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Кириенко посетил позиции российских бойцов у Антоновского моста - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:46 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/voennye-1882570055.html
Кириенко посетил позиции российских бойцов у Антоновского моста
Кириенко посетил позиции российских бойцов у Антоновского моста - РИА Новости, 06.07.2023
Кириенко посетил позиции российских бойцов у Антоновского моста
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко посетил на передовой позиции российских бойцов, которые ведут жестокие бои у Антоновского моста... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:46
2023-07-06T13:46
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
сергей кириенко
андрей алексеенко
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко посетил на передовой позиции российских бойцов, которые ведут жестокие бои у Антоновского моста на левом берегу в Херсонской области, сообщил в телеграм-канале глава правительства региона Андрей Алексеенко. "Вместе с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко приехали к бойцам, которые уже много дней ведут жестокие бои у Антоновского моста. Это 387-й полк 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и наш, херсонский 33 отряд им. Маргелова", - написал Алексеенко в своем телеграм-канале. По его словам, даже в самые горячие дни, когда шли попытки прорыва диверсионных групп врага, десантники и спецназовцы отстояли левый берег и продолжают "уничтожать нацистов". Глава правительства региона подчеркнул, что Кириенко посмотрел, как организован лесной быт бойцов, а потом в теплой и дружеской обстановке пообщался с ними за чашкой чая. "С собой он привез большой груз того, что на "передке" нужнее всего. Машины, коптеры и тепловизоры, дроны. Скоро доставят также 20 мощных лодочных моторов", - подчеркнул Алексеенко. По его словам, многие за время боев получили ранения, в том числе тяжелые, есть и потери. "Постараемся поддержать семьи наших героев. Будем ходатайствовать о представлении ребят к государственным наградам", - отметил глава правительства Херсонской области.
https://ria.ru/20230706/dnepr-1882492983.html
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россия, херсонская область , сергей кириенко, андрей алексеенко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Сергей Кириенко, Андрей Алексеенко, Безопасность
Кириенко посетил позиции российских бойцов у Антоновского моста

Кириенко посетил позиции российских военных, ведущих бои у Антоновского моста

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко посетил на передовой позиции российских бойцов, которые ведут жестокие бои у Антоновского моста на левом берегу в Херсонской области, сообщил в телеграм-канале глава правительства региона Андрей Алексеенко.
"Вместе с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко приехали к бойцам, которые уже много дней ведут жестокие бои у Антоновского моста. Это 387-й полк 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и наш, херсонский 33 отряд им. Маргелова", - написал Алексеенко в своем телеграм-канале.
По его словам, даже в самые горячие дни, когда шли попытки прорыва диверсионных групп врага, десантники и спецназовцы отстояли левый берег и продолжают "уничтожать нацистов".
Глава правительства региона подчеркнул, что Кириенко посмотрел, как организован лесной быт бойцов, а потом в теплой и дружеской обстановке пообщался с ними за чашкой чая.
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"С собой он привез большой груз того, что на "передке" нужнее всего. Машины, коптеры и тепловизоры, дроны. Скоро доставят также 20 мощных лодочных моторов", - подчеркнул Алексеенко.
По его словам, многие за время боев получили ранения, в том числе тяжелые, есть и потери. "Постараемся поддержать семьи наших героев. Будем ходатайствовать о представлении ребят к государственным наградам", - отметил глава правительства Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьСергей КириенкоАндрей АлексеенкоБезопасность
 
 
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