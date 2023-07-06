https://ria.ru/20230706/yadernoe-1882554790.html

Лукашенко заявил, что конфликт на Украине не станет причиной ядерного удара

Лукашенко заявил, что конфликт на Украине не станет причиной ядерного удара - РИА Новости, 06.07.2023

Лукашенко заявил, что конфликт на Украине не станет причиной ядерного удара

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине не станет причиной применения ядерного оружия сторонами, в отличие от агрессии НАТО... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:49

2023-07-06T12:49

2023-07-06T12:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

белоруссия

александр лукашенко

ядерное оружие

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_517475b07e32f2509d2f337116a87d2a.jpg

МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине не станет причиной применения ядерного оружия сторонами, в отличие от агрессии НАТО против Белоруссии или РФ, которая "развяжет руки". "Мне кажется, что война в Украине, специальная военная операция не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы ни было стороны. Вот если будет агрессия НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны", - приводит слова Лукашенко в четверг агентство Белта.

https://ria.ru/20230630/zapad-1881536047.html

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр