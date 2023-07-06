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В Госдуму внесли проект об ответственности за агрессивное вождение
В Госдуму внесли проект об ответственности за агрессивное вождение - РИА Новости, 06.07.2023
В Госдуму внесли проект об ответственности за агрессивное вождение
В Госдуму внесен законопроект, которым предполагается введение административной ответственности за агрессивную езду при фиксации данного правонарушения через... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:10
2023-07-06T14:10
2023-07-06T14:10
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предполагается введение административной ответственности за агрессивную езду при фиксации данного правонарушения через фото-, видеозапись, соответствующий документ доступен в думской электронной базе. "В целях исключения установления для правоприменителей необоснованно широких пределов субъективного усмотрения законопроектом вводится судебная процедура привлечения к административной ответственности за умышленное опасное (агрессивное) вождение", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе уточняется, что сейчас административная ответственность за умышленное опасное вождение отсутствует, существуют только штрафы за неправильное перестроение и маневрирование. Также в нем говорится, что законопроектом предлагается дополнить главу 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях новой статьей 12.18.1, предусматривающей административную ответственность за умышленное опасное вождение в размере 5 тысяч рублей, этот штраф станет значительнее, чем штрафы за неправильное перестроение и маневрирование. В пояснительной записке уточняется, что если любитель опасной езды повторно будет пойман за лихачество, ему грозит административная ответственность в размере до 10 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года. Также в записке сообщается, что в соцсетях часто появляются видео, на которых водители дорогих машин демонстрируют свою опасную езду, вседозволенность и наплевательское отношение к участникам дорожного движения, а также к налагаемым на них административным штрафам, по их вине совершается до 80% ДТП. "Принятие законопроекта повысит безопасность дорожного движения, позволит сохранить здоровье и жизнь многим участникам дорожного движения", - сказано в документе.
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госдума рф, авто, общество
Госдума РФ, Авто, Общество
В Госдуму внесли проект об ответственности за агрессивное вождение
В Госдуму внесли законопроект о штрафах и лишении прав за агрессивную езду
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
В Госдуму внесен законопроект, которым предполагается введение административной ответственности за агрессивную езду при фиксации данного правонарушения через фото-, видеозапись, соответствующий документ
доступен в думской электронной базе.
"В целях исключения установления для правоприменителей необоснованно широких пределов субъективного усмотрения законопроектом вводится судебная процедура привлечения к административной ответственности за умышленное опасное (агрессивное) вождение", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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В документе уточняется, что сейчас административная ответственность за умышленное опасное вождение отсутствует, существуют только штрафы за неправильное перестроение и маневрирование.
Также в нем говорится, что законопроектом предлагается дополнить главу 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях новой статьей 12.18.1, предусматривающей административную ответственность за умышленное опасное вождение в размере 5 тысяч рублей, этот штраф станет значительнее, чем штрафы за неправильное перестроение и маневрирование.
В пояснительной записке уточняется, что если любитель опасной езды повторно будет пойман за лихачество, ему грозит административная ответственность в размере до 10 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.
Также в записке сообщается, что в соцсетях часто появляются видео, на которых водители дорогих машин демонстрируют свою опасную езду, вседозволенность и наплевательское отношение к участникам дорожного движения, а также к налагаемым на них административным штрафам, по их вине совершается до 80% ДТП.
"Принятие законопроекта повысит безопасность дорожного движения, позволит сохранить здоровье и жизнь многим участникам дорожного движения", - сказано в документе.
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