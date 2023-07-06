https://ria.ru/20230706/uklonisty-1882543134.html
Уклонистам не разрешат сдавать экзамен на водительские права
Уклонистам не разрешат сдавать экзамен на водительские права - РИА Новости, 06.07.2023
Уклонистам не разрешат сдавать экзамен на водительские права
Граждане, уклоняющиеся от призыва в армию, не смогут сдать экзамен на получение водительских прав, сообщил руководитель ГИБДД Михаил Черников на... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:00
2023-07-06T12:00
2023-07-06T13:00
общество
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гибдд мвд рф
михаил черников
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Граждане, уклоняющиеся от призыва в армию, не смогут сдать экзамен на получение водительских прав, сообщил руководитель ГИБДД Михаил Черников на пресс-конференции."У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился (в военкомат. — Прим. ред.), в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции <...>. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия", — пояснил он.Ранее на этой неделе МВД утвердило ведомственный приказ об ограничениях для уклонистов, документ вступит в силу 11 июля.В соответствии с законом о создании единого реестра военнообязанных граждане, которые в течение 20 суток со дня получения повестки не явились в военкомат, не смогут управлять транспортным средством и регистрировать его.В течение суток информация поступит в информационную систему Госавтоинспекции. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного.Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что запустить реестр военнообязанных в России в полном объеме можно будет не раньше начала осеннего призыва.
https://ria.ru/20230704/uklonisty-1882098417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, гибдд мвд рф, михаил черников, вооруженные силы рф
Общество, Россия, ГИБДД МВД РФ, Михаил Черников, Вооруженные силы РФ
Уклонистам не разрешат сдавать экзамен на водительские права
Глава ГИБДД Черников заявил, что уклонисты не смогут сдавать экзамен на водительские права
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Граждане, уклоняющиеся от призыва в армию, не смогут сдать экзамен на получение водительских прав, сообщил руководитель ГИБДД Михаил Черников на пресс-конференции.
"У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился (в военкомат. — Прим. ред.), в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции <...>. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия", — пояснил он.
МВД запретит уклонистам садиться за руль
Ранее на этой неделе МВД утвердило ведомственный приказ об ограничениях для уклонистов, документ вступит в силу 11 июля.
В соответствии с законом о создании единого реестра военнообязанных граждане, которые в течение 20 суток со дня получения повестки не явились в военкомат, не смогут управлять транспортным средством и регистрировать его.
В течение суток информация поступит в информационную систему Госавтоинспекции. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного.
Глава Минцифры Максут Шадаев
отмечал, что запустить реестр военнообязанных в России
в полном объеме можно будет не раньше начала осеннего призыва.
Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации