https://ria.ru/20230706/vybory-1882571960.html
Лукашенко не ответил на вопрос, будет ли участвовать в выборах 2025 года
Лукашенко не ответил на вопрос, будет ли участвовать в выборах 2025 года - РИА Новости, 06.07.2023
Лукашенко не ответил на вопрос, будет ли участвовать в выборах 2025 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы иностранных журналистов в четверг, заявил, что ничего не планировал относительно своего участия в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:53
2023-07-06T13:53
2023-07-06T15:15
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы иностранных журналистов в четверг, заявил, что ничего не планировал относительно своего участия в президентских выборах 2025 года. "Я абсолютно ничего не планировал", - цитирует слова белорусского лидера агентство Sputnik.Что касается президентских выборов в России, которые должны состояться в 2024 году, Лукашенко сообщил, что не обсуждал этот вопрос со своим российским коллегой Владимиром Путиным. "Да меня это и не интересует. Чего я буду человеку в душу лезть. Когда он примет решение, он мне скажет об этом. Пока не говорил", - отметил президент Белоруссии.В то же время Лукашенко обратил внимание, что сейчас, по социологическим исследованиям, у Путина высокая поддержка среди населения.
https://ria.ru/20230619/vybory-1879106681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко не ответил на вопрос, будет ли участвовать в выборах 2025 года
Лукашенко заявил, что абсолютно ничего не планировал относительно выборов 2025 года
МИНСК, 6 июл - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы иностранных журналистов в четверг, заявил
, что ничего не планировал относительно своего участия в президентских выборах 2025 года.
"Я абсолютно ничего не планировал", - цитирует слова белорусского лидера агентство Sputnik.
Что касается президентских выборов в России, которые должны состояться в 2024 году, Лукашенко сообщил, что не обсуждал этот вопрос со своим российским коллегой Владимиром Путиным. "Да меня это и не интересует. Чего я буду человеку в душу лезть. Когда он примет решение, он мне скажет об этом. Пока не говорил", - отметил президент Белоруссии.
В то же время Лукашенко обратил внимание, что сейчас, по социологическим исследованиям, у Путина высокая поддержка среди населения.
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