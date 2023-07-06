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На Украине назвали медленную передачу оружия Западом причиной неудач - РИА Новости, 06.07.2023
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14:27 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882586777.html
На Украине назвали медленную передачу оружия Западом причиной неудач
На Украине назвали медленную передачу оружия Западом причиной неудач - РИА Новости, 06.07.2023
На Украине назвали медленную передачу оружия Западом причиной неудач
Причиной неудач украинских военных в ходе контрнаступления является медлительность Запада при передаче Украине высокоточного оружия, заявил назначенный... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:27
2023-07-06T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
нато
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Причиной неудач украинских военных в ходе контрнаступления является медлительность Запада при передаче Украине высокоточного оружия, заявил назначенный украинскими властями мэр Мелитополя Иван Федоров. Согласно австралийскому телеканалу ABC, контрнаступление Украины сопряжено с риском из-за господства России в воздухе. По словам Федорова, РФ использовала последние 16 месяцев для подготовки обороны, в то время как западные партнеры Киева допускали промедление при передаче ему высокотехнологичного оружия. "Если бы у нас в прошлом году было достаточно оружия, достаточно военного оборудования, достаточно ракет, у россиян не было бы возможности построить такие рубежи. А теперь, конечно, у нас проблема. И это проблема стоит нам жизней наших солдат", - приводит австрийский телеканал слова Федорова. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230705/platsdarm-1882227174.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине назвали медленную передачу оружия Западом причиной неудач

Украинский мэр Мелитополя Федоров назвал медленные поставки оружия причиной неудач Киева

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Причиной неудач украинских военных в ходе контрнаступления является медлительность Запада при передаче Украине высокоточного оружия, заявил назначенный украинскими властями мэр Мелитополя Иван Федоров.
Согласно австралийскому телеканалу ABC, контрнаступление Украины сопряжено с риском из-за господства России в воздухе. По словам Федорова, РФ использовала последние 16 месяцев для подготовки обороны, в то время как западные партнеры Киева допускали промедление при передаче ему высокотехнологичного оружия.
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"Если бы у нас в прошлом году было достаточно оружия, достаточно военного оборудования, достаточно ракет, у россиян не было бы возможности построить такие рубежи. А теперь, конечно, у нас проблема. И это проблема стоит нам жизней наших солдат", - приводит австрийский телеканал слова Федорова.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
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Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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