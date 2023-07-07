Рейтинг@Mail.ru
В Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область
Костромская область
 
12:14 07.07.2023 (обновлено: 17:11 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/avtomobili-1882758305.html
В Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP
В Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP - РИА Новости, 07.07.2023
В Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP
Производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей началось на предприятии... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:14
2023-07-07T17:11
экономика
технологии
россия
кострома
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
костромская область
костромская область
сергей ситников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155899/60/1558996014_0:32:3582:2048_1920x0_80_0_0_f794fa1f1e4dbec4282da2f0f7329937.jpg
КОСТРОМА, 7 июл — РИА Новости. Производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей началось на предприятии "Итэлма" в Костроме, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. "Электронные системы ABS и ESP являются ключевым элементом автомобиля. Мы приветствуем появление в России производства таких систем, поскольку потребительский сегмент рынка автоэлектроники требует значительного объема электронных комплектующих", — отметил участвующий в церемонии замглавы Минпромторга Василий Шпак.Системы ABS и ESP выпускал завод Bosch в Самаре, но год назад производство на нем было остановлено, в июне этот актив приобрело ФГУП "НАМИ".На предприятии в Костроме построили новый цех с полностью автоматизированной линией, отвечающий всем международным стандартам. "Итэлма" получила лицензию, позволяющую локализовать все комплектующие систем ABS и ESP: электромотор, электронику, корпус. Проект полностью коммерческий — субсидии и бюджетные средства не привлекались.Завод может ежегодно производить 850 тысяч систем, при условии установки дополнительного оборудования мощности могут возрасти до 1,2 миллиона штук в год.Российские автопроизводители столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP еще в прошлом году. После этого власти упростили технический регламент, позволив выпускать машины без этих систем, чтобы не останавливать конвейеры. В декабре установка ABS вновь станет обязательной.&quot;В октябре прошлого года с руководством завода мы обсуждали новые направления производства. Исходили из того, что отдельные предприятия, где учредителями были иностранные компании, ушли из страны и их продукцию необходимо замещать отечественной. Компании &quot;Итэлма&quot; на производственной площадке в Костроме удалось в очень короткие сроки решить все вопросы с запуском линии по производству антиблокировочных систем для автомобилей&quot;, — заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников, его слова приводит пресс-служба правительства региона.Он добавил, что власти помогут предприятию в комплектовании кадрами. Костромская область оказывает всю необходимую помощь предприятиям, которые обеспечивают производственный суверенитет страны.
https://ria.ru/20230607/avto-1876719981.html
https://ria.ru/20230613/lada-1877712926.html
россия
кострома
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155899/60/1558996014_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_76c64275e0a09023f9ddac522af27294.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, кострома, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), костромская область, сергей ситников
Экономика, Технологии, Россия, Кострома, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников
В Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP

В Костроме запустили первое российское производство антиблокировочных систем для авто

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСусанинская площадь в Костроме
Сусанинская площадь в Костроме - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Сусанинская площадь в Костроме. Архивное фото
Читать ria.ru в
КОСТРОМА, 7 июл — РИА Новости. Производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей началось на предприятии "Итэлма" в Костроме, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
"Электронные системы ABS и ESP являются ключевым элементом автомобиля. Мы приветствуем появление в России производства таких систем, поскольку потребительский сегмент рынка автоэлектроники требует значительного объема электронных комплектующих", — отметил участвующий в церемонии замглавы Минпромторга Василий Шпак.
Цех сборки автомобилей Лада Гранта на заводе ОАО АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Локализация систем ESP обойдется дороже импорта, считает эксперт
7 июня, 15:06
Системы ABS и ESP выпускал завод Bosch в Самаре, но год назад производство на нем было остановлено, в июне этот актив приобрело ФГУП "НАМИ".
На предприятии в Костроме построили новый цех с полностью автоматизированной линией, отвечающий всем международным стандартам. "Итэлма" получила лицензию, позволяющую локализовать все комплектующие систем ABS и ESP: электромотор, электронику, корпус. Проект полностью коммерческий — субсидии и бюджетные средства не привлекались.
Завод может ежегодно производить 850 тысяч систем, при условии установки дополнительного оборудования мощности могут возрасти до 1,2 миллиона штук в год.

ABS — система, предотвращающая блокировку колес автомобиля при торможении. Основное ее предназначение — сохранение устойчивости и управляемости.

ESP — система, предотвращающая занос автомобиля.

Российские автопроизводители столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP еще в прошлом году. После этого власти упростили технический регламент, позволив выпускать машины без этих систем, чтобы не останавливать конвейеры. В декабре установка ABS вновь станет обязательной.
«

"В октябре прошлого года с руководством завода мы обсуждали новые направления производства. Исходили из того, что отдельные предприятия, где учредителями были иностранные компании, ушли из страны и их продукцию необходимо замещать отечественной. Компании "Итэлма" на производственной площадке в Костроме удалось в очень короткие сроки решить все вопросы с запуском линии по производству антиблокировочных систем для автомобилей", заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников, его слова приводит пресс-служба правительства региона.

Он добавил, что власти помогут предприятию в комплектовании кадрами. Костромская область оказывает всю необходимую помощь предприятиям, которые обеспечивают производственный суверенитет страны.
Автомобиль Lada Granta - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Мантуров назвал "народный" российский автомобиль
13 июня, 07:16
 
Костромская областьЭкономикаТехнологииРоссияКостромаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Костромская областьСергей Ситников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала