https://ria.ru/20230706/zhara-1882633256.html
Температура воздуха в Москве превысила 30 градусов
Температура воздуха в Москве превысила 30 градусов - РИА Новости, 06.07.2023
Температура воздуха в Москве превысила 30 градусов
Температура воздуха в центре Москвы днем в четверг превысила плюс 30 градусов, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:02
2023-07-06T17:02
2023-07-06T17:02
погода
татьяна позднякова
москва
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Температура воздуха в центре Москвы днем в четверг превысила плюс 30 градусов, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "День 6 июля в Москве стал самым теплым с начала лета. В 15 часов на ВДНХ температура воздуха достигла 28,8 градуса, а местами в центре города она превысила 30 градусов", - рассказала Позднякова. Она отметила, что в июне самая высокая температура воздуха на ВДНХ была 16 числа и составила 27,4 градуса.
https://ria.ru/20230706/groza-1882574294.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, татьяна позднякова, москва
Погода, Татьяна Позднякова, Москва
Температура воздуха в Москве превысила 30 градусов
Синоптик Позднякова: температура воздуха в центре Москвы превысила отметку в 30 градусов