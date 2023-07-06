https://ria.ru/20230706/uspenskaya-1882600157.html
Успенская опровергла свое участие в награждении солдат за сбитые танки
Успенская опровергла свое участие в награждении солдат за сбитые танки - РИА Новости, 06.07.2023
Успенская опровергла свое участие в награждении солдат за сбитые танки
Певица Любовь Успенская в интервью "Абзацу" опровергла сообщения СМИ о своем участии в награждении российских военнослужащих за сбитые западные танки Leopard. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:23
2023-07-06T16:23
2023-07-06T16:25
шоубиз
любовь успенская
новости шоу-бизнеса
григорий лепс
знаменитости
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Певица Любовь Успенская в интервью "Абзацу" опровергла сообщения СМИ о своем участии в награждении российских военнослужащих за сбитые западные танки Leopard. "Я не участвую, мне даже никто этого не предлагал. Я вообще нахожусь сейчас на курорте", – сообщила знаменитость. В середине июня продюсер Владимир Киселев объявил на ПМЭФ-2023, что вместе с музыкальными исполнителями будет премировать бойцов за сбитые вражеские танки. Он предложил выплачивать солдатам по миллиону рублей. Эту идею поддержали певцы Григорий Лепс и Николай Басков. Позже СМИ выложили список российских артистов, которые приняли участие в акции. В нем оказались Любовь Успенская, Юрий Антонов, Анна Семенович, Александр Маршал и многие другие.
https://ria.ru/20230704/leps-1882042006.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
любовь успенская, новости шоу-бизнеса, григорий лепс, знаменитости
Шоубиз, Любовь Успенская, Новости шоу-бизнеса, Григорий Лепс, Знаменитости
Успенская опровергла свое участие в награждении солдат за сбитые танки
Успенская сказала, что ей не предложили поучаствовать в акции награждения за сбитые танки
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости.
Певица Любовь Успенская в интервью "Абзацу" опровергла
сообщения СМИ о своем участии в награждении российских военнослужащих за сбитые западные танки Leopard.
«
"Я не участвую, мне даже никто этого не предлагал. Я вообще нахожусь сейчас на курорте", – сообщила знаменитость.
В середине июня продюсер Владимир Киселев объявил на ПМЭФ-2023, что вместе с музыкальными исполнителями будет премировать бойцов за сбитые вражеские танки. Он предложил выплачивать солдатам по миллиону рублей.
Эту идею поддержали певцы Григорий Лепс и Николай Басков.
Позже СМИ выложили список российских артистов, которые приняли участие в акции. В нем оказались Любовь Успенская, Юрий Антонов, Анна Семенович, Александр Маршал и многие другие.
Григорий Лепс передал бойцу миллион рублей за уничтоженный танк Leopard