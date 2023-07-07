https://ria.ru/20230707/bayden-1882900514.html
Байден приветствует приезд Зеленского на саммит НАТО, заявил Белый дом
Байден приветствует приезд Зеленского на саммит НАТО, заявил Белый дом - РИА Новости, 07.07.2023
Байден приветствует приезд Зеленского на саммит НАТО, заявил Белый дом
Президент США Джо Байден будет рад возможности встретиться с Владимиром Зеленским на саммите НАТО и приветствовал бы его присутствие в Вильнюсе, сообщил... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T21:34
2023-07-07T21:34
2023-07-07T21:55
нато
в мире
джо байден
владимир зеленский
джейк салливан
украина
сша
вильнюс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873205312_0:110:3066:1835_1920x0_80_0_0_c119bdab02a88212911946b767adc068.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден будет рад возможности встретиться с Владимиром Зеленским на саммите НАТО и приветствовал бы его присутствие в Вильнюсе, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы бы приветствовали президента Зеленского на саммите НАТО. Президент Байден приветствовал бы возможность встретиться с президентом Зеленским на саммите НАТО", - сказал Салливан на брифинге Белого дома.Салливан добавил, что лидеры стран-членов НАТО намерены "погрузиться" в вопрос об отношениях альянса с Украиной и траектории ее движения к будущему членству."На саммите прозвучат важные практические заявления на этот счет. Поэтому присутствие президента Зеленского будет очень приветствоваться", - сказал он.
https://ria.ru/20230707/nato-1882886635.html
украина
сша
вильнюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873205312_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3316e4a9bbf8846e09ff0ae8bbcc4e14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, в мире, джо байден, владимир зеленский, джейк салливан, украина, сша, вильнюс
НАТО, В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Украина, США, Вильнюс
Байден приветствует приезд Зеленского на саммит НАТО, заявил Белый дом
Белый дом: Байден приветствует возможность встретиться с Зеленским на саммите НАТО