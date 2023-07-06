https://ria.ru/20230706/valyuta-1882499821.html

Курс юаня опустился до 11,62 рубля

Курс юаня опустился до 11,62 рубля - РИА Новости, 06.07.2023

Курс юаня опустился до 11,62 рубля

Рубль в самом начале торгов четверга продолжил слабеть к доллару и юаню: американская валюта торгуется по 91,63 рубля, китайская – по 11,62 рубля, следует из... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T07:56

2023-07-06T07:56

2023-07-06T07:57

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рубль в самом начале торгов четверга продолжил слабеть к доллару и юаню: американская валюта торгуется по 91,63 рубля, китайская – по 11,62 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск существенно ускорил рост относительно уровней открытия и повышается на 63 копейки, до 91,63 рубля, юань дорожает на 8 копеек, до 12,62 рубля, а евро - на 3 копейки, до 99,03 рубля.

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, московская биржа