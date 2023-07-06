https://ria.ru/20230706/volna-1882647575.html

Москву ждет новая холодная и дождливая волна

Москву ждет новая холодная и дождливая волна - РИА Новости, 06.07.2023

Москву ждет новая холодная и дождливая волна

Новая холодная и дождливая волна ждет Москву на следующей неделе, только во второй половине недели наметится рост температуры и возвращение ее к климатической... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T17:51

2023-07-06T17:51

2023-07-06T17:51

погода

москва

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новая холодная и дождливая волна ждет Москву на следующей неделе, только во второй половине недели наметится рост температуры и возвращение ее к климатической норме, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". Отмечается, что после жаркого четверга в пятницу в столице будет уже не выше плюс 23 - плюс 28 градусов. В субботу циклон будет медленно смещаться к востоку, продолжая вызывать короткие дожди и очаговые грозы, в такой ситуации днём будет всего плюс 20 - плюс 25 градусов. В воскресенье влияние циклона ослабеет, существенных осадков уже не ожидается, благодаря чему воздух сможет прогреться до плюс 21 - плюс 26 градусов. "С началом следующей недели регион ждет новая холодная и дождливая волна, связанная с очередным южным циклоном. Выходя своим центром на Среднюю Волгу, он активизирует поступление в регион холодного воздуха, и температура окажется на четыре-пять градусов ниже климатической нормы, днем будет всего плюс 17 - плюс 22. Такими же холодными, с кратковременными дождями, ожидаются и вторник, и среда", - говорится в сообщении. Уточняется, что лишь во второй половине недели температура начнет расти, возвращаясь климатической норме.

https://ria.ru/20230706/teplo-1882601973.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва