https://ria.ru/20230706/uspenskaya-1882600157.html

Успенская опровергла свое участие в награждении солдат за сбитые танки

Успенская опровергла свое участие в награждении солдат за сбитые танки - РИА Новости, 06.07.2023

Успенская опровергла свое участие в награждении солдат за сбитые танки

Певица Любовь Успенская в интервью "Абзацу" опровергла сообщения СМИ о своем участии в награждении российских военнослужащих за сбитые западные танки Leopard. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:23

2023-07-06T16:23

2023-07-06T16:25

шоубиз

любовь успенская

новости шоу-бизнеса

григорий лепс

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581242463_0:0:2223:1250_1920x0_80_0_0_2fbe516251de6e398adfd3f35d79e370.jpg

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Певица Любовь Успенская в интервью "Абзацу" опровергла сообщения СМИ о своем участии в награждении российских военнослужащих за сбитые западные танки Leopard. "Я не участвую, мне даже никто этого не предлагал. Я вообще нахожусь сейчас на курорте", – сообщила знаменитость. В середине июня продюсер Владимир Киселев объявил на ПМЭФ-2023, что вместе с музыкальными исполнителями будет премировать бойцов за сбитые вражеские танки. Он предложил выплачивать солдатам по миллиону рублей. Эту идею поддержали певцы Григорий Лепс и Николай Басков. Позже СМИ выложили список российских артистов, которые приняли участие в акции. В нем оказались Любовь Успенская, Юрий Антонов, Анна Семенович, Александр Маршал и многие другие.

https://ria.ru/20230704/leps-1882042006.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

любовь успенская, новости шоу-бизнеса, григорий лепс, знаменитости