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В МИД назвали условия для посещения послом США Гершковича - РИА Новости, 06.07.2023
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14:17 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/vizit-1882583177.html
В МИД назвали условия для посещения послом США Гершковича
В МИД назвали условия для посещения послом США Гершковича - РИА Новости, 06.07.2023
В МИД назвали условия для посещения послом США Гершковича
Дальнейшие визиты посла США в Москве Линн Трейси к обвиняемому в шпионаже журналисту Эвану Гершковичу будут зависеть от графика и усмотрения российской стороны, РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:17
2023-07-06T14:17
эван гершкович
мария захарова
линн трейси
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сша
россия
москва
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дальнейшие визиты посла США в Москве Линн Трейси к обвиняемому в шпионаже журналисту Эвану Гершковичу будут зависеть от графика и усмотрения российской стороны, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ходе брифинга она отметила, что Венская конвенция предусматривает предоставление консульского доступа в соответствии с законом и правилами страны пребывания. "Именно таким подходом мы и руководствуемся. При решении такого рода вопросов учитываются и принципы взаимности... Подчеркну, что визиты посла США и ее подчиненных из числа консульских сотрудников к Гершковичу будут и впредь предусматриваться в зависимости от графика и усмотрения российской стороны", - добавила Захарова. Трейси посетила находящегося в СИЗО обвиняемого в России в шпионаже Гершковича, сообщало в понедельник посольство США в РФ. По данным газеты Wall Street Journal, это второй визит посла США. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Гершковича взяли с поличным. Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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эван гершкович, мария захарова, линн трейси, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, россия, москва
Эван Гершкович, Мария Захарова, Линн Трейси, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), США, Россия, Москва
В МИД назвали условия для посещения послом США Гершковича

Захарова: новые визиты посла США Трейси к Гершковичу будут зависеть от усмотрения России

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дальнейшие визиты посла США в Москве Линн Трейси к обвиняемому в шпионаже журналисту Эвану Гершковичу будут зависеть от графика и усмотрения российской стороны, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она отметила, что Венская конвенция предусматривает предоставление консульского доступа в соответствии с законом и правилами страны пребывания.
"Именно таким подходом мы и руководствуемся. При решении такого рода вопросов учитываются и принципы взаимности... Подчеркну, что визиты посла США и ее подчиненных из числа консульских сотрудников к Гершковичу будут и впредь предусматриваться в зависимости от графика и усмотрения российской стороны", - добавила Захарова.
Трейси посетила находящегося в СИЗО обвиняемого в России в шпионаже Гершковича, сообщало в понедельник посольство США в РФ. По данным газеты Wall Street Journal, это второй визит посла США.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Гершковича взяли с поличным. Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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Эван ГершковичМария ЗахароваЛинн ТрейсиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СШАРоссияМосква
 
 
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