https://ria.ru/20230707/avtomobili-1882787574.html

В Верхневолжье расширят программу покупки автомобилей для многодетных семей

В Верхневолжье расширят программу покупки автомобилей для многодетных семей - РИА Новости, 07.07.2023

В Верхневолжье расширят программу покупки автомобилей для многодетных семей

Меры поддержки многодетных семей в Тверской области будут усилены, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия24. Тверь". РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:43

2023-07-07T13:43

2023-07-07T14:01

игорь руденя

тверская область

тверская область

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ТВЕРЬ, 7 июл — РИА Новости. Меры поддержки многодетных семей в Тверской области будут усилены, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия24. Тверь". Губернатор подчеркнул, что сегодня в регионе особое внимание уделяется поддержке многодетных семей. "Приняли решение о расширении программы приобретения автомобиля для наших многодетных семей. Планируется увеличение суммы поддержки до 1,5 миллиона рублей с 1 сентября 2023 года. Перечень транспорта, который можно будет приобрести, также планируем расширить. В ближайшее время примем необходимые решения. Те, кто еще не применил свои сертификаты, смогут обменять их на новые", – сказал Руденя. По его словам, в регионе продолжает действовать программа по бесплатному предоставлению многодетным семьям школьной формы. Комплектами обеспечиваются школьники с 1 по 11 классы – дети из многодетных, опекунских и приемных семей, в которых воспитываются трое и более детей до 18 лет. Также получить бесплатную школьную форму могут дети, чьи семьи уже утратили статус многодетных, но в которых старший ребенок (до 21 года) учится на дневном отделении в колледже или вузе, причем не только в Тверской области. Руденя подчеркнул, что в регионе планируется и далее развивать направления поддержки многодетных семей.

https://realty.ria.ru/20230630/putin-1881496763.html

https://ria.ru/20230628/semi-1880891887.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь руденя, тверская область