https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882598237.html
Зеленский посетит Турцию для переговоров с Эрдоганом, пишут СМИ
Зеленский посетит Турцию для переговоров с Эрдоганом, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2023
Зеленский посетит Турцию для переговоров с Эрдоганом, пишут СМИ
Владимир Зеленский посетит Турцию для встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, переговоры двух лидеров состоятся в Стамбуле перед саммитом НАТО в РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:12
2023-07-06T15:12
2023-07-06T15:12
в мире
турция
стамбул
вильнюс
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
нато
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АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский посетит Турцию для встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, переговоры двух лидеров состоятся в Стамбуле перед саммитом НАТО в Вильнюсе, сообщила в четверг турецкая газета Sabah со ссылкой на дипломатические источники. "Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в преддверии саммита лидеров НАТО в Вильнюсе. Согласно информации, полученной Sabah, Зеленский и президент Эрдоган встретятся в Стамбуле. Президент Эрдоган входит в число лидеров, которые больше всего встречались как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Зеленским", - пишет издание.
https://ria.ru/20230706/tsru-1882560747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, стамбул, вильнюс, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, нато
В мире, Турция, Стамбул, Вильнюс, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, НАТО
Зеленский посетит Турцию для переговоров с Эрдоганом, пишут СМИ
Sabah: Зеленский посетит Турцию для встречи с главой Турции Эрдоганом