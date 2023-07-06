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Лукашенко заявил, что России незачем взрывать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 06.07.2023 (обновлено: 13:12 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/zaes-1882555154.html
Лукашенко заявил, что России незачем взрывать Запорожскую АЭС
Лукашенко заявил, что России незачем взрывать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.07.2023
Лукашенко заявил, что России незачем взрывать Запорожскую АЭС
У России нет необходимости взрывать Запорожскую АЭС, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с журналистами зарубежных и... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:51
2023-07-06T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
запорожская аэс
россия
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. У России нет необходимости взрывать Запорожскую АЭС, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ. Отвечая на вопрос одного из западных журналистов, обсуждал ли он тему Запорожской АЭС с главой РФ Владимиром Путиным, Лукашенко сказал, что этого не было. "С президентом Путиным мы ситуацию на Запорожской АЭС не обсуждали. Ситуация простая: если вы, американцы и Украина, не захотите, чтобы там случилось то, о чем вы говорите, этого не случится. У России нет необходимости взрывать Запорожскую АЭС. Она находится в руках россиян. Зачем взрывать?" – цитирует белорусского лидера пресс-служба."Этим войну в Украине не закончишь. Это всей Европе и Евразийскому континенту будет нанесен колоссальный ущерб", - добавил он.
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, запорожская аэс, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Запорожская АЭС, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко заявил, что России незачем взрывать Запорожскую АЭС

Лукашенко заявил, что у России нет никакой необходимости взрывать Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. У России нет необходимости взрывать Запорожскую АЭС, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ.
Отвечая на вопрос одного из западных журналистов, обсуждал ли он тему Запорожской АЭС с главой РФ Владимиром Путиным, Лукашенко сказал, что этого не было. "С президентом Путиным мы ситуацию на Запорожской АЭС не обсуждали. Ситуация простая: если вы, американцы и Украина, не захотите, чтобы там случилось то, о чем вы говорите, этого не случится. У России нет необходимости взрывать Запорожскую АЭС. Она находится в руках россиян. Зачем взрывать?" – цитирует белорусского лидера пресс-служба.
"Этим войну в Украине не закончишь. Это всей Европе и Евразийскому континенту будет нанесен колоссальный ущерб", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоЗапорожская АЭСРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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