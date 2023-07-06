https://ria.ru/20230706/zhukov-1882645378.html

Сергей Жуков сыграет самого себя в детективной комедии "Руки вверх"

Сергей Жуков сыграет самого себя в детективной комедии "Руки вверх" - РИА Новости, 06.07.2023

Сергей Жуков сыграет самого себя в детективной комедии "Руки вверх"

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков сыграет самого себя в одноименной детективной комедии. Об этом сообщил продюсер Денис Жалинский в ходе защиты проектов,... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T18:23

2023-07-06T18:23

2023-07-06T18:23

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков сыграет самого себя в одноименной детективной комедии. Об этом сообщил продюсер Денис Жалинский в ходе защиты проектов, претендующих на получение господдержки, которая транслировалась в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По сюжету на репетиции концерта группы "Руки вверх" в "Лужниках" происходит неудавшееся покушение на Сергея Жукова. Ему предстоит окунуться в прошлое и вспомнить историю группы, начиная с 90-х, чтобы разоблачить преступника. "Необходимо отменять завтрашний концерт в "Лужниках", 70 тысяч билетов продано. Конечно, перед Сергеем встает вопрос, что нельзя отменять концерт и разочаровывать поклонников. За оставшиеся сутки Сергею вместе со следователем нужно вспомнить свое прошлое и понять, кто этот человек, который хотел сорвать концерт и желал его смерти", – рассказал Жалинский.По словам продюсера, съемки начнутся в конце июля, а закончатся во второй половине следующего года. "Начать снимать мы хотим в начале 20 чисел июля. Как раз у нас будет концерт в "Лужниках". В его преддверии мы будем снимать сцену покушения. А продолжатся съемки осенью. Готовность – вторая половина 2024 года", – добавил продюсер.Он также рассекретил актерский состав будущего фильма. Роль молодого Жукова исполнит Владислав Прохоров или Михаил Сотников, следователя сыграет Сергей Бурунов или Юрий Стоянов, а молодого Алексея Потехина – Глеб Калюжный или Илья Русь.Сергей Жуков не в первый раз появится на съемочной площадке в качестве актера. Он уже несколько раз играл самого себя в кино и не только. Например, в 2021 году в сериале "Евгенич" артист исполнил роль музыкального продюсера из 90-х, который решил возобновить свою карьеру спустя 30 лет.

https://ria.ru/20230601/zhukov-1875485498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сергей жуков, сергей бурунов, юрий стоянов, россия, новости шоу-бизнеса, кино и сериалы, знаменитости