https://ria.ru/20230706/zaes-1882570800.html

МИД обвинил ООН в безразличии к попыткам Киева устроить диверсии на ЗАЭС

МИД обвинил ООН в безразличии к попыткам Киева устроить диверсии на ЗАЭС - РИА Новости, 06.07.2023

МИД обвинил ООН в безразличии к попыткам Киева устроить диверсии на ЗАЭС

Секретариату ООН безразлично, что Киев не оставляет попыток совершить диверсии на Запорожской АЭС, Москва призывает организацию не закрывать глаза на это,... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:48

2023-07-06T13:48

2023-07-06T13:48

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

запорожская аэс

мария захарова

россия

оон

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Секретариату ООН безразлично, что Киев не оставляет попыток совершить диверсии на Запорожской АЭС, Москва призывает организацию не закрывать глаза на это, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Публичной реакции не было, не было реакции и по двусторонним каналам", - заявила Захарова на брифинге. "Видимо, секретариату ООН совершенно безразлично, что украинские власти не оставляют попыток совершить диверсию в отношении ЗАЭС. Нежелание открыто признать это <...> лишь в большей степени побуждает режим Зеленского к продолжению террористических провокаций в отношении станции. Он получил индульгенцию от западного сообщества", - добавила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20230706/udary-1882518756.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), запорожская аэс, мария захарова, россия, оон