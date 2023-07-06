https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882661643.html
Зеленский заявил, что провел с Болгарией очень содержательные переговоры
Зеленский заявил, что провел с Болгарией очень содержательные переговоры - РИА Новости, 06.07.2023
Зеленский заявил, что провел с Болгарией очень содержательные переговоры
Владимир Зеленский заявил в четверг, что провел с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым очень содержательные переговоры. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:43
2023-07-06T18:43
2023-07-06T18:43
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в четверг, что провел с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым очень содержательные переговоры. "Сегодня мы с господином премьер-министром Николаем Денковым провели очень содержательные переговоры. Весь комплекс наших отношений и, конечно, прежде всего безопасность", - написал Зеленский в Telegram-канале. Зеленский добавил, что также обсуждалось энергетическое сотрудничество, взаимодействие в сфере европейской и евроатлантической интеграции. Он также поблагодарил Болгарию за поддержку. Ранее на совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Зеленский заявил, что Украина и Болгария договорились о более активном сотрудничестве в оборонном секторе. Ранее в четверг Зеленский и премьер-министр Болгарии в Софии подписали совместную декларацию о поддержке членства Украины в НАТО.
https://ria.ru/20230706/stambul-1882621657.html
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в мире, болгария, владимир зеленский, нато, николай денков, софия (город), украина
В мире, Болгария, Владимир Зеленский, НАТО, Николай Денков, София (город), Украина
Зеленский заявил, что провел с Болгарией очень содержательные переговоры
Зеленский заявил, что провел с премьер-министром Болгарии очень содержательные переговоры