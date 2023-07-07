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Белый дом: США наращивают производство боеприпасов для нужд Киева
Белый дом: США наращивают производство боеприпасов для нужд Киева - РИА Новости, 07.07.2023
Белый дом: США наращивают производство боеприпасов для нужд Киева
США увеличивают производство артиллерийских снарядов из-за поставок этих вооружений Украине, сообщил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T21:18
2023-07-07T21:18
2023-07-07T21:24
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. США увеличивают производство артиллерийских снарядов из-за поставок этих вооружений Украине, сообщил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы увеличиваем внутреннее производство боеприпасов, мы уже видим значительное увеличение в производстве", - сказал он на брифинге в Белом доме.По словам Салливана, Вашингтон намерен "не оставить Украину безоружной".
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Белый дом: США наращивают производство боеприпасов для нужд Киева
Белый дом: США наращивают производство боеприпасов для удовлетворения нужд Киева