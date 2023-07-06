https://ria.ru/20230706/ukraina-1882541169.html

Лукашенко призвал Киев к мирным переговорам, пока есть возможность

Лукашенко призвал Киев к мирным переговорам, пока есть возможность - РИА Новости, 06.07.2023

Лукашенко призвал Киев к мирным переговорам, пока есть возможность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киеву еще можно вести переговоры о мирных соглашениях, но после "контрнаступа" с ним могут не захотеть... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:53

2023-07-06T11:53

2023-07-06T14:18

специальная военная операция на украине

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украина

белоруссия

александр лукашенко

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киеву еще можно вести переговоры о мирных соглашениях, но после "контрнаступа" с ним могут не захотеть разговаривать, а потому призвал украинские власти "сесть за стол переговоров без предварительных условий". "Сегодня нужно одуматься. Пока на столе пакет переговоров, целый пакет вопросов, по которым можно договориться. Завтра это будет невозможно. Сегодня с Украиной можно разговаривать и достигать каких-то мирных соглашений. После так называемого контрнаступа ситуация изменится, и захотят ли с тобой (руководством Украины - ред.) разговаривать", - сказал Лукашенко на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ. Его слова приводит агентство Sputnik. Глава государства отметил, что уже некоторое время назад на Украине начался серьезный конфликт между Владимиром Зеленским и верхушкой военных. "Надо сейчас остановиться. Уже много плохого сделали. Но может же быть хуже. Поэтому надо остановиться сейчас, сесть за стол переговоров. Без предварительных условий. Все мы должны решить за столом переговоров", - призвал Лукашенко.Белорусский президент также отметил, что многие страны предлагают себя как посредников в урегулировании конфликта на Украине, но, как подчеркнул Лукашенко, он не любит подобное посредничество. Белоруссия же, обратил он внимание, не является посредником, поскольку конфликт происходит в общем славянском доме. "Я себя посредником никогда не считал. Я считаю, что это война в нашем доме. Украина и Беларусь, и Россия находятся, грубо говоря, в одной лодке или на одном корабле, и из этого надо исходить", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882532680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр