https://ria.ru/20230706/ukraina-1882624443.html

Москалькова рассказала о воссоединении матери с сыном, жившим на Украине

Москалькова рассказала о воссоединении матери с сыном, жившим на Украине - РИА Новости, 06.07.2023

Москалькова рассказала о воссоединении матери с сыном, жившим на Украине

Обратившаяся в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ гражданка воссоединилась с сыном, который жил у бабушки на Украине и из-за военных действий не... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:37

2023-07-06T16:37

2023-07-06T16:37

специальная военная операция на украине

общество

россия

татьяна москалькова

украина

хмельницкая область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Обратившаяся в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ гражданка воссоединилась с сыном, который жил у бабушки на Украине и из-за военных действий не мог вернуться домой, рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале. "Осенью прошлого года к нам обратилась женщина, она просила помочь вернуться в Россию сыну, который на тот момент жил у бабушки в Хмельницкой области Украины. Из-за военных действий путь домой был отрезан. Воссоединение семьи стало возможным благодаря непрекращающимся гуманитарным контактам с украинской стороной, а также в тесной работе с МИД России, пограничной службой, компетентными органами власти", - написала Москалькова. Воссоединение семьи состоялось на границе Белгородской области. Омбудсмен поделилась видеокадрами события. "Ради таких моментов хочется жить и работать", - добавила она.

https://ria.ru/20230511/deti-1871095568.html

россия

украина

хмельницкая область

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Кирилл Волков

общество, россия, татьяна москалькова, украина, хмельницкая область, ситуация в днр и лнр