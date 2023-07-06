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Зеленский заявил, что провел с Болгарией очень содержательные переговоры - РИА Новости, 06.07.2023
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18:43 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882661643.html
Зеленский заявил, что провел с Болгарией очень содержательные переговоры
Зеленский заявил, что провел с Болгарией очень содержательные переговоры - РИА Новости, 06.07.2023
Зеленский заявил, что провел с Болгарией очень содержательные переговоры
Владимир Зеленский заявил в четверг, что провел с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым очень содержательные переговоры. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:43
2023-07-06T18:43
в мире
болгария
владимир зеленский
нато
николай денков
софия (город)
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в четверг, что провел с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым очень содержательные переговоры. "Сегодня мы с господином премьер-министром Николаем Денковым провели очень содержательные переговоры. Весь комплекс наших отношений и, конечно, прежде всего безопасность", - написал Зеленский в Telegram-канале. Зеленский добавил, что также обсуждалось энергетическое сотрудничество, взаимодействие в сфере европейской и евроатлантической интеграции. Он также поблагодарил Болгарию за поддержку. Ранее на совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Зеленский заявил, что Украина и Болгария договорились о более активном сотрудничестве в оборонном секторе. Ранее в четверг Зеленский и премьер-министр Болгарии в Софии подписали совместную декларацию о поддержке членства Украины в НАТО.
https://ria.ru/20230706/stambul-1882621657.html
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в мире, болгария, владимир зеленский, нато, николай денков, софия (город), украина
В мире, Болгария, Владимир Зеленский, НАТО, Николай Денков, София (город), Украина
Зеленский заявил, что провел с Болгарией очень содержательные переговоры

Зеленский заявил, что провел с премьер-министром Болгарии очень содержательные переговоры

CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в четверг, что провел с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым очень содержательные переговоры.
"Сегодня мы с господином премьер-министром Николаем Денковым провели очень содержательные переговоры. Весь комплекс наших отношений и, конечно, прежде всего безопасность", - написал Зеленский в Telegram-канале.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Канцелярия Эрдогана подтвердила встречу с Зеленским в пятницу в Стамбуле
Вчера, 16:22
Зеленский добавил, что также обсуждалось энергетическое сотрудничество, взаимодействие в сфере европейской и евроатлантической интеграции. Он также поблагодарил Болгарию за поддержку.
Ранее на совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Зеленский заявил, что Украина и Болгария договорились о более активном сотрудничестве в оборонном секторе.
Ранее в четверг Зеленский и премьер-министр Болгарии в Софии подписали совместную декларацию о поддержке членства Украины в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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Вчера, 17:16
 
В миреБолгарияВладимир ЗеленскийНАТОНиколай ДенковСофия (город)Украина
 
 
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