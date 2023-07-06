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Лукашенко заявил, что конфликт на Украине не станет причиной ядерного удара
Лукашенко заявил, что конфликт на Украине не станет причиной ядерного удара - РИА Новости, 06.07.2023
Лукашенко заявил, что конфликт на Украине не станет причиной ядерного удара
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине не станет причиной применения ядерного оружия сторонами, в отличие от агрессии НАТО... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:49
2023-07-06T12:49
2023-07-06T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
ядерное оружие
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине не станет причиной применения ядерного оружия сторонами, в отличие от агрессии НАТО против Белоруссии или РФ, которая "развяжет руки". "Мне кажется, что война в Украине, специальная военная операция не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы ни было стороны. Вот если будет агрессия НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны", - приводит слова Лукашенко в четверг агентство Белта.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лукашенко заявил, что конфликт на Украине не станет причиной ядерного удара
Лукашенко считает, что СВО не приведет к применению какой-либо стороной ядерного оружия