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Зеленский окончательно понял, что не победит, считает Лукашенко - РИА Новости, 06.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 06.07.2023 (обновлено: 11:24 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882532680.html
Зеленский окончательно понял, что не победит, считает Лукашенко
Зеленский окончательно понял, что не победит, считает Лукашенко - РИА Новости, 06.07.2023
Зеленский окончательно понял, что не победит, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский окончательно понял, что не победит, а потому уже делает шаги, чтобы выйти из этого... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:13
2023-07-06T11:24
специальная военная операция на украине
александр лукашенко
владимир зеленский
в мире
украина
белоруссия
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский окончательно понял, что не победит, а потому уже делает шаги, чтобы выйти из этого положения.Во время общения с белорусскими и иностранными СМИ в Минске Лукашенко заметил, что на фоне обещаний Запада о помощи Украине у Зеленского "появились крылья, он полетел"."А что сейчас? Он окончательно понял, что не победит в этой войне. Он уже делает шаги, чтобы выйти из этого положения", - цитирует слова Лукашенко агентство Sputnik. По его словам, Зеленский понял, что "этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей". Поэтому, продолжил белорусский президент, Зеленский постепенно стал предъявлять претензии к тем, кто толкал Украину к военным действиям, в первую очередь они касаются финансирования и поставок оружия.Лукашенко также считает, что украинские войска, сохранившие немалые стратегические резервы, к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-122 июля, "должны что-то продемонстрировать"
https://ria.ru/20230704/proval-1882035949.html
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александр лукашенко, владимир зеленский, в мире, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, В мире, Украина, Белоруссия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский окончательно понял, что не победит, считает Лукашенко

Лукашенко: Зеленский понимает, что не победит, и пытается выйти из этого положения

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский окончательно понял, что не победит, а потому уже делает шаги, чтобы выйти из этого положения.
Во время общения с белорусскими и иностранными СМИ в Минске Лукашенко заметил, что на фоне обещаний Запада о помощи Украине у Зеленского "появились крылья, он полетел".
"А что сейчас? Он окончательно понял, что не победит в этой войне. Он уже делает шаги, чтобы выйти из этого положения", - цитирует слова Лукашенко агентство Sputnik. По его словам, Зеленский понял, что "этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей". Поэтому, продолжил белорусский президент, Зеленский постепенно стал предъявлять претензии к тем, кто толкал Украину к военным действиям, в первую очередь они касаются финансирования и поставок оружия.
Лукашенко также считает, что украинские войска, сохранившие немалые стратегические резервы, к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-122 июля, "должны что-то продемонстрировать"
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийВ миреУкраинаБелоруссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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