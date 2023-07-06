Рейтинг@Mail.ru
Зеленский посетит Турцию для переговоров с Эрдоганом, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882598237.html
Зеленский посетит Турцию для переговоров с Эрдоганом, пишут СМИ
Зеленский посетит Турцию для переговоров с Эрдоганом, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2023
Зеленский посетит Турцию для переговоров с Эрдоганом, пишут СМИ
Владимир Зеленский посетит Турцию для встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, переговоры двух лидеров состоятся в Стамбуле перед саммитом НАТО в РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:12
2023-07-06T15:12
в мире
турция
стамбул
вильнюс
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7450f1c1a1a5b8fe7cb35bb933745758.jpg
АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский посетит Турцию для встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, переговоры двух лидеров состоятся в Стамбуле перед саммитом НАТО в Вильнюсе, сообщила в четверг турецкая газета Sabah со ссылкой на дипломатические источники. "Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в преддверии саммита лидеров НАТО в Вильнюсе. Согласно информации, полученной Sabah, Зеленский и президент Эрдоган встретятся в Стамбуле. Президент Эрдоган входит в число лидеров, которые больше всего встречались как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Зеленским", - пишет издание.
https://ria.ru/20230706/tsru-1882560747.html
турция
стамбул
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839395_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f935da7b7db93df632afdfadaefac133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, стамбул, вильнюс, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, нато
В мире, Турция, Стамбул, Вильнюс, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, НАТО
Зеленский посетит Турцию для переговоров с Эрдоганом, пишут СМИ

Sabah: Зеленский посетит Турцию для встречи с главой Турции Эрдоганом

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский посетит Турцию для встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, переговоры двух лидеров состоятся в Стамбуле перед саммитом НАТО в Вильнюсе, сообщила в четверг турецкая газета Sabah со ссылкой на дипломатические источники.
"Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в преддверии саммита лидеров НАТО в Вильнюсе. Согласно информации, полученной Sabah, Зеленский и президент Эрдоган встретятся в Стамбуле. Президент Эрдоган входит в число лидеров, которые больше всего встречались как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Зеленским", - пишет издание.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
В ожидании катастрофы: ЦРУ перевело стрелки на Зеленского
Вчера, 13:41
 
В миреТурцияСтамбулВильнюсВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала