https://ria.ru/20230706/volna-1882647575.html
Москву ждет новая холодная и дождливая волна
Москву ждет новая холодная и дождливая волна - РИА Новости, 06.07.2023
Москву ждет новая холодная и дождливая волна
Новая холодная и дождливая волна ждет Москву на следующей неделе, только во второй половине недели наметится рост температуры и возвращение ее к климатической... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:51
2023-07-06T17:51
2023-07-06T17:51
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москва
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новая холодная и дождливая волна ждет Москву на следующей неделе, только во второй половине недели наметится рост температуры и возвращение ее к климатической норме, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". Отмечается, что после жаркого четверга в пятницу в столице будет уже не выше плюс 23 - плюс 28 градусов. В субботу циклон будет медленно смещаться к востоку, продолжая вызывать короткие дожди и очаговые грозы, в такой ситуации днём будет всего плюс 20 - плюс 25 градусов. В воскресенье влияние циклона ослабеет, существенных осадков уже не ожидается, благодаря чему воздух сможет прогреться до плюс 21 - плюс 26 градусов. "С началом следующей недели регион ждет новая холодная и дождливая волна, связанная с очередным южным циклоном. Выходя своим центром на Среднюю Волгу, он активизирует поступление в регион холодного воздуха, и температура окажется на четыре-пять градусов ниже климатической нормы, днем будет всего плюс 17 - плюс 22. Такими же холодными, с кратковременными дождями, ожидаются и вторник, и среда", - говорится в сообщении. Уточняется, что лишь во второй половине недели температура начнет расти, возвращаясь климатической норме.
https://ria.ru/20230706/teplo-1882601973.html
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РИА Новости
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погода, москва
Москву ждет новая холодная и дождливая волна
"Фобос": на следующей неделе в Москву придет похолодание с температурой до 22 градусов
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Новая холодная и дождливая волна ждет Москву на следующей неделе, только во второй половине недели наметится рост температуры и возвращение ее к климатической норме, сообщается на портале "Метеовести
" центра погоды "Фобос".
Отмечается, что после жаркого четверга в пятницу в столице будет уже не выше плюс 23 - плюс 28 градусов. В субботу циклон будет медленно смещаться к востоку, продолжая вызывать короткие дожди и очаговые грозы, в такой ситуации днём будет всего плюс 20 - плюс 25 градусов. В воскресенье влияние циклона ослабеет, существенных осадков уже не ожидается, благодаря чему воздух сможет прогреться до плюс 21 - плюс 26 градусов.
"С началом следующей недели регион ждет новая холодная и дождливая волна, связанная с очередным южным циклоном. Выходя своим центром на Среднюю Волгу, он активизирует поступление в регион холодного воздуха, и температура окажется на четыре-пять градусов ниже климатической нормы, днем будет всего плюс 17 - плюс 22. Такими же холодными, с кратковременными дождями, ожидаются и вторник, и среда", - говорится в сообщении.
Уточняется, что лишь во второй половине недели температура начнет расти, возвращаясь климатической норме.
Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года