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В Балашихе откроется спортивный комплекс "Спорттракт" - РИА Новости, 07.07.2023
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10:57 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/balashikha-1882735389.html
В Балашихе откроется спортивный комплекс "Спорттракт"
В Балашихе откроется спортивный комплекс "Спорттракт" - РИА Новости, 07.07.2023
В Балашихе откроется спортивный комплекс "Спорттракт"
Новый спортивный комплекс "Спорттракт" откроется 8 июля в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:57
2023-07-07T10:57
балашиха
сергей юров
сергей щукин
российский футбольный союз (рфс)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Новый спортивный комплекс "Спорттракт" откроется 8 июля в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Ход завершающего этапа строительства объекта проверил глава Балашихи Сергей Юров. "Здесь смогут заниматься ученики коммерческих школ, любители, также инвестор выделит часы для спортивной школы "Орион". Мы сможем организовать комфортные условия занятий для наших ребят, которые выйдут после летних каникул. Уже прорабатывается расписание занятий. Объект находится в высокой степени готовности, уже 8 числа все желающие смогут им воспользоваться", — сказал Юров. В пресс-службе добавили, что спортивный комплекс состоит из пяти игровых открытых спортивных площадок, включающих в себя большое футбольное поле с искусственной травой по стандарту РФС, два теннисных корта на искусственном газоне, две универсальные спортивные площадки для волейбола, баскетбола, мини футбола, покрытые резиновой крошкой. В радиусе 15 километров от спорткомплекса проживает порядка 350 тысяч горожан. "Здесь располагается огромный микрорайон, который активно развивается, спорткомплекс будет популярен среди его жителей. Объект построили очень быстро и качественно. Здесь можно заниматься летними видами спорта — футболом, волейболом, баскетболом и другими. Мы разговаривали с собственником объекта, постараемся вместе сделать из этого места центр притяжения людей", — отметил, в свою очередь, депутат городского Совета Балашихи Сергей Щукин, инспектировавший объект.
https://ria.ru/20230704/doska-1882218791.html
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балашиха, сергей юров, сергей щукин, российский футбольный союз (рфс)
Балашиха, Сергей Юров, Сергей Щукин, Российский футбольный союз (РФС)
В Балашихе откроется спортивный комплекс "Спорттракт"

Современный спортивный комплекс "Спорттракт" откроется в Балашихе в микрорайоне Павлино

© Фото : пресс-служба администрации городского округа БалашихаСовременный спортивный комплекс "Спорттракт" откроется в Балашихе
Современный спортивный комплекс Спорттракт откроется в Балашихе - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Современный спортивный комплекс "Спорттракт" откроется в Балашихе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Новый спортивный комплекс "Спорттракт" откроется 8 июля в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ход завершающего этапа строительства объекта проверил глава Балашихи Сергей Юров.
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"Здесь смогут заниматься ученики коммерческих школ, любители, также инвестор выделит часы для спортивной школы "Орион". Мы сможем организовать комфортные условия занятий для наших ребят, которые выйдут после летних каникул. Уже прорабатывается расписание занятий. Объект находится в высокой степени готовности, уже 8 числа все желающие смогут им воспользоваться", — сказал Юров.
В пресс-службе добавили, что спортивный комплекс состоит из пяти игровых открытых спортивных площадок, включающих в себя большое футбольное поле с искусственной травой по стандарту РФС, два теннисных корта на искусственном газоне, две универсальные спортивные площадки для волейбола, баскетбола, мини футбола, покрытые резиновой крошкой. В радиусе 15 километров от спорткомплекса проживает порядка 350 тысяч горожан.
"Здесь располагается огромный микрорайон, который активно развивается, спорткомплекс будет популярен среди его жителей. Объект построили очень быстро и качественно. Здесь можно заниматься летними видами спорта — футболом, волейболом, баскетболом и другими. Мы разговаривали с собственником объекта, постараемся вместе сделать из этого места центр притяжения людей", — отметил, в свою очередь, депутат городского Совета Балашихи Сергей Щукин, инспектировавший объект.
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БалашихаСергей ЮровСергей ЩукинРоссийский футбольный союз (РФС)
 
 
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