https://ria.ru/20230707/artilleriya-1882709732.html
Артиллеристы под Авдеевкой получили снаряды с повышенной дальностью огня
Артиллеристы под Авдеевкой получили снаряды с повышенной дальностью огня - РИА Новости, 07.07.2023
Артиллеристы под Авдеевкой получили снаряды с повышенной дальностью огня
Российским артиллеристам под Авдеевкой (ДНР) поступили новые снаряды, которые позволили увеличить дальность прицельной стрельбы, сообщил РИА Новости российский... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T06:09
2023-07-07T06:09
2023-07-07T06:12
специальная военная операция на украине
россия
су-25
авдеевка
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881951613_0:31:2917:1671_1920x0_80_0_0_76b70e027b828b49a902b906aa5163d4.jpg
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Российским артиллеристам под Авдеевкой (ДНР) поступили новые снаряды, которые позволили увеличить дальность прицельной стрельбы, сообщил РИА Новости российский военный. "Работаем в направлении Авдеевки очень давно, постоянно перекатываемся, маскируемся с места на место, ездим, смотрим позиции, потому что очень часто летают беспилотные летательные аппараты… Работаем на "Мста-Б" 2А65. Работаем очень долго. В основном у нас идёт контрбатарейная борьба. Иногда бывает вооруженная военная техника, также подавляем. Недавно выдали новые снаряды - раньше мы доставали до 24 км, сейчас достаем до 29, что и позволяет подавлять противника на такой дистанции", - рассказал он. По сообщениям минобороны России, за минувшие сутки уничтожено 86 артиллерийских расчетов, 119 районов скопления живой силы и техники, три пункта управления. Средства ПВО сбили два самолета Су-25, четыре крылатые ракеты Storm Shadow, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 15 беспилотников.
россия
авдеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881951613_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_869466d04fb4809d4d93198bd323c702.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, су-25, авдеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-25, Авдеевка, Донецкая Народная Республика
Артиллеристы под Авдеевкой получили снаряды с повышенной дальностью огня
Артиллеристам под Авдеевкой подвезли новые снаряды с повышенной дальностью стрельбы