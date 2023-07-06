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ВТБ представил варианты применения смарт-контрактов с цифровым рублем
ВТБ представил варианты применения смарт-контрактов с цифровым рублем - РИА Новости, 06.07.2023
ВТБ представил варианты применения смарт-контрактов с цифровым рублем
Использование цифрового рубля даст новые возможности для формирования безопасной среды для программирования смарт-контрактов и создания самоисполняемых сделок,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:46
2023-07-06T15:46
2023-07-06T15:46
экономика
втб
технологии
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Использование цифрового рубля даст новые возможности для формирования безопасной среды для программирования смарт-контрактов и создания самоисполняемых сделок, считает заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик. Кулик выступил в рамках Финансового конгресса Банка России, где ВТБ представил предложения по базовым сценариям применения смарт-контрактов с цифровым рублем для физических и юридических лиц. "Современному обществу уже недостаточно просто совершать перевод со счета на счет. Существует потребность в формировании нового доверительного пространства расчетов, где перевод, программирование сделки и управление информацией связаны в одно целое и надежно защищены. Платформа цифрового рубля даст новые возможности для создания самоисполняемых сделок, появится безопасная среда для программирования смарт-контрактов", — приводятся слова Кулика в сообщении ВТБ. По его словам, применение смарт-контрактов с цифровым рублем позволит обеспечить для физических лиц прозрачность расчетов, а также возможность гибкого управления остатками на своих цифровых кошельках. Это может быть удобно, в частности, при использовании "детских" кошельков для трат позаданному списку, а также для переводов физлиц на различные цели, например, на благотворительность, когда важна прозрачность расчетов. Это может быть применимо для самоисполняемых сделок. Например, для сбора денег с автоматическим переводом получателю при достижении нужной суммы, автоматического поздравления по списку контактов с последующим переводом определенной суммы в заданную дату или автоматического пополнения цифрового кошелька при достижении установленного минимального баланса или при получении зарплаты. Возможен перевод цифровых рублей на кошелек банка для гарантии их дальнейшего перевода с подтверждением через банковское приложение по аналогии с аккредитивом. Юридическим лицам применение смарт-контрактов с цифровым рублем позволит автоматизировать проведение расчетов по договорам, а также осуществлять мониторинг их целевого использования, в том числе при госзакупках и госконтрактах. Это также позволит обеспечить для юрлиц автоматическое перечисление цифровых рублей с кошелька головной организации на кошельки дочерних или зависимых организаций для исполнения их платежей в случае недостаточности собственных средств. Кроме того, добавил представитель ВТБ, смарт-контракты позволяют автоматически формировать платежные документы и осуществлять перевод цифровых рублей по заранее заданным условиям — выплата заработной платы, налоговые платежи, погашение по сроку кредита, расчеты с поставщиками. Как отметил Кулик, банк принимает активное участие в работе над цифровым рублем с момента запуска проекта Банком России в 2020 году. В прошлом году банк успешно провел тестирование прототипа платформы цифрового рубля Банка России, включая тестирование операций открытия и закрытия кошельков, переводов между физлицами, а также оплата в пользу юрлиц. "Следующий этап — это пилотирование операций в цифровых рублях на реальных деньгах. Как заявлялось, это произойдет после принятия законопроектов по цифровому рублю. Пилотирование будет проходить на ограниченном круге торгово-сервисных предприятий и физических лицах из числа сотрудников ВТБ, а также других банков участников-пилота. Со стороны ВТБ такая фокус-группа уже сформирована. По результатам работы на фокус-группе можно будет оценить готовность запуска платежей цифровым рублем в целом", - заключил он.
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экономика, втб, технологии
Экономика, ВТБ, Технологии
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Использование цифрового рубля даст новые возможности для формирования безопасной среды для программирования смарт-контрактов и создания самоисполняемых сделок, считает заместитель президента-председателя правления ВТБ
Вадим Кулик.
Кулик выступил в рамках Финансового конгресса Банка России, где ВТБ представил предложения по базовым сценариям применения смарт-контрактов с цифровым рублем для физических и юридических лиц.
"Современному обществу уже недостаточно просто совершать перевод со счета на счет. Существует потребность в формировании нового доверительного пространства расчетов, где перевод, программирование сделки и управление информацией связаны в одно целое и надежно защищены. Платформа цифрового рубля даст новые возможности для создания самоисполняемых сделок, появится безопасная среда для программирования смарт-контрактов", — приводятся слова Кулика в сообщении ВТБ.
По его словам, применение смарт-контрактов с цифровым рублем позволит обеспечить для физических лиц прозрачность расчетов, а также возможность гибкого управления остатками на своих цифровых кошельках. Это может быть удобно, в частности, при использовании "детских" кошельков для трат позаданному списку, а также для переводов физлиц на различные цели, например, на благотворительность, когда важна прозрачность расчетов.
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Это может быть применимо для самоисполняемых сделок. Например, для сбора денег с автоматическим переводом получателю при достижении нужной суммы, автоматического поздравления по списку контактов с последующим переводом определенной суммы в заданную дату или автоматического пополнения цифрового кошелька при достижении установленного минимального баланса или при получении зарплаты. Возможен перевод цифровых рублей на кошелек банка для гарантии их дальнейшего перевода с подтверждением через банковское приложение по аналогии с аккредитивом.
Юридическим лицам применение смарт-контрактов с цифровым рублем позволит автоматизировать проведение расчетов по договорам, а также осуществлять мониторинг их целевого использования, в том числе при госзакупках и госконтрактах. Это также позволит обеспечить для юрлиц автоматическое перечисление цифровых рублей с кошелька головной организации на кошельки дочерних или зависимых организаций для исполнения их платежей в случае недостаточности собственных средств.
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Кроме того, добавил представитель ВТБ, смарт-контракты позволяют автоматически формировать платежные документы и осуществлять перевод цифровых рублей по заранее заданным условиям — выплата заработной платы, налоговые платежи, погашение по сроку кредита, расчеты с поставщиками.
Как отметил Кулик, банк принимает активное участие в работе над цифровым рублем с момента запуска проекта Банком России в 2020 году. В прошлом году банк успешно провел тестирование прототипа платформы цифрового рубля Банка России, включая тестирование операций открытия и закрытия кошельков, переводов между физлицами, а также оплата в пользу юрлиц.
"Следующий этап — это пилотирование операций в цифровых рублях на реальных деньгах. Как заявлялось, это произойдет после принятия законопроектов по цифровому рублю. Пилотирование будет проходить на ограниченном круге торгово-сервисных предприятий и физических лицах из числа сотрудников ВТБ, а также других банков участников-пилота. Со стороны ВТБ такая фокус-группа уже сформирована. По результатам работы на фокус-группе можно будет оценить готовность запуска платежей цифровым рублем в целом", - заключил он.
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