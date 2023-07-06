https://ria.ru/20230706/zhara-1882633256.html

Температура воздуха в Москве превысила 30 градусов

Температура воздуха в Москве превысила 30 градусов - РИА Новости, 06.07.2023

Температура воздуха в Москве превысила 30 градусов

Температура воздуха в центре Москвы днем в четверг превысила плюс 30 градусов, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T17:02

2023-07-06T17:02

2023-07-06T17:02

погода

татьяна позднякова

москва

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Температура воздуха в центре Москвы днем в четверг превысила плюс 30 градусов, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "День 6 июля в Москве стал самым теплым с начала лета. В 15 часов на ВДНХ температура воздуха достигла 28,8 градуса, а местами в центре города она превысила 30 градусов", - рассказала Позднякова. Она отметила, что в июне самая высокая температура воздуха на ВДНХ была 16 числа и составила 27,4 градуса.

https://ria.ru/20230706/groza-1882574294.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, татьяна позднякова, москва