпасов для нужд Киева - РИА Новости, 07.07.2023
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21:18 07.07.2023 (обновлено: 21:24 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/belyydom-1882898634.html
Белый дом: США наращивают производство боеприпасов для нужд Киева
Белый дом: США наращивают производство боеприпасов для нужд Киева - РИА Новости, 07.07.2023
Белый дом: США наращивают производство боеприпасов для нужд Киева
США увеличивают производство артиллерийских снарядов из-за поставок этих вооружений Украине, сообщил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T21:18
2023-07-07T21:24
в мире
сша
киев
украина
джейк салливан
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. США увеличивают производство артиллерийских снарядов из-за поставок этих вооружений Украине, сообщил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы увеличиваем внутреннее производство боеприпасов, мы уже видим значительное увеличение в производстве", - сказал он на брифинге в Белом доме.По словам Салливана, Вашингтон намерен "не оставить Украину безоружной".
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сша
киев
украина
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в мире, сша, киев, украина, джейк салливан, вашингтон (штат)
В мире, США, Киев, Украина, Джейк Салливан, Вашингтон (штат)
Белый дом: США наращивают производство боеприпасов для нужд Киева

Белый дом: США наращивают производство боеприпасов для удовлетворения нужд Киева

© AP Photo / Evan VucciCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. США увеличивают производство артиллерийских снарядов из-за поставок этих вооружений Украине, сообщил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«
"Мы увеличиваем внутреннее производство боеприпасов, мы уже видим значительное увеличение в производстве", - сказал он на брифинге в Белом доме.
По словам Салливана, Вашингтон намерен "не оставить Украину безоружной".
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
США передадут Украине кассетные боеприпасы
Вчера, 21:15
 
В миреСШАКиевУкраинаДжейк СалливанВашингтон (штат)
 
 
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