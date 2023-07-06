https://ria.ru/20230706/vybory-1882571960.html

Лукашенко не ответил на вопрос, будет ли участвовать в выборах 2025 года

Лукашенко не ответил на вопрос, будет ли участвовать в выборах 2025 года - РИА Новости, 06.07.2023

Лукашенко не ответил на вопрос, будет ли участвовать в выборах 2025 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы иностранных журналистов в четверг, заявил, что ничего не планировал относительно своего участия в... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:53

2023-07-06T13:53

2023-07-06T15:15

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы иностранных журналистов в четверг, заявил, что ничего не планировал относительно своего участия в президентских выборах 2025 года. "Я абсолютно ничего не планировал", - цитирует слова белорусского лидера агентство Sputnik.Что касается президентских выборов в России, которые должны состояться в 2024 году, Лукашенко сообщил, что не обсуждал этот вопрос со своим российским коллегой Владимиром Путиным. "Да меня это и не интересует. Чего я буду человеку в душу лезть. Когда он примет решение, он мне скажет об этом. Пока не говорил", - отметил президент Белоруссии.В то же время Лукашенко обратил внимание, что сейчас, по социологическим исследованиям, у Путина высокая поддержка среди населения.

https://ria.ru/20230619/vybory-1879106681.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко