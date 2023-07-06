Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко заявил о завершении работы над планом взаимодействия с Вьетнамом - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/vetnam-1882689057.html
Чернышенко заявил о завершении работы над планом взаимодействия с Вьетнамом
Чернышенко заявил о завершении работы над планом взаимодействия с Вьетнамом - РИА Новости, 06.07.2023
Чернышенко заявил о завершении работы над планом взаимодействия с Вьетнамом
Российские ведомства закончили работу над комплексным планом двустороннего взаимодействия с Вьетнамом до 2030 года, Москва рассчитывает на скорое рассмотрение... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T22:14
2023-07-06T22:14
вьетнам
дмитрий чернышенко
россия
ханой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850256994_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_196f0344c9c405a6b0c7b6d1f841b03d.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские ведомства закончили работу над комплексным планом двустороннего взаимодействия с Вьетнамом до 2030 года, Москва рассчитывает на скорое рассмотрение этого документа вьетнамской стороной, заявил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с замминистра обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиеном. "В развитие договоренностей с моим вьетнамским коллегой господином Чан Хонг Ха российскими ведомствами подготовлен комплексный план двустороннего взаимодействия до 2030 года. Это объемный и конкретный документ, содержащий ряд отраслевых дорожных карт, в которых заложены конкретные целевые показатели, в ближайшее время передадим его вьетнамской стороне - рассчитываем на конструктивное и оперативное рассмотрение", - отметил он. Вице-премьер подчеркнул, что Вьетнам является надежным партнером РФ, "отношения с которым опираются на прочный фундамент дружбы и многолетнего взаимовыгодного сотрудничества". "Мы заинтересованы в продвижении двусторонней кооперации по самому широкому спектру направлений, включая торговлю и инвестиции, науку и технологии, образование и культуру - и Россия и Вьетнам поддерживают интенсивный диалог по всем направлениям", - добавил Чернышенко. Он также отметил результаты работы российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Нам в кратчайшие сроки критически важно приступить к реализации ее решений", - подчеркнул заместитель председателя правительства. По его словам, российская сторона высоко оценивает деятельность совместного российско-вьетнамского Тропического центра - уникального объекта двустороннего научно-исследовательского сотрудничества, 35-летие которого недавно отмечалось в Ханое. По словам Чернышенко, принятие стратегии развития Тропического центра до 2030 года придаст новый импульс его развитию. Основой реализации положений стратегии должна стать новая программа научно-исследовательских и технологических работ на 2025-2029 годы, включая внедрение алгоритмов искусственного интеллекта. "Я с удовлетворением отмечаю, что поручения, которые давались в рамках 24-го заседания межправительственной комиссии, выполняются в срок, все необходимые документы, которые дают возможность работать Тропическому центру, сделаны. Ключевым вопросом, конечно, будет подготовка квалифицированных кадров и передача технологий - с учетом законодательств наших стран", - сказал Чернышенко. Он также поделился впечатлениями от своего визита в Ханой в апреле этого года. По словам вице-премьера, он убедился, что стороны проделывают уникальную работу в рамках Тропического центра. "Никакие другие страны не обладают технологиями, которыми мы обладаем вместе", - заключил он.
https://ria.ru/20230630/vetnam-1881443439.html
https://ria.ru/20230706/energooborudovanie-1882495094.html
вьетнам
россия
ханой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850256994_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_4ffdc713820369ef6f925ff49ad6cabb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, дмитрий чернышенко, россия, ханой
Вьетнам, Дмитрий Чернышенко, Россия, Ханой
Чернышенко заявил о завершении работы над планом взаимодействия с Вьетнамом

Чернышенко: Россия закончила работу над планом взаимодействия с Вьетнамом до 2030 года

© iStock.com / ErmakovaElenaВид на башню Лотос в Нячанге
Вид на башню Лотос в Нячанге - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© iStock.com / ErmakovaElena
Вид на башню Лотос в Нячанге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские ведомства закончили работу над комплексным планом двустороннего взаимодействия с Вьетнамом до 2030 года, Москва рассчитывает на скорое рассмотрение этого документа вьетнамской стороной, заявил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с замминистра обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиеном.
«
"В развитие договоренностей с моим вьетнамским коллегой господином Чан Хонг Ха российскими ведомствами подготовлен комплексный план двустороннего взаимодействия до 2030 года. Это объемный и конкретный документ, содержащий ряд отраслевых дорожных карт, в которых заложены конкретные целевые показатели, в ближайшее время передадим его вьетнамской стороне - рассчитываем на конструктивное и оперативное рассмотрение", - отметил он.
Вид на башню Лотос в Нячанге - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Вьетнам увеличит срок безвизового пребывания для россиян
30 июня, 13:45
Вице-премьер подчеркнул, что Вьетнам является надежным партнером РФ, "отношения с которым опираются на прочный фундамент дружбы и многолетнего взаимовыгодного сотрудничества". "Мы заинтересованы в продвижении двусторонней кооперации по самому широкому спектру направлений, включая торговлю и инвестиции, науку и технологии, образование и культуру - и Россия и Вьетнам поддерживают интенсивный диалог по всем направлениям", - добавил Чернышенко.
Он также отметил результаты работы российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Нам в кратчайшие сроки критически важно приступить к реализации ее решений", - подчеркнул заместитель председателя правительства.
По его словам, российская сторона высоко оценивает деятельность совместного российско-вьетнамского Тропического центра - уникального объекта двустороннего научно-исследовательского сотрудничества, 35-летие которого недавно отмечалось в Ханое. По словам Чернышенко, принятие стратегии развития Тропического центра до 2030 года придаст новый импульс его развитию. Основой реализации положений стратегии должна стать новая программа научно-исследовательских и технологических работ на 2025-2029 годы, включая внедрение алгоритмов искусственного интеллекта.
«
"Я с удовлетворением отмечаю, что поручения, которые давались в рамках 24-го заседания межправительственной комиссии, выполняются в срок, все необходимые документы, которые дают возможность работать Тропическому центру, сделаны. Ключевым вопросом, конечно, будет подготовка квалифицированных кадров и передача технологий - с учетом законодательств наших стран", - сказал Чернышенко. Он также поделился впечатлениями от своего визита в Ханой в апреле этого года. По словам вице-премьера, он убедился, что стороны проделывают уникальную работу в рамках Тропического центра. "Никакие другие страны не обладают технологиями, которыми мы обладаем вместе", - заключил он.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с генеральным консулом социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке Нгуен Данг Хиеном
Хабаровский край планирует экспортировать энергооборудование во Вьетнам
Вчера, 06:02
 
ВьетнамДмитрий ЧернышенкоРоссияХаной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала