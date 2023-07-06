https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882598237.html

Зеленский посетит Турцию для переговоров с Эрдоганом, пишут СМИ

Зеленский посетит Турцию для переговоров с Эрдоганом, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2023

Зеленский посетит Турцию для переговоров с Эрдоганом, пишут СМИ

Владимир Зеленский посетит Турцию для встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, переговоры двух лидеров состоятся в Стамбуле перед саммитом НАТО в РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:12

2023-07-06T15:12

2023-07-06T15:12

в мире

турция

стамбул

вильнюс

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

нато

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АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский посетит Турцию для встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, переговоры двух лидеров состоятся в Стамбуле перед саммитом НАТО в Вильнюсе, сообщила в четверг турецкая газета Sabah со ссылкой на дипломатические источники. "Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в преддверии саммита лидеров НАТО в Вильнюсе. Согласно информации, полученной Sabah, Зеленский и президент Эрдоган встретятся в Стамбуле. Президент Эрдоган входит в число лидеров, которые больше всего встречались как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Зеленским", - пишет издание.

https://ria.ru/20230706/tsru-1882560747.html

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стамбул

вильнюс

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Дарья Буймова

в мире, турция, стамбул, вильнюс, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, нато