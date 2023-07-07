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Байден приветствует приезд Зеленского на саммит НАТО, заявил Белый дом - РИА Новости, 07.07.2023
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21:34 07.07.2023 (обновлено: 21:55 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/bayden-1882900514.html
Байден приветствует приезд Зеленского на саммит НАТО, заявил Белый дом
Байден приветствует приезд Зеленского на саммит НАТО, заявил Белый дом - РИА Новости, 07.07.2023
Байден приветствует приезд Зеленского на саммит НАТО, заявил Белый дом
Президент США Джо Байден будет рад возможности встретиться с Владимиром Зеленским на саммите НАТО и приветствовал бы его присутствие в Вильнюсе, сообщил... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T21:34
2023-07-07T21:55
нато
в мире
джо байден
владимир зеленский
джейк салливан
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден будет рад возможности встретиться с Владимиром Зеленским на саммите НАТО и приветствовал бы его присутствие в Вильнюсе, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы бы приветствовали президента Зеленского на саммите НАТО. Президент Байден приветствовал бы возможность встретиться с президентом Зеленским на саммите НАТО", - сказал Салливан на брифинге Белого дома.Салливан добавил, что лидеры стран-членов НАТО намерены "погрузиться" в вопрос об отношениях альянса с Украиной и траектории ее движения к будущему членству."На саммите прозвучат важные практические заявления на этот счет. Поэтому присутствие президента Зеленского будет очень приветствоваться", - сказал он.
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нато, в мире, джо байден, владимир зеленский, джейк салливан, украина, сша, вильнюс
НАТО, В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Украина, США, Вильнюс
Байден приветствует приезд Зеленского на саммит НАТО, заявил Белый дом

Белый дом: Байден приветствует возможность встретиться с Зеленским на саммите НАТО

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден будет рад возможности встретиться с Владимиром Зеленским на саммите НАТО и приветствовал бы его присутствие в Вильнюсе, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"Мы бы приветствовали президента Зеленского на саммите НАТО. Президент Байден приветствовал бы возможность встретиться с президентом Зеленским на саммите НАТО", - сказал Салливан на брифинге Белого дома.
Салливан добавил, что лидеры стран-членов НАТО намерены "погрузиться" в вопрос об отношениях альянса с Украиной и траектории ее движения к будущему членству.
"На саммите прозвучат важные практические заявления на этот счет. Поэтому присутствие президента Зеленского будет очень приветствоваться", - сказал он.
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Вчера, 19:38
 
НАТОВ миреДжо БайденВладимир ЗеленскийДжейк СалливанУкраинаСШАВильнюс
 
 
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