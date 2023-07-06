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Горслужбы промывают дороги и мониторят температуру из-за жары в Москве - РИА Новости, 13.07.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:57 06.07.2023 (обновлено: 14:12 13.07.2023)
https://ria.ru/20230706/zhara-1883974635.html
Горслужбы промывают дороги и мониторят температуру из-за жары в Москве
Горслужбы промывают дороги и мониторят температуру из-за жары в Москве - РИА Новости, 13.07.2023
Горслужбы промывают дороги и мониторят температуру из-за жары в Москве
Городские службы проводят промывку дорог и мониторят температуру из-за жары в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-06T11:57
2023-07-13T14:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Городские службы проводят промывку дорог и мониторят температуру из-за жары в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сегодня в столице по-настоящему жарко – столбики термометров уже достигли отметки плюс 28 градусов. Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна. В цикличном режиме проводится регламентная промывка дорог", - говорится в сообщении. Отмечается, что летом в ночные часы – с 21.00 до 06.00 – обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны. "Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице и следуйте нашим советам, чтобы комфортно чувствовать себя в жару", - добавили в комплексе городского хозяйства столицы.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Горслужбы промывают дороги и мониторят температуру из-за жары в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСпецтехника поливает дорогу в Москве
Спецтехника поливает дорогу в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Спецтехника поливает дорогу в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Городские службы проводят промывку дорог и мониторят температуру из-за жары в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня в столице по-настоящему жарко – столбики термометров уже достигли отметки плюс 28 градусов. Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна. В цикличном режиме проводится регламентная промывка дорог", - говорится в сообщении.
Отмечается, что летом в ночные часы – с 21.00 до 06.00 – обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.
"Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице и следуйте нашим советам, чтобы комфортно чувствовать себя в жару", - добавили в комплексе городского хозяйства столицы.
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