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МИД обвинил ООН в безразличии к попыткам Киева устроить диверсии на ЗАЭС - РИА Новости, 06.07.2023
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13:48 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/zaes-1882570800.html
МИД обвинил ООН в безразличии к попыткам Киева устроить диверсии на ЗАЭС
МИД обвинил ООН в безразличии к попыткам Киева устроить диверсии на ЗАЭС - РИА Новости, 06.07.2023
МИД обвинил ООН в безразличии к попыткам Киева устроить диверсии на ЗАЭС
Секретариату ООН безразлично, что Киев не оставляет попыток совершить диверсии на Запорожской АЭС, Москва призывает организацию не закрывать глаза на это,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:48
2023-07-06T13:48
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
запорожская аэс
мария захарова
россия
оон
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Секретариату ООН безразлично, что Киев не оставляет попыток совершить диверсии на Запорожской АЭС, Москва призывает организацию не закрывать глаза на это, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Публичной реакции не было, не было реакции и по двусторонним каналам", - заявила Захарова на брифинге. "Видимо, секретариату ООН совершенно безразлично, что украинские власти не оставляют попыток совершить диверсию в отношении ЗАЭС. Нежелание открыто признать это &lt;...&gt; лишь в большей степени побуждает режим Зеленского к продолжению террористических провокаций в отношении станции. Он получил индульгенцию от западного сообщества", - добавила официальный представитель МИД РФ.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), запорожская аэс, мария захарова, россия, оон
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Запорожская АЭС, Мария Захарова, Россия, ООН
МИД обвинил ООН в безразличии к попыткам Киева устроить диверсии на ЗАЭС

Захарова: секретариату ООН безразлично, что Киев не оставляет попыток диверсий на ЗАЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Секретариату ООН безразлично, что Киев не оставляет попыток совершить диверсии на Запорожской АЭС, Москва призывает организацию не закрывать глаза на это, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Публичной реакции не было, не было реакции и по двусторонним каналам", - заявила Захарова на брифинге.
"Видимо, секретариату ООН совершенно безразлично, что украинские власти не оставляют попыток совершить диверсию в отношении ЗАЭС. Нежелание открыто признать это <...> лишь в большей степени побуждает режим Зеленского к продолжению террористических провокаций в отношении станции. Он получил индульгенцию от западного сообщества", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
"Будут удары". Зеленского предупредили о последствиях провокации на ЗАЭС
Вчера, 10:07
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Запорожская АЭСМария ЗахароваРоссияООН
 
 
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