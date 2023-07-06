https://ria.ru/20230706/voennye-1882570055.html

Кириенко посетил позиции российских бойцов у Антоновского моста

Кириенко посетил позиции российских бойцов у Антоновского моста - РИА Новости, 06.07.2023

Кириенко посетил позиции российских бойцов у Антоновского моста

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко посетил на передовой позиции российских бойцов, которые ведут жестокие бои у Антоновского моста... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:46

2023-07-06T13:46

2023-07-06T13:46

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

сергей кириенко

андрей алексеенко

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко посетил на передовой позиции российских бойцов, которые ведут жестокие бои у Антоновского моста на левом берегу в Херсонской области, сообщил в телеграм-канале глава правительства региона Андрей Алексеенко. "Вместе с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко приехали к бойцам, которые уже много дней ведут жестокие бои у Антоновского моста. Это 387-й полк 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и наш, херсонский 33 отряд им. Маргелова", - написал Алексеенко в своем телеграм-канале. По его словам, даже в самые горячие дни, когда шли попытки прорыва диверсионных групп врага, десантники и спецназовцы отстояли левый берег и продолжают "уничтожать нацистов". Глава правительства региона подчеркнул, что Кириенко посмотрел, как организован лесной быт бойцов, а потом в теплой и дружеской обстановке пообщался с ними за чашкой чая. "С собой он привез большой груз того, что на "передке" нужнее всего. Машины, коптеры и тепловизоры, дроны. Скоро доставят также 20 мощных лодочных моторов", - подчеркнул Алексеенко. По его словам, многие за время боев получили ранения, в том числе тяжелые, есть и потери. "Постараемся поддержать семьи наших героев. Будем ходатайствовать о представлении ребят к государственным наградам", - отметил глава правительства Херсонской области.

https://ria.ru/20230706/dnepr-1882492983.html

https://ria.ru/20230705/svo-1882365952.html

россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, херсонская область , сергей кириенко, андрей алексеенко, безопасность