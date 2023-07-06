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В Москве в субботу закроют движение вблизи улицы Косыгина из-за велогонки - РИА Новости, 06.07.2023
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18:33 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/velogonka-1882659550.html
В Москве в субботу закроют движение вблизи улицы Косыгина из-за велогонки
В Москве в субботу закроют движение вблизи улицы Косыгина из-за велогонки - РИА Новости, 06.07.2023
В Москве в субботу закроют движение вблизи улицы Косыгина из-за велогонки
Движение по участкам дорог вблизи улицы Косыгина в Москве закроют в субботу, 8 июля, из-за велогонки "Столица", сообщается столичный департамент транспорта. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:33
2023-07-06T18:33
москва
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Движение по участкам дорог вблизи улицы Косыгина в Москве закроют в субботу, 8 июля, из-за велогонки "Столица", сообщается столичный департамент транспорта. "Восьмого июля - в период с 7.30 до 12.00 - будет закрыто движение на ряде участков в районе улицы Косыгина. Это связано с проведением велогонки "Столица", - говорится в телеграм-канале дептранса. Отмечается, что также перекрытия коснутся участков Университетской площади, Мичуринского проспекта, Университетского проспекта, Воробьевского шоссе, Бережковской набережной, Мосфильмовской улицы, Менделеевской улицы. Парковка на этих участках будет недоступна с 0.01 8 июля.
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Москва
В Москве в субботу закроют движение вблизи улицы Косыгина из-за велогонки

В Москве в субботу закроют движение вблизи улицы Косыгина из-за велогонки "Столица"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВелоспорт
Велоспорт - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Велоспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Движение по участкам дорог вблизи улицы Косыгина в Москве закроют в субботу, 8 июля, из-за велогонки "Столица", сообщается столичный департамент транспорта.
"Восьмого июля - в период с 7.30 до 12.00 - будет закрыто движение на ряде участков в районе улицы Косыгина. Это связано с проведением велогонки "Столица", - говорится в телеграм-канале дептранса.
Отмечается, что также перекрытия коснутся участков Университетской площади, Мичуринского проспекта, Университетского проспекта, Воробьевского шоссе, Бережковской набережной, Мосфильмовской улицы, Менделеевской улицы.
Парковка на этих участках будет недоступна с 0.01 8 июля.
Участники ночного забега. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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