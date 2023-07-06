Чернышенко заявил о завершении работы над планом взаимодействия с Вьетнамом
Чернышенко: Россия закончила работу над планом взаимодействия с Вьетнамом до 2030 года
© iStock.com / ErmakovaElenaВид на башню Лотос в Нячанге
© iStock.com / ErmakovaElena
Вид на башню Лотос в Нячанге. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские ведомства закончили работу над комплексным планом двустороннего взаимодействия с Вьетнамом до 2030 года, Москва рассчитывает на скорое рассмотрение этого документа вьетнамской стороной, заявил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с замминистра обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиеном.
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"В развитие договоренностей с моим вьетнамским коллегой господином Чан Хонг Ха российскими ведомствами подготовлен комплексный план двустороннего взаимодействия до 2030 года. Это объемный и конкретный документ, содержащий ряд отраслевых дорожных карт, в которых заложены конкретные целевые показатели, в ближайшее время передадим его вьетнамской стороне - рассчитываем на конструктивное и оперативное рассмотрение", - отметил он.
Вице-премьер подчеркнул, что Вьетнам является надежным партнером РФ, "отношения с которым опираются на прочный фундамент дружбы и многолетнего взаимовыгодного сотрудничества". "Мы заинтересованы в продвижении двусторонней кооперации по самому широкому спектру направлений, включая торговлю и инвестиции, науку и технологии, образование и культуру - и Россия и Вьетнам поддерживают интенсивный диалог по всем направлениям", - добавил Чернышенко.
Он также отметил результаты работы российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Нам в кратчайшие сроки критически важно приступить к реализации ее решений", - подчеркнул заместитель председателя правительства.
По его словам, российская сторона высоко оценивает деятельность совместного российско-вьетнамского Тропического центра - уникального объекта двустороннего научно-исследовательского сотрудничества, 35-летие которого недавно отмечалось в Ханое. По словам Чернышенко, принятие стратегии развития Тропического центра до 2030 года придаст новый импульс его развитию. Основой реализации положений стратегии должна стать новая программа научно-исследовательских и технологических работ на 2025-2029 годы, включая внедрение алгоритмов искусственного интеллекта.
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"Я с удовлетворением отмечаю, что поручения, которые давались в рамках 24-го заседания межправительственной комиссии, выполняются в срок, все необходимые документы, которые дают возможность работать Тропическому центру, сделаны. Ключевым вопросом, конечно, будет подготовка квалифицированных кадров и передача технологий - с учетом законодательств наших стран", - сказал Чернышенко. Он также поделился впечатлениями от своего визита в Ханой в апреле этого года. По словам вице-премьера, он убедился, что стороны проделывают уникальную работу в рамках Тропического центра. "Никакие другие страны не обладают технологиями, которыми мы обладаем вместе", - заключил он.