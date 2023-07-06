Лукашенко призвал Киев к мирным переговорам, пока есть возможность
Лукашенко предупредил Киев, что договориться о мире скоро может стать невозможным
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киеву еще можно вести переговоры о мирных соглашениях, но после "контрнаступа" с ним могут не захотеть разговаривать, а потому призвал украинские власти "сесть за стол переговоров без предварительных условий".
"Сегодня нужно одуматься. Пока на столе пакет переговоров, целый пакет вопросов, по которым можно договориться. Завтра это будет невозможно. Сегодня с Украиной можно разговаривать и достигать каких-то мирных соглашений. После так называемого контрнаступа ситуация изменится, и захотят ли с тобой (руководством Украины - ред.) разговаривать", - сказал Лукашенко на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ. Его слова приводит агентство Sputnik.
Глава государства отметил, что уже некоторое время назад на Украине начался серьезный конфликт между Владимиром Зеленским и верхушкой военных. "Надо сейчас остановиться. Уже много плохого сделали. Но может же быть хуже. Поэтому надо остановиться сейчас, сесть за стол переговоров. Без предварительных условий. Все мы должны решить за столом переговоров", - призвал Лукашенко.
Белорусский президент также отметил, что многие страны предлагают себя как посредников в урегулировании конфликта на Украине, но, как подчеркнул Лукашенко, он не любит подобное посредничество. Белоруссия же, обратил он внимание, не является посредником, поскольку конфликт происходит в общем славянском доме. "Я себя посредником никогда не считал. Я считаю, что это война в нашем доме. Украина и Беларусь, и Россия находятся, грубо говоря, в одной лодке или на одном корабле, и из этого надо исходить", - сказал Лукашенко.