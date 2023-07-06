https://ria.ru/20230706/uklonisty-1882543134.html

Уклонистам не разрешат сдавать экзамен на водительские права

Уклонистам не разрешат сдавать экзамен на водительские права - РИА Новости, 06.07.2023

Уклонистам не разрешат сдавать экзамен на водительские права

Граждане, уклоняющиеся от призыва в армию, не смогут сдать экзамен на получение водительских прав, сообщил руководитель ГИБДД Михаил Черников на... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:00

2023-07-06T12:00

2023-07-06T13:00

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гибдд мвд рф

михаил черников

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Граждане, уклоняющиеся от призыва в армию, не смогут сдать экзамен на получение водительских прав, сообщил руководитель ГИБДД Михаил Черников на пресс-конференции."У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился (в военкомат. — Прим. ред.), в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции <...>. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия", — пояснил он.Ранее на этой неделе МВД утвердило ведомственный приказ об ограничениях для уклонистов, документ вступит в силу 11 июля.В соответствии с законом о создании единого реестра военнообязанных граждане, которые в течение 20 суток со дня получения повестки не явились в военкомат, не смогут управлять транспортным средством и регистрировать его.В течение суток информация поступит в информационную систему Госавтоинспекции. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного.Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что запустить реестр военнообязанных в России в полном объеме можно будет не раньше начала осеннего призыва.

https://ria.ru/20230704/uklonisty-1882098417.html

https://ria.ru/20220923/kadyrov-1819066630.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, гибдд мвд рф, михаил черников, вооруженные силы рф