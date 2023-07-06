https://ria.ru/20230706/zhara-1883974635.html

Горслужбы промывают дороги и мониторят температуру из-за жары в Москве

Горслужбы промывают дороги и мониторят температуру из-за жары в Москве - РИА Новости, 13.07.2023

Горслужбы промывают дороги и мониторят температуру из-за жары в Москве

Городские службы проводят промывку дорог и мониторят температуру из-за жары в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-06T11:57

2023-07-06T11:57

2023-07-13T14:12

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Городские службы проводят промывку дорог и мониторят температуру из-за жары в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сегодня в столице по-настоящему жарко – столбики термометров уже достигли отметки плюс 28 градусов. Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна. В цикличном режиме проводится регламентная промывка дорог", - говорится в сообщении. Отмечается, что летом в ночные часы – с 21.00 до 06.00 – обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны. "Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице и следуйте нашим советам, чтобы комфортно чувствовать себя в жару", - добавили в комплексе городского хозяйства столицы.

https://realty.ria.ru/20230621/moskva-1879311892.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы