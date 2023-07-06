В МИД назвали условия для посещения послом США Гершковича
Захарова: новые визиты посла США Трейси к Гершковичу будут зависеть от усмотрения России
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дальнейшие визиты посла США в Москве Линн Трейси к обвиняемому в шпионаже журналисту Эвану Гершковичу будут зависеть от графика и усмотрения российской стороны, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она отметила, что Венская конвенция предусматривает предоставление консульского доступа в соответствии с законом и правилами страны пребывания.
"Именно таким подходом мы и руководствуемся. При решении такого рода вопросов учитываются и принципы взаимности... Подчеркну, что визиты посла США и ее подчиненных из числа консульских сотрудников к Гершковичу будут и впредь предусматриваться в зависимости от графика и усмотрения российской стороны", - добавила Захарова.
Трейси посетила находящегося в СИЗО обвиняемого в России в шпионаже Гершковича, сообщало в понедельник посольство США в РФ. По данным газеты Wall Street Journal, это второй визит посла США.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Гершковича взяли с поличным. Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".