https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882532680.html

Зеленский окончательно понял, что не победит, считает Лукашенко

Зеленский окончательно понял, что не победит, считает Лукашенко - РИА Новости, 06.07.2023

Зеленский окончательно понял, что не победит, считает Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский окончательно понял, что не победит, а потому уже делает шаги, чтобы выйти из этого... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:13

2023-07-06T11:13

2023-07-06T11:24

специальная военная операция на украине

александр лукашенко

владимир зеленский

в мире

украина

белоруссия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839373_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_bf27aea795c7fc5909bd7265149097a3.jpg

МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский окончательно понял, что не победит, а потому уже делает шаги, чтобы выйти из этого положения.Во время общения с белорусскими и иностранными СМИ в Минске Лукашенко заметил, что на фоне обещаний Запада о помощи Украине у Зеленского "появились крылья, он полетел"."А что сейчас? Он окончательно понял, что не победит в этой войне. Он уже делает шаги, чтобы выйти из этого положения", - цитирует слова Лукашенко агентство Sputnik. По его словам, Зеленский понял, что "этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей". Поэтому, продолжил белорусский президент, Зеленский постепенно стал предъявлять претензии к тем, кто толкал Украину к военным действиям, в первую очередь они касаются финансирования и поставок оружия.Лукашенко также считает, что украинские войска, сохранившие немалые стратегические резервы, к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-122 июля, "должны что-то продемонстрировать"

https://ria.ru/20230704/proval-1882035949.html

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, владимир зеленский, в мире, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр