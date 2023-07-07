https://ria.ru/20230707/belorussiya-1882822885.html
ГП Белоруссии направила 28 странам запросы о нацистских преступниках
ГП Белоруссии направила 28 странам запросы о нацистских преступниках - РИА Новости, 07.07.2023
ГП Белоруссии направила 28 странам запросы о нацистских преступниках
Генеральная прокуратура Белоруссии направила в органы 28 стран запросы для установления данных лиц, подозреваемых в причастности к геноциду белорусского народа... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:43
2023-07-07T15:43
2023-07-07T15:43
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белоруссия
минск
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МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии направила в органы 28 стран запросы для установления данных лиц, подозреваемых в причастности к геноциду белорусского народа во время Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба ведомства. "К настоящему времени генпрокуратура направила в компетентные учреждения юстиции 28 иностранных государств поручения и просьбы об оказании правовой помощи, в том числе для установления точных анкетных данных указанных лиц и получения сведений об их судимости за совершенные преступления", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу. В ведомстве добавили, что генпрокуратура в ходе расследования дела о геноциде продолжает устанавливать личности немецко-фашистских преступников и их пособников, которые беспощадно уничтожали мирных граждан на территории БССР. В сообщении отмечается, что работниками ведомства изучены тысячи страниц актов ЧГК (чрезвычайной государственной комиссии) и других архивных документов, допрошено почти 17 тысяч свидетелей и очевидцев преступлений нацистов и их пособников. По ссылке на портале генпрокуратуры доступен список немецких преступников и их сообщников, совершивших убийства мирных граждан на территории Могилевской, Бобруйской областей Белорусской ССР (Бобруйская область в настоящее время входит в состав Могилевской области). Список включает более 1300 фамилий. В апреле 2021 года генпрокурор республики Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны. В декабре Швед сообщил, что завершается подготовка первых материалов по данной теме для направления в национальные суды Белоруссии. В феврале генпрокурор заявил, что уже в конце 2023 года могут начаться заочные процессы в белорусских судах в отношении причастных к геноциду. Он также заявил, что уголовные процессы планируется организовать не только в отношении живых преступников, но и уже умерших.
https://ria.ru/20230322/raskopki-1859707763.html
https://ria.ru/20230622/dokumenty-1879708002.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск
В мире, Белоруссия, Минск
ГП Белоруссии направила 28 странам запросы о нацистских преступниках
ГП Белоруссии направила 28 странам запросы об информации о нацистских преступниках
МИНСК, 7 июл – РИА Новости.
Генеральная прокуратура Белоруссии направила в органы 28 стран запросы для установления данных лиц, подозреваемых в причастности к геноциду белорусского народа во время Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба
ведомства.
"К настоящему времени генпрокуратура направила в компетентные учреждения юстиции 28 иностранных государств поручения и просьбы об оказании правовой помощи, в том числе для установления точных анкетных данных указанных лиц и получения сведений об их судимости за совершенные преступления", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.
В Белоруссии проведут массовые раскопки жертв нацистского геноцида
В ведомстве добавили, что генпрокуратура в ходе расследования дела о геноциде продолжает устанавливать личности немецко-фашистских преступников и их пособников, которые беспощадно уничтожали мирных граждан на территории БССР.
В сообщении отмечается, что работниками ведомства изучены тысячи страниц актов ЧГК (чрезвычайной государственной комиссии) и других архивных документов, допрошено почти 17 тысяч свидетелей и очевидцев преступлений нацистов и их пособников.
По ссылке на портале генпрокуратуры доступен список немецких преступников и их сообщников, совершивших убийства мирных граждан на территории Могилевской, Бобруйской областей Белорусской ССР (Бобруйская область в настоящее время входит в состав Могилевской области). Список включает более 1300 фамилий.
В апреле 2021 года генпрокурор республики Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Генпрокурор отмечал, что Минск
будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны. В декабре Швед сообщил, что завершается подготовка первых материалов по данной теме для направления в национальные суды Белоруссии. В феврале генпрокурор заявил, что уже в конце 2023 года могут начаться заочные процессы в белорусских судах в отношении причастных к геноциду. Он также заявил, что уголовные процессы планируется организовать не только в отношении живых преступников, но и уже умерших.
Опубликованы документы о провокациях гитлеровцев в Виннице в 1943 году