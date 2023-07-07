https://ria.ru/20230707/bayden-1882900514.html

Байден приветствует приезд Зеленского на саммит НАТО, заявил Белый дом

Байден приветствует приезд Зеленского на саммит НАТО, заявил Белый дом - РИА Новости, 07.07.2023

Байден приветствует приезд Зеленского на саммит НАТО, заявил Белый дом

Президент США Джо Байден будет рад возможности встретиться с Владимиром Зеленским на саммите НАТО и приветствовал бы его присутствие в Вильнюсе, сообщил... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T21:34

2023-07-07T21:34

2023-07-07T21:55

нато

в мире

джо байден

владимир зеленский

джейк салливан

украина

сша

вильнюс

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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден будет рад возможности встретиться с Владимиром Зеленским на саммите НАТО и приветствовал бы его присутствие в Вильнюсе, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы бы приветствовали президента Зеленского на саммите НАТО. Президент Байден приветствовал бы возможность встретиться с президентом Зеленским на саммите НАТО", - сказал Салливан на брифинге Белого дома.Салливан добавил, что лидеры стран-членов НАТО намерены "погрузиться" в вопрос об отношениях альянса с Украиной и траектории ее движения к будущему членству."На саммите прозвучат важные практические заявления на этот счет. Поэтому присутствие президента Зеленского будет очень приветствоваться", - сказал он.

https://ria.ru/20230707/nato-1882886635.html

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нато, в мире, джо байден, владимир зеленский, джейк салливан, украина, сша, вильнюс