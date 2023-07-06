https://ria.ru/20230706/zaporozhe-1882693039.html

Российские силы отражают новые атаки ВСУ в Запорожской области

Российские силы отражают новые атаки ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 06.07.2023

Российские силы отражают новые атаки ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области российские военные отражают новые атаки украинской армии, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T23:08

2023-07-06T23:08

2023-07-06T23:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. В Запорожской области российские военные отражают новые атаки украинской армии, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале."Сегодня вечером боевики ВСУ резко повысили активность наступательных действий. На широком фронте (не менее чем в 30 километрах) начались атака за атакой небольшими штурмовыми группами", — написал он.По словам Рогова, интенсивные бои идут на Ореховском направлении, "наиболее горячо" на участках от Нестерянки и Копаней до Новофедоровки и Вербового."Противник кидает в бой новые резервы", — добавил он.Рогов подчеркнул, что российские военные встречают противника с характерным "горячим и шквальным русским гостеприимством".Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что за месяц российские бойцы уничтожили в Запорожской области и Донбассе 920 единиц бронетехники противника, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230704/leopardy-1882051925.html

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в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, россия, киев