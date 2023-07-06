https://ria.ru/20230706/veterany-1882545465.html

Гладков рассказал о выплатах белгородским ветеранам боевых действий

Гладков рассказал о выплатах белгородским ветеранам боевых действий - РИА Новости, 06.07.2023

Гладков рассказал о выплатах белгородским ветеранам боевых действий

Порядка 11,5 тысячи ветеранов боевых действий в Белгородской области получат в этом году единовременную выплату в 10 тысяч рублей, решение об этом утверждается... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:11

2023-07-06T12:11

2023-07-06T12:11

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 июл – РИА Новости. Порядка 11,5 тысячи ветеранов боевых действий в Белгородской области получат в этом году единовременную выплату в 10 тысяч рублей, решение об этом утверждается каждым муниципалитетом в отдельном порядке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона рассказал о единовременной выплате ветеранам боевых действий в ходе прямой линии с жителями области. В этом году в Белгородской области официально утвердили День ветеранов боевых действий — 1 июля. Как сообщил губернатор, единовременная выплата в 10 тысяч рублей для ветеранов боевых действий утверждается каждым муниципалитетом региона в отдельном порядке. "Это решение органы местного самоуправления принимают самостоятельно. И я считаю, что это очень правильная инициатива. Речь идёт об обязательствах перед людьми, которые выполнили свой гражданский и воинский долг. Помогать им, конечно, нужно", — отметил губернатор Белгородской области, слова которого приводит пресс-служба правительства области. По словам главы региона, единовременная выплата уже произведена в 15 муниципальных образованиях. Ещё в пяти районах выплаты будут сделаны до конца 2023 года. При этом в восьми муниципалитетах предусмотрена ежегодная единовременная выплата. В двух муниципальных образованиях – Ивнянском районе и Шебекинском городском округе – единовременные выплаты 10 тысяч рублей в 2023 году пока не предусмотрены. Всего, по данным регионального правительства, единовременными выплатами в этом году будут охвачены не менее 11,5 тысячи ветеранов боевых действий, проживающих на территории Белгородской области.

https://ria.ru/20230703/belgorod-1881957872.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, вячеслав гладков