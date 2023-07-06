https://ria.ru/20230706/zaes-1882555154.html
Лукашенко заявил, что России незачем взрывать Запорожскую АЭС
Лукашенко заявил, что России незачем взрывать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.07.2023
Лукашенко заявил, что России незачем взрывать Запорожскую АЭС
У России нет необходимости взрывать Запорожскую АЭС, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с журналистами зарубежных и... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:51
2023-07-06T12:51
2023-07-06T13:12
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. У России нет необходимости взрывать Запорожскую АЭС, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ. Отвечая на вопрос одного из западных журналистов, обсуждал ли он тему Запорожской АЭС с главой РФ Владимиром Путиным, Лукашенко сказал, что этого не было. "С президентом Путиным мы ситуацию на Запорожской АЭС не обсуждали. Ситуация простая: если вы, американцы и Украина, не захотите, чтобы там случилось то, о чем вы говорите, этого не случится. У России нет необходимости взрывать Запорожскую АЭС. Она находится в руках россиян. Зачем взрывать?" – цитирует белорусского лидера пресс-служба."Этим войну в Украине не закончишь. Это всей Европе и Евразийскому континенту будет нанесен колоссальный ущерб", - добавил он.
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лукашенко заявил, что России незачем взрывать Запорожскую АЭС
Лукашенко заявил, что у России нет никакой необходимости взрывать Запорожскую АЭС