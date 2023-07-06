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Успенская опровергла свое участие в награждении солдат за сбитые танки - РИА Новости, 06.07.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:23 06.07.2023 (обновлено: 16:25 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/uspenskaya-1882600157.html
Успенская опровергла свое участие в награждении солдат за сбитые танки
Успенская опровергла свое участие в награждении солдат за сбитые танки - РИА Новости, 06.07.2023
Успенская опровергла свое участие в награждении солдат за сбитые танки
Певица Любовь Успенская в интервью "Абзацу" опровергла сообщения СМИ о своем участии в награждении российских военнослужащих за сбитые западные танки Leopard. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:23
2023-07-06T16:25
шоубиз
любовь успенская
новости шоу-бизнеса
григорий лепс
знаменитости
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Певица Любовь Успенская в интервью "Абзацу" опровергла сообщения СМИ о своем участии в награждении российских военнослужащих за сбитые западные танки Leopard. "Я не участвую, мне даже никто этого не предлагал. Я вообще нахожусь сейчас на курорте", – сообщила знаменитость. В середине июня продюсер Владимир Киселев объявил на ПМЭФ-2023, что вместе с музыкальными исполнителями будет премировать бойцов за сбитые вражеские танки. Он предложил выплачивать солдатам по миллиону рублей. Эту идею поддержали певцы Григорий Лепс и Николай Басков. Позже СМИ выложили список российских артистов, которые приняли участие в акции. В нем оказались Любовь Успенская, Юрий Антонов, Анна Семенович, Александр Маршал и многие другие.
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любовь успенская, новости шоу-бизнеса, григорий лепс, знаменитости
Шоубиз, Любовь Успенская, Новости шоу-бизнеса, Григорий Лепс, Знаменитости
Успенская опровергла свое участие в награждении солдат за сбитые танки

Успенская сказала, что ей не предложили поучаствовать в акции награждения за сбитые танки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Певица Любовь Успенская в интервью "Абзацу" опровергла сообщения СМИ о своем участии в награждении российских военнослужащих за сбитые западные танки Leopard.
«
"Я не участвую, мне даже никто этого не предлагал. Я вообще нахожусь сейчас на курорте", – сообщила знаменитость.
В середине июня продюсер Владимир Киселев объявил на ПМЭФ-2023, что вместе с музыкальными исполнителями будет премировать бойцов за сбитые вражеские танки. Он предложил выплачивать солдатам по миллиону рублей.
Эту идею поддержали певцы Григорий Лепс и Николай Басков.
Позже СМИ выложили список российских артистов, которые приняли участие в акции. В нем оказались Любовь Успенская, Юрий Антонов, Анна Семенович, Александр Маршал и многие другие.
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Григорий Лепс передал бойцу миллион рублей за уничтоженный танк Leopard
4 июля, 04:14
 
ШоубизЛюбовь УспенскаяНовости шоу-бизнесаГригорий ЛепсЗнаменитости
 
 
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