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Во Львове и Тернополе прогремели взрывы, сообщили СМИ
Во Львове и Тернополе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.07.2023
Во Львове и Тернополе прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались во Львове и Тернополе, работает ПВО, сообщает украинское издание "Зеркало недели" . РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T03:03
2023-07-06T03:03
2023-07-06T04:09
специальная военная операция на украине
львов
тернополь
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Взрывы раздались во Львове и Тернополе, работает ПВО, сообщает украинское издание "Зеркало недели" . "Командование воздушных сил вооруженных сил Украины сообщило, что во Львовской и Тернопольской областях работает ПВО", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, взрывы во Львове прозвучали несколько раз. Ранее воздушная тревога было объявлена на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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львов, тернополь, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Львов, Тернополь, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
Во Львове и Тернополе прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": во Львове и Тернополе прогремели взрывы, работает система ПВО