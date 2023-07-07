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В Верхневолжье расширят программу покупки автомобилей для многодетных семей - РИА Новости, 07.07.2023
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Тверская область
 
13:43 07.07.2023 (обновлено: 14:01 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/avtomobili-1882787574.html
В Верхневолжье расширят программу покупки автомобилей для многодетных семей
В Верхневолжье расширят программу покупки автомобилей для многодетных семей - РИА Новости, 07.07.2023
В Верхневолжье расширят программу покупки автомобилей для многодетных семей
Меры поддержки многодетных семей в Тверской области будут усилены, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия24. Тверь". РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T13:43
2023-07-07T14:01
игорь руденя
тверская область
тверская область
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ТВЕРЬ, 7 июл — РИА Новости. Меры поддержки многодетных семей в Тверской области будут усилены, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия24. Тверь". Губернатор подчеркнул, что сегодня в регионе особое внимание уделяется поддержке многодетных семей. "Приняли решение о расширении программы приобретения автомобиля для наших многодетных семей. Планируется увеличение суммы поддержки до 1,5 миллиона рублей с 1 сентября 2023 года. Перечень транспорта, который можно будет приобрести, также планируем расширить. В ближайшее время примем необходимые решения. Те, кто еще не применил свои сертификаты, смогут обменять их на новые", – сказал Руденя. По его словам, в регионе продолжает действовать программа по бесплатному предоставлению многодетным семьям школьной формы. Комплектами обеспечиваются школьники с 1 по 11 классы – дети из многодетных, опекунских и приемных семей, в которых воспитываются трое и более детей до 18 лет. Также получить бесплатную школьную форму могут дети, чьи семьи уже утратили статус многодетных, но в которых старший ребенок (до 21 года) учится на дневном отделении в колледже или вузе, причем не только в Тверской области. Руденя подчеркнул, что в регионе планируется и далее развивать направления поддержки многодетных семей.
https://realty.ria.ru/20230630/putin-1881496763.html
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игорь руденя, тверская область
Игорь Руденя, Тверская область, Тверская область

В Верхневолжье расширят программу покупки автомобилей для многодетных семей

© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия24. Тверь"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире телеканала Россия24. Тверь - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия24. Тверь"
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 7 июл — РИА Новости. Меры поддержки многодетных семей в Тверской области будут усилены, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия24. Тверь".
Губернатор подчеркнул, что сегодня в регионе особое внимание уделяется поддержке многодетных семей.
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"Приняли решение о расширении программы приобретения автомобиля для наших многодетных семей. Планируется увеличение суммы поддержки до 1,5 миллиона рублей с 1 сентября 2023 года. Перечень транспорта, который можно будет приобрести, также планируем расширить. В ближайшее время примем необходимые решения. Те, кто еще не применил свои сертификаты, смогут обменять их на новые", – сказал Руденя.
По его словам, в регионе продолжает действовать программа по бесплатному предоставлению многодетным семьям школьной формы. Комплектами обеспечиваются школьники с 1 по 11 классы – дети из многодетных, опекунских и приемных семей, в которых воспитываются трое и более детей до 18 лет. Также получить бесплатную школьную форму могут дети, чьи семьи уже утратили статус многодетных, но в которых старший ребенок (до 21 года) учится на дневном отделении в колледже или вузе, причем не только в Тверской области.
Руденя подчеркнул, что в регионе планируется и далее развивать направления поддержки многодетных семей.
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