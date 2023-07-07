https://ria.ru/20230707/artilleriya-1882709732.html

Артиллеристы под Авдеевкой получили снаряды с повышенной дальностью огня

Артиллеристы под Авдеевкой получили снаряды с повышенной дальностью огня - РИА Новости, 07.07.2023

Артиллеристы под Авдеевкой получили снаряды с повышенной дальностью огня

Российским артиллеристам под Авдеевкой (ДНР) поступили новые снаряды, которые позволили увеличить дальность прицельной стрельбы, сообщил РИА Новости российский... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T06:09

2023-07-07T06:09

2023-07-07T06:12

специальная военная операция на украине

россия

су-25

авдеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Российским артиллеристам под Авдеевкой (ДНР) поступили новые снаряды, которые позволили увеличить дальность прицельной стрельбы, сообщил РИА Новости российский военный. "Работаем в направлении Авдеевки очень давно, постоянно перекатываемся, маскируемся с места на место, ездим, смотрим позиции, потому что очень часто летают беспилотные летательные аппараты… Работаем на "Мста-Б" 2А65. Работаем очень долго. В основном у нас идёт контрбатарейная борьба. Иногда бывает вооруженная военная техника, также подавляем. Недавно выдали новые снаряды - раньше мы доставали до 24 км, сейчас достаем до 29, что и позволяет подавлять противника на такой дистанции", - рассказал он. По сообщениям минобороны России, за минувшие сутки уничтожено 86 артиллерийских расчетов, 119 районов скопления живой силы и техники, три пункта управления. Средства ПВО сбили два самолета Су-25, четыре крылатые ракеты Storm Shadow, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 15 беспилотников.

россия

авдеевка

донецкая народная республика

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россия, су-25, авдеевка, донецкая народная республика