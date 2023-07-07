https://ria.ru/20230707/batarei-1882703852.html

Солнечные батареи целесообразнее всего размещать в космосе, считает эксперт

Солнечные батареи целесообразнее всего размещать в космосе, считает эксперт - РИА Новости, 07.07.2023

Солнечные батареи целесообразнее всего размещать в космосе, считает эксперт

Размещение солнечных батарей в космосе позволит более эффективно накапливать и использовать энергию, но пока технологии не могут в полной мере обеспечить... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T02:36

2023-07-07T02:36

2023-07-07T02:36

земля

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Размещение солнечных батарей в космосе позволит более эффективно накапливать и использовать энергию, но пока технологии не могут в полной мере обеспечить передачу энергии на такое большое расстояние, рассказал РИА Новости эксперт Центра компетенций НТИ "Фотоника" Алексей Гаркушин. "Солнечные батареи являются более экологичным решением использования энергоресурсов. Однако, чтобы неблагоприятные условия на Земле (пасмурная погода, туман, снег и др.) не оказывали влияния на их эффективность, батареи стоит разместить в космосе. Тогда энергию можно будет эффективно накапливать и использовать", - полагает Гаркушин, добавляя, что "пока технологии не могут в полной мере обеспечить передачу энергии на такое большое расстояние". Солнечные батареи обладают малым КПД преобразования солнечной энергии в электрическую, рассказывает эксперт. При размещении фотоэлектрического преобразователя (ФЭП) в космосе, увеличится плотность потока солнечного излучения, попадающего на него. "То есть количество энергии, падающей на единицу площади, возрастает, а значит возрастет и количество получаемой энергии в абсолютном выражении. При этом приемник солнечной энергии, находящийся на Земле, будет получать солнечную энергию в благоприятные промежутки времени в концентрированном виде от космического модуля", - поясняет он. На данный момент предлагается два варианта развития этой технологии. В первом фотоэлектрический преобразователь большой площади с системой накопления энергии в космосе преобразовывает энергию солнечного излучения в электрическую и затем с помощью лазера она транслируется на Землю в виде луча с большой плотностью мощности. "Этот энергетический луч будет попадать на фотоэлектрический преобразователь, и преобразовываться из оптической энергии в электрическую", - рассказывает Гаркушин. Второй вариант, по словам эксперта, заключается в размещении солнечной станции особой конструкции в космическом пространстве. "Она не будет преобразовывать оптическую энергию в электрическую, а сразу будет передавать её на Землю, при этом уплотняя ее с помощью специального оптического устройства. На Земле так же, как и в первом случае, размещается система из фотоэлектрических преобразователей, которая будет преобразовывать этот концентрированный луч в электроэнергию. Такой способ позволит сократить количество преобразований энергии, что в конечном итоге положительно скажется на КПД", - пояснил он.

https://ria.ru/20230528/veloprokat-1874619684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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земля