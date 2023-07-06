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Курс юаня опустился до 11,62 рубля - РИА Новости, 06.07.2023
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07:56 06.07.2023 (обновлено: 07:57 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/valyuta-1882499821.html
Курс юаня опустился до 11,62 рубля
Курс юаня опустился до 11,62 рубля - РИА Новости, 06.07.2023
Курс юаня опустился до 11,62 рубля
Рубль в самом начале торгов четверга продолжил слабеть к доллару и юаню: американская валюта торгуется по 91,63 рубля, китайская – по 11,62 рубля, следует из... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T07:56
2023-07-06T07:57
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рубль в самом начале торгов четверга продолжил слабеть к доллару и юаню: американская валюта торгуется по 91,63 рубля, китайская – по 11,62 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск существенно ускорил рост относительно уровней открытия и повышается на 63 копейки, до 91,63 рубля, юань дорожает на 8 копеек, до 12,62 рубля, а евро - на 3 копейки, до 99,03 рубля.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Курс юаня опустился до 11,62 рубля

В начале торгов китайская валюта торговалась по 11,62 рубля

© AP Photo / Kin CheungОтделение обмена валюты Гонконге
Отделение обмена валюты Гонконге - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Kin Cheung
Отделение обмена валюты Гонконге. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рубль в самом начале торгов четверга продолжил слабеть к доллару и юаню: американская валюта торгуется по 91,63 рубля, китайская – по 11,62 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск существенно ускорил рост относительно уровней открытия и повышается на 63 копейки, до 91,63 рубля, юань дорожает на 8 копеек, до 12,62 рубля, а евро - на 3 копейки, до 99,03 рубля.
 
ЭкономикаМосковская биржа
 
 
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