https://ria.ru/20230706/vozhdenie-1882580212.html

В Госдуму внесли проект об ответственности за агрессивное вождение

В Госдуму внесли проект об ответственности за агрессивное вождение - РИА Новости, 06.07.2023

В Госдуму внесли проект об ответственности за агрессивное вождение

В Госдуму внесен законопроект, которым предполагается введение административной ответственности за агрессивную езду при фиксации данного правонарушения через... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:10

2023-07-06T14:10

2023-07-06T14:10

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предполагается введение административной ответственности за агрессивную езду при фиксации данного правонарушения через фото-, видеозапись, соответствующий документ доступен в думской электронной базе. "В целях исключения установления для правоприменителей необоснованно широких пределов субъективного усмотрения законопроектом вводится судебная процедура привлечения к административной ответственности за умышленное опасное (агрессивное) вождение", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе уточняется, что сейчас административная ответственность за умышленное опасное вождение отсутствует, существуют только штрафы за неправильное перестроение и маневрирование. Также в нем говорится, что законопроектом предлагается дополнить главу 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях новой статьей 12.18.1, предусматривающей административную ответственность за умышленное опасное вождение в размере 5 тысяч рублей, этот штраф станет значительнее, чем штрафы за неправильное перестроение и маневрирование. В пояснительной записке уточняется, что если любитель опасной езды повторно будет пойман за лихачество, ему грозит административная ответственность в размере до 10 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года. Также в записке сообщается, что в соцсетях часто появляются видео, на которых водители дорогих машин демонстрируют свою опасную езду, вседозволенность и наплевательское отношение к участникам дорожного движения, а также к налагаемым на них административным штрафам, по их вине совершается до 80% ДТП. "Принятие законопроекта повысит безопасность дорожного движения, позволит сохранить здоровье и жизнь многим участникам дорожного движения", - сказано в документе.

https://ria.ru/20230317/skorost-1858530473.html

https://ria.ru/20230516/sobaka-1872250198.html

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госдума рф, авто, общество