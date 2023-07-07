https://ria.ru/20230707/avtomobili-1882758305.html
В Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP
В Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP - РИА Новости, 07.07.2023
В Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP
Производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей началось на предприятии... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:14
2023-07-07T12:14
2023-07-07T17:11
экономика
технологии
россия
кострома
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
костромская область
костромская область
сергей ситников
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КОСТРОМА, 7 июл — РИА Новости. Производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей началось на предприятии "Итэлма" в Костроме, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. "Электронные системы ABS и ESP являются ключевым элементом автомобиля. Мы приветствуем появление в России производства таких систем, поскольку потребительский сегмент рынка автоэлектроники требует значительного объема электронных комплектующих", — отметил участвующий в церемонии замглавы Минпромторга Василий Шпак.Системы ABS и ESP выпускал завод Bosch в Самаре, но год назад производство на нем было остановлено, в июне этот актив приобрело ФГУП "НАМИ".На предприятии в Костроме построили новый цех с полностью автоматизированной линией, отвечающий всем международным стандартам. "Итэлма" получила лицензию, позволяющую локализовать все комплектующие систем ABS и ESP: электромотор, электронику, корпус. Проект полностью коммерческий — субсидии и бюджетные средства не привлекались.Завод может ежегодно производить 850 тысяч систем, при условии установки дополнительного оборудования мощности могут возрасти до 1,2 миллиона штук в год.Российские автопроизводители столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP еще в прошлом году. После этого власти упростили технический регламент, позволив выпускать машины без этих систем, чтобы не останавливать конвейеры. В декабре установка ABS вновь станет обязательной."В октябре прошлого года с руководством завода мы обсуждали новые направления производства. Исходили из того, что отдельные предприятия, где учредителями были иностранные компании, ушли из страны и их продукцию необходимо замещать отечественной. Компании "Итэлма" на производственной площадке в Костроме удалось в очень короткие сроки решить все вопросы с запуском линии по производству антиблокировочных систем для автомобилей", — заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников, его слова приводит пресс-служба правительства региона.Он добавил, что власти помогут предприятию в комплектовании кадрами. Костромская область оказывает всю необходимую помощь предприятиям, которые обеспечивают производственный суверенитет страны.
https://ria.ru/20230607/avto-1876719981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, кострома, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), костромская область, сергей ситников
Экономика, Технологии, Россия, Кострома, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников
В Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP
В Костроме запустили первое российское производство антиблокировочных систем для авто
КОСТРОМА, 7 июл — РИА Новости. Производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей началось на предприятии "Итэлма" в Костроме, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
"Электронные системы ABS и ESP являются ключевым элементом автомобиля. Мы приветствуем появление в России
производства таких систем, поскольку потребительский сегмент рынка автоэлектроники требует значительного объема электронных комплектующих", — отметил участвующий в церемонии замглавы Минпромторга
Василий Шпак.
Локализация систем ESP обойдется дороже импорта, считает эксперт
Системы ABS и ESP выпускал завод Bosch в Самаре
, но год назад производство на нем было остановлено, в июне этот актив приобрело ФГУП "НАМИ
".
На предприятии в Костроме построили новый цех с полностью автоматизированной линией, отвечающий всем международным стандартам. "Итэлма" получила лицензию, позволяющую локализовать все комплектующие систем ABS и ESP: электромотор, электронику, корпус. Проект полностью коммерческий — субсидии и бюджетные средства не привлекались.
Завод может ежегодно производить 850 тысяч систем, при условии установки дополнительного оборудования мощности могут возрасти до 1,2 миллиона штук в год.
ABS — система, предотвращающая блокировку колес автомобиля при торможении. Основное ее предназначение — сохранение устойчивости и управляемости.
ESP — система, предотвращающая занос автомобиля.
Российские автопроизводители столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP еще в прошлом году. После этого власти упростили технический регламент, позволив выпускать машины без этих систем, чтобы не останавливать конвейеры. В декабре установка ABS вновь станет обязательной.
«
"В октябре прошлого года с руководством завода мы обсуждали новые направления производства. Исходили из того, что отдельные предприятия, где учредителями были иностранные компании, ушли из страны и их продукцию необходимо замещать отечественной. Компании "Итэлма" на производственной площадке в Костроме удалось в очень короткие сроки решить все вопросы с запуском линии по производству антиблокировочных систем для автомобилей", — заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников, его слова приводит пресс-служба правительства региона.
Он добавил, что власти помогут предприятию в комплектовании кадрами. Костромская область оказывает всю необходимую помощь предприятиям, которые обеспечивают производственный суверенитет страны.
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