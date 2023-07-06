Рейтинг@Mail.ru
Уклонистам не разрешат сдавать экзамен на водительские права - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 06.07.2023 (обновлено: 13:00 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/uklonisty-1882543134.html
Уклонистам не разрешат сдавать экзамен на водительские права
Уклонистам не разрешат сдавать экзамен на водительские права - РИА Новости, 06.07.2023
Уклонистам не разрешат сдавать экзамен на водительские права
Граждане, уклоняющиеся от призыва в армию, не смогут сдать экзамен на получение водительских прав, сообщил руководитель ГИБДД Михаил Черников на... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:00
2023-07-06T13:00
общество
россия
гибдд мвд рф
михаил черников
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150515/53/1505155307_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_6770954be704ffc1bcc322e0aa8512d6.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Граждане, уклоняющиеся от призыва в армию, не смогут сдать экзамен на получение водительских прав, сообщил руководитель ГИБДД Михаил Черников на пресс-конференции."У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился (в военкомат. — Прим. ред.), в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции &lt;...&gt;. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия", — пояснил он.Ранее на этой неделе МВД утвердило ведомственный приказ об ограничениях для уклонистов, документ вступит в силу 11 июля.В соответствии с законом о создании единого реестра военнообязанных граждане, которые в течение 20 суток со дня получения повестки не явились в военкомат, не смогут управлять транспортным средством и регистрировать его.В течение суток информация поступит в информационную систему Госавтоинспекции. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного.Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что запустить реестр военнообязанных в России в полном объеме можно будет не раньше начала осеннего призыва.
https://ria.ru/20230704/uklonisty-1882098417.html
https://ria.ru/20220923/kadyrov-1819066630.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150515/53/1505155307_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2009fef8767f68617d071e1448f07648.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, гибдд мвд рф, михаил черников, вооруженные силы рф
Общество, Россия, ГИБДД МВД РФ, Михаил Черников, Вооруженные силы РФ
Уклонистам не разрешат сдавать экзамен на водительские права

Глава ГИБДД Черников заявил, что уклонисты не смогут сдавать экзамен на водительские права

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОформление военных билетов перед отправкой призывников в областной сборный пункт в Екатеринбурге
Оформление военных билетов перед отправкой призывников в областной сборный пункт в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Оформление военных билетов перед отправкой призывников в областной сборный пункт в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Граждане, уклоняющиеся от призыва в армию, не смогут сдать экзамен на получение водительских прав, сообщил руководитель ГИБДД Михаил Черников на пресс-конференции.
"У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился (в военкомат. — Прим. ред.), в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции <...>. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия", — пояснил он.
Мужчина за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
МВД запретит уклонистам садиться за руль
4 июля, 12:09
Ранее на этой неделе МВД утвердило ведомственный приказ об ограничениях для уклонистов, документ вступит в силу 11 июля.
В соответствии с законом о создании единого реестра военнообязанных граждане, которые в течение 20 суток со дня получения повестки не явились в военкомат, не смогут управлять транспортным средством и регистрировать его.
В течение суток информация поступит в информационную систему Госавтоинспекции. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного.
Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что запустить реестр военнообязанных в России в полном объеме можно будет не раньше начала осеннего призыва.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации
23 сентября 2022, 20:32
 
ОбществоРоссияГИБДД МВД РФМихаил ЧерниковВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала