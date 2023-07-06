https://ria.ru/20230706/ukraina-1882586777.html

На Украине назвали медленную передачу оружия Западом причиной неудач

На Украине назвали медленную передачу оружия Западом причиной неудач - РИА Новости, 06.07.2023

На Украине назвали медленную передачу оружия Западом причиной неудач

Причиной неудач украинских военных в ходе контрнаступления является медлительность Запада при передаче Украине высокоточного оружия, заявил назначенный... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:27

2023-07-06T14:27

2023-07-06T14:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

нато

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Причиной неудач украинских военных в ходе контрнаступления является медлительность Запада при передаче Украине высокоточного оружия, заявил назначенный украинскими властями мэр Мелитополя Иван Федоров. Согласно австралийскому телеканалу ABC, контрнаступление Украины сопряжено с риском из-за господства России в воздухе. По словам Федорова, РФ использовала последние 16 месяцев для подготовки обороны, в то время как западные партнеры Киева допускали промедление при передаче ему высокотехнологичного оружия. "Если бы у нас в прошлом году было достаточно оружия, достаточно военного оборудования, достаточно ракет, у россиян не было бы возможности построить такие рубежи. А теперь, конечно, у нас проблема. И это проблема стоит нам жизней наших солдат", - приводит австрийский телеканал слова Федорова. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230705/platsdarm-1882227174.html

https://ria.ru/20230705/kontrnastup-1882237985.html

https://ria.ru/20230621/tanki-1879600828.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, россия, ситуация в днр и лнр