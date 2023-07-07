https://ria.ru/20230707/avtomobili-1882758305.html

В Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP

В Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP - РИА Новости, 07.07.2023

В Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP

Производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей началось на предприятии... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:14

2023-07-07T12:14

2023-07-07T17:11

экономика

технологии

россия

кострома

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

костромская область

костромская область

сергей ситников

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КОСТРОМА, 7 июл — РИА Новости. Производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей началось на предприятии "Итэлма" в Костроме, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. "Электронные системы ABS и ESP являются ключевым элементом автомобиля. Мы приветствуем появление в России производства таких систем, поскольку потребительский сегмент рынка автоэлектроники требует значительного объема электронных комплектующих", — отметил участвующий в церемонии замглавы Минпромторга Василий Шпак.Системы ABS и ESP выпускал завод Bosch в Самаре, но год назад производство на нем было остановлено, в июне этот актив приобрело ФГУП "НАМИ".На предприятии в Костроме построили новый цех с полностью автоматизированной линией, отвечающий всем международным стандартам. "Итэлма" получила лицензию, позволяющую локализовать все комплектующие систем ABS и ESP: электромотор, электронику, корпус. Проект полностью коммерческий — субсидии и бюджетные средства не привлекались.Завод может ежегодно производить 850 тысяч систем, при условии установки дополнительного оборудования мощности могут возрасти до 1,2 миллиона штук в год.Российские автопроизводители столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP еще в прошлом году. После этого власти упростили технический регламент, позволив выпускать машины без этих систем, чтобы не останавливать конвейеры. В декабре установка ABS вновь станет обязательной."В октябре прошлого года с руководством завода мы обсуждали новые направления производства. Исходили из того, что отдельные предприятия, где учредителями были иностранные компании, ушли из страны и их продукцию необходимо замещать отечественной. Компании "Итэлма" на производственной площадке в Костроме удалось в очень короткие сроки решить все вопросы с запуском линии по производству антиблокировочных систем для автомобилей", — заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников, его слова приводит пресс-служба правительства региона.Он добавил, что власти помогут предприятию в комплектовании кадрами. Костромская область оказывает всю необходимую помощь предприятиям, которые обеспечивают производственный суверенитет страны.

https://ria.ru/20230607/avto-1876719981.html

https://ria.ru/20230613/lada-1877712926.html

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кострома

костромская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, кострома, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), костромская область, сергей ситников