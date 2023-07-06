https://ria.ru/20230706/zaes-1882555154.html

Лукашенко заявил, что России незачем взрывать Запорожскую АЭС

Лукашенко заявил, что России незачем взрывать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.07.2023

Лукашенко заявил, что России незачем взрывать Запорожскую АЭС

У России нет необходимости взрывать Запорожскую АЭС, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с журналистами зарубежных и... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:51

2023-07-06T12:51

2023-07-06T13:12

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ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. У России нет необходимости взрывать Запорожскую АЭС, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ. Отвечая на вопрос одного из западных журналистов, обсуждал ли он тему Запорожской АЭС с главой РФ Владимиром Путиным, Лукашенко сказал, что этого не было. "С президентом Путиным мы ситуацию на Запорожской АЭС не обсуждали. Ситуация простая: если вы, американцы и Украина, не захотите, чтобы там случилось то, о чем вы говорите, этого не случится. У России нет необходимости взрывать Запорожскую АЭС. Она находится в руках россиян. Зачем взрывать?" – цитирует белорусского лидера пресс-служба."Этим войну в Украине не закончишь. Это всей Европе и Евразийскому континенту будет нанесен колоссальный ущерб", - добавил он.

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, запорожская аэс, россия, ситуация в днр и лнр