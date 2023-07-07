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Артиллеристы под Авдеевкой получили снаряды с повышенной дальностью огня - РИА Новости, 07.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:09 07.07.2023 (обновлено: 06:12 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/artilleriya-1882709732.html
Артиллеристы под Авдеевкой получили снаряды с повышенной дальностью огня
Артиллеристы под Авдеевкой получили снаряды с повышенной дальностью огня - РИА Новости, 07.07.2023
Артиллеристы под Авдеевкой получили снаряды с повышенной дальностью огня
Российским артиллеристам под Авдеевкой (ДНР) поступили новые снаряды, которые позволили увеличить дальность прицельной стрельбы, сообщил РИА Новости российский... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T06:09
2023-07-07T06:12
специальная военная операция на украине
россия
су-25
авдеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Российским артиллеристам под Авдеевкой (ДНР) поступили новые снаряды, которые позволили увеличить дальность прицельной стрельбы, сообщил РИА Новости российский военный. "Работаем в направлении Авдеевки очень давно, постоянно перекатываемся, маскируемся с места на место, ездим, смотрим позиции, потому что очень часто летают беспилотные летательные аппараты… Работаем на "Мста-Б" 2А65. Работаем очень долго. В основном у нас идёт контрбатарейная борьба. Иногда бывает вооруженная военная техника, также подавляем. Недавно выдали новые снаряды - раньше мы доставали до 24 км, сейчас достаем до 29, что и позволяет подавлять противника на такой дистанции", - рассказал он. По сообщениям минобороны России, за минувшие сутки уничтожено 86 артиллерийских расчетов, 119 районов скопления живой силы и техники, три пункта управления. Средства ПВО сбили два самолета Су-25, четыре крылатые ракеты Storm Shadow, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 15 беспилотников.
россия
авдеевка
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россия, су-25, авдеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-25, Авдеевка, Донецкая Народная Республика
Артиллеристы под Авдеевкой получили снаряды с повышенной дальностью огня

Артиллеристам под Авдеевкой подвезли новые снаряды с повышенной дальностью стрельбы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийская артиллерия
Российская артиллерия - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российская артиллерия. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Российским артиллеристам под Авдеевкой (ДНР) поступили новые снаряды, которые позволили увеличить дальность прицельной стрельбы, сообщил РИА Новости российский военный.
"Работаем в направлении Авдеевки очень давно, постоянно перекатываемся, маскируемся с места на место, ездим, смотрим позиции, потому что очень часто летают беспилотные летательные аппараты… Работаем на "Мста-Б" 2А65. Работаем очень долго. В основном у нас идёт контрбатарейная борьба. Иногда бывает вооруженная военная техника, также подавляем. Недавно выдали новые снаряды - раньше мы доставали до 24 км, сейчас достаем до 29, что и позволяет подавлять противника на такой дистанции", - рассказал он.
По сообщениям минобороны России, за минувшие сутки уничтожено 86 артиллерийских расчетов, 119 районов скопления живой силы и техники, три пункта управления. Средства ПВО сбили два самолета Су-25, четыре крылатые ракеты Storm Shadow, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 15 беспилотников.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСу-25АвдеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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