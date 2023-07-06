https://ria.ru/20230706/ussuriysk-1882494384.html
Еще одно село под Уссурийском оказалось отрезано от дорожного сообщения
Еще одно село под Уссурийском оказалось отрезано от дорожного сообщения - РИА Новости, 06.07.2023
Еще одно село под Уссурийском оказалось отрезано от дорожного сообщения
Село Кроуновка отрезано водой от дорожного сообщения в Уссурийском городском округе (УГО), где уже нарушен проезд в другие населенные пункты, ситуация в этой... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T05:43
2023-07-06T05:43
2023-07-06T05:43
уссурийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уссурийский городской округ
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Село Кроуновка отрезано водой от дорожного сообщения в Уссурийском городском округе (УГО), где уже нарушен проезд в другие населенные пункты, ситуация в этой части муниципалитета ухудшается. Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за циклона 5-6 июля. Сильный дождь начался во многих районах края в середине дня среды. Местные жители, в основном прибрежных районов края, публикуют фото и видео подтоплений дорог и улиц. Власти УГО сообщили, что в муниципалитете за время непогоды выпало 59,2 миллиметра осадков при месячной норме в 113 миллиметров. В самом Уссурийске из-за сильных осадков местами нет проезда, повреждено дорожное полотно. Фиксируются многочисленные подтопления придомовых и приусадебных участков. Дорожное сообщение с селом Яконовка в городском округе нарушено, организована лодочная переправа. Проезд в поселок Партизан затруднен. "Серьезные переливы в Уссурийском городском округе. Отрезана Кроуновка, МЧС наладило переправу, потому что достаточно высокая там глубина, и машины пройти не могут", - сказал генеральный директор "Примавтодора" Алексей Ширшов в видео, опубликованном в телеграм-канале компании. По словам Ширшова, "многочисленные переливы" есть на дороге между близлежащими селами Борисовка, Кугуки и Линевичи, но в сторону села Линевичи есть альтернативный проезд. "Ситуация там ухудшается, потому что река Раздольная... Уровень воды повышается, и мы ожидаем, что после обеда ситуация усугубится. Ситуацию мониторим", - отметил руководитель "Примавтодора".
https://ria.ru/20230706/elektrichestvo-1882491829.html
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уссурийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уссурийский городской округ, происшествия
Уссурийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Уссурийский городской округ, Происшествия
Еще одно село под Уссурийском оказалось отрезано от дорожного сообщения
Село Кроуновка под Уссурийском оказалось отрезано водой от дорожного сообщения