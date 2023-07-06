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Москалькова рассказала о воссоединении матери с сыном, жившим на Украине - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:37 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882624443.html
Москалькова рассказала о воссоединении матери с сыном, жившим на Украине
Москалькова рассказала о воссоединении матери с сыном, жившим на Украине - РИА Новости, 06.07.2023
Москалькова рассказала о воссоединении матери с сыном, жившим на Украине
Обратившаяся в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ гражданка воссоединилась с сыном, который жил у бабушки на Украине и из-за военных действий не... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:37
2023-07-06T16:37
специальная военная операция на украине
общество
россия
татьяна москалькова
украина
хмельницкая область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Обратившаяся в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ гражданка воссоединилась с сыном, который жил у бабушки на Украине и из-за военных действий не мог вернуться домой, рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале. "Осенью прошлого года к нам обратилась женщина, она просила помочь вернуться в Россию сыну, который на тот момент жил у бабушки в Хмельницкой области Украины. Из-за военных действий путь домой был отрезан. Воссоединение семьи стало возможным благодаря непрекращающимся гуманитарным контактам с украинской стороной, а также в тесной работе с МИД России, пограничной службой, компетентными органами власти", - написала Москалькова. Воссоединение семьи состоялось на границе Белгородской области. Омбудсмен поделилась видеокадрами события. "Ради таких моментов хочется жить и работать", - добавила она.
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общество, россия, татьяна москалькова, украина, хмельницкая область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Украина, Хмельницкая область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Москалькова рассказала о воссоединении матери с сыном, жившим на Украине

Москалькова рассказала, как помогла женщине вернуть сына, жившего у бабушки на Украине

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Обратившаяся в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ гражданка воссоединилась с сыном, который жил у бабушки на Украине и из-за военных действий не мог вернуться домой, рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.
"Осенью прошлого года к нам обратилась женщина, она просила помочь вернуться в Россию сыну, который на тот момент жил у бабушки в Хмельницкой области Украины. Из-за военных действий путь домой был отрезан. Воссоединение семьи стало возможным благодаря непрекращающимся гуманитарным контактам с украинской стороной, а также в тесной работе с МИД России, пограничной службой, компетентными органами власти", - написала Москалькова.
Воссоединение семьи состоялось на границе Белгородской области. Омбудсмен поделилась видеокадрами события. "Ради таких моментов хочется жить и работать", - добавила она.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияТатьяна МоскальковаУкраинаХмельницкая областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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