https://ria.ru/20230706/velogonka-1882659550.html

В Москве в субботу закроют движение вблизи улицы Косыгина из-за велогонки

В Москве в субботу закроют движение вблизи улицы Косыгина из-за велогонки - РИА Новости, 06.07.2023

В Москве в субботу закроют движение вблизи улицы Косыгина из-за велогонки

Движение по участкам дорог вблизи улицы Косыгина в Москве закроют в субботу, 8 июля, из-за велогонки "Столица", сообщается столичный департамент транспорта. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T18:33

2023-07-06T18:33

2023-07-06T18:33

москва

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Движение по участкам дорог вблизи улицы Косыгина в Москве закроют в субботу, 8 июля, из-за велогонки "Столица", сообщается столичный департамент транспорта. "Восьмого июля - в период с 7.30 до 12.00 - будет закрыто движение на ряде участков в районе улицы Косыгина. Это связано с проведением велогонки "Столица", - говорится в телеграм-канале дептранса. Отмечается, что также перекрытия коснутся участков Университетской площади, Мичуринского проспекта, Университетского проспекта, Воробьевского шоссе, Бережковской набережной, Мосфильмовской улицы, Менделеевской улицы. Парковка на этих участках будет недоступна с 0.01 8 июля.

https://radiosputnik.ria.ru/20230704/moskva-1882096703.html

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