https://ria.ru/20230707/belyydom-1882898634.html

Белый дом: США наращивают производство боеприпасов для нужд Киева

Белый дом: США наращивают производство боеприпасов для нужд Киева - РИА Новости, 07.07.2023

Белый дом: США наращивают производство боеприпасов для нужд Киева

США увеличивают производство артиллерийских снарядов из-за поставок этих вооружений Украине, сообщил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T21:18

2023-07-07T21:18

2023-07-07T21:24

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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. США увеличивают производство артиллерийских снарядов из-за поставок этих вооружений Украине, сообщил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы увеличиваем внутреннее производство боеприпасов, мы уже видим значительное увеличение в производстве", - сказал он на брифинге в Белом доме.По словам Салливана, Вашингтон намерен "не оставить Украину безоружной".

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882898333.html

сша

киев

украина

вашингтон (штат)

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в мире, сша, киев, украина, джейк салливан, вашингтон (штат)