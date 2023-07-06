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Лукашенко заявил, что конфликт на Украине не станет причиной ядерного удара - РИА Новости, 06.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/yadernoe-1882554790.html
Лукашенко заявил, что конфликт на Украине не станет причиной ядерного удара
Лукашенко заявил, что конфликт на Украине не станет причиной ядерного удара - РИА Новости, 06.07.2023
Лукашенко заявил, что конфликт на Украине не станет причиной ядерного удара
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине не станет причиной применения ядерного оружия сторонами, в отличие от агрессии НАТО... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:49
2023-07-06T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
ядерное оружие
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине не станет причиной применения ядерного оружия сторонами, в отличие от агрессии НАТО против Белоруссии или РФ, которая "развяжет руки". "Мне кажется, что война в Украине, специальная военная операция не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы ни было стороны. Вот если будет агрессия НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны", - приводит слова Лукашенко в четверг агентство Белта.
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украина
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Ядерное оружие, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко заявил, что конфликт на Украине не станет причиной ядерного удара

Лукашенко считает, что СВО не приведет к применению какой-либо стороной ядерного оружия

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине не станет причиной применения ядерного оружия сторонами, в отличие от агрессии НАТО против Белоруссии или РФ, которая "развяжет руки".
"Мне кажется, что война в Украине, специальная военная операция не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы ни было стороны. Вот если будет агрессия НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны", - приводит слова Лукашенко в четверг агентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
На Западе сами кладут голову на ядерную гильотину, заявил Лукашенко
30 июня, 18:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоЯдерное оружиеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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