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Температура воздуха в Москве превысила 30 градусов - РИА Новости, 06.07.2023
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17:02 06.07.2023
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Температура воздуха в Москве превысила 30 градусов
Температура воздуха в Москве превысила 30 градусов - РИА Новости, 06.07.2023
Температура воздуха в Москве превысила 30 градусов
Температура воздуха в центре Москвы днем в четверг превысила плюс 30 градусов, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:02
2023-07-06T17:02
погода
татьяна позднякова
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Температура воздуха в центре Москвы днем в четверг превысила плюс 30 градусов, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "День 6 июля в Москве стал самым теплым с начала лета. В 15 часов на ВДНХ температура воздуха достигла 28,8 градуса, а местами в центре города она превысила 30 градусов", - рассказала Позднякова. Она отметила, что в июне самая высокая температура воздуха на ВДНХ была 16 числа и составила 27,4 градуса.
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погода, татьяна позднякова, москва
Погода, Татьяна Позднякова, Москва
Температура воздуха в Москве превысила 30 градусов

Синоптик Позднякова: температура воздуха в центре Москвы превысила отметку в 30 градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Температура воздуха в центре Москвы днем в четверг превысила плюс 30 градусов, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"День 6 июля в Москве стал самым теплым с начала лета. В 15 часов на ВДНХ температура воздуха достигла 28,8 градуса, а местами в центре города она превысила 30 градусов", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что в июне самая высокая температура воздуха на ВДНХ была 16 числа и составила 27,4 градуса.
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