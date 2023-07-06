https://ria.ru/20230706/vagner-1882569446.html

Лукашенко назвал условие заключения контракта с ЧВК "Вагнер"

Лукашенко назвал условие заключения контракта с ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 06.07.2023

Лукашенко назвал условие заключения контракта с ЧВК "Вагнер"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при размещении ЧВК "Вагнер" на территории республики с компанией подпишут юридически обязывающий контракт,... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:41

2023-07-06T13:41

2023-07-06T13:41

в мире

белоруссия

александр лукашенко

чвк "вагнер"

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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при размещении ЧВК "Вагнер" на территории республики с компанией подпишут юридически обязывающий контракт, а закон или указ определит рамки, в которых будет действовать компания. "На уровне закона или указа президента будут определены рамки, в которых будет действовать это подразделение", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь. По его словам, если ЧВК будет размещаться в Белоруссии, то с этой компанией будет заключен юридически обязывающий контракт, где все будет прописано. Белорусский президент напомнил, что одна из проблем, которую ранее поднял руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, - это гарантии безопасности. "Я ему сказал: если нужно ради прекращения этого конфликта, я готов принять в Беларуси и гарантировать твою безопасность", - напомнил президент. Кроме того, продолжил он, российской стороной было дано обещание прекратить уголовные дела, в том числе в отношении Пригожина. На данный момент все договоренности соблюдаются, подчеркнул глава белорусского государства. Вместе с тем, отметил Лукашенко, вопрос размещения в Белоруссии ЧВК "Вагнер" пока не решен, и этого может в принципе не произойти, если такое решение будет принято российским руководством. Лукашенко также заявил, что ЧВК "Вагнер" не будет ни на кого нападать с белорусской территории. "Мы никогда ни на кого не нападали. Я уже об этом заявлял не один раз. И нападать не собираемся. И с нашей территории никто ни на кого нападать не будет. Если против нас будет совершена агрессия, мы ответим. И если здесь будет ЧВК "Вагнер", они так же, как белорусская армия, будут защищать наши интересы", - сказал он. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230706/vagner-1882536493.html

https://ria.ru/20230706/prigozhin-1882527400.html

белоруссия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, чвк "вагнер"