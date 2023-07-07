https://ria.ru/20230707/ammiakoprovod-1882895111.html

В ООН заявили о сложностях в оценке повреждений на аммиакопроводе

В ООН заявили о сложностях в оценке повреждений на аммиакопроводе - РИА Новости, 07.07.2023

В ООН заявили о сложностях в оценке повреждений на аммиакопроводе

Аммиакопровод Тольятти-Одесса поврежден в трех местах, подобраться к ним для оценки повреждений сложно из-за активных боевых действий, заявил на... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T20:51

2023-07-07T20:51

2023-07-07T20:51

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ООН, 7 июл – РИА Новости. Аммиакопровод Тольятти-Одесса поврежден в трех местах, подобраться к ним для оценки повреждений сложно из-за активных боевых действий, заявил на пресс-конференции замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. "Мы предложили сторонам возможность отправки группы технический оценки (состояния трубопровода – ред.). Там повреждения в трех местах. Там ведутся активные боевые действия", - сказал Гриффитс. "Чтобы добраться до этих трех мест, с целью оценки повреждения, уже требуется определенная договоренность от сторон - чтобы они предоставили "окно", прекратили огонь. Так что мы пока не смогли сделать этого, оценить, какой ремонт нужен", - отметил он. По его словам, если бы удалось добиться договоренности и трубопровод был отремонтирован, потребовалась была бы договоренность о защите этого трубопровода от дальнейших боевых действий. "Так что есть множество препятствий для того, чтобы сделать это реалистичной перспективой в данный момент. Так что с трубопроводом сложно", – указал замгенсека, отвечая на вопрос о перспектива ремонта аммиакопровода. Восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" входит в пакет договоренностей по зерновой инициативе, заключенной между РФ, ООН, Турцией и Украиной, является второй частью меморандума Россия - ООН, рассчитанного на три года. В него также входит обязательство по разблокировке российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230621/ammiakoprovod-1879645448.html

https://ria.ru/20230619/tolyattiazot-1879134564.html

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оон, мартин гриффитс, россельхозбанк, одесса, турция, россия, swift