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ВКС России и ВВС Сирии начали первый этап совместных учений в САР - РИА Новости, 06.07.2023
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06:18 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/ucheniya-1882496052.html
ВКС России и ВВС Сирии начали первый этап совместных учений в САР
ВКС России и ВВС Сирии начали первый этап совместных учений в САР - РИА Новости, 06.07.2023
ВКС России и ВВС Сирии начали первый этап совместных учений в САР
ВКС России совместно с ВВС Сирии приступили к первому этапу совместных учений военно-воздушных сил и подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) двух стран, на... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T06:18
2023-07-06T06:18
россия
сирия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВКС России совместно с ВВС Сирии приступили к первому этапу совместных учений военно-воздушных сил и подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) двух стран, на которых отработают контроль воздушного пространства САР и проверят эффективность российских средств ПВО в республике, сообщили в четверг в Минобороны РФ. &quot;ВКС России совместно с ВВС Сирийской Арабской Республики проводят первый этап совместных учений. Отрабатываются вопросы контроля воздушного пространства Сирии. Проводится проверка эффективности системы противовоздушной обороны российской группировки войск&quot;, - сообщили в российском военном ведомстве.Помимо летчиков, в учениях задействованы подразделения РЭБ для отработки совместного отражения воздушных налетов условного противника. Совместные учения продлятся в Сирии до середины июля.
https://ria.ru/20230612/ucheniya-1877588346.html
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россия, сирия, воздушно-космические силы россии
Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России
ВКС России и ВВС Сирии начали первый этап совместных учений в САР

ВКС России совместно с ВВС Сирии приступили к первому этапу совместных учений в САР

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкРоссийско-сирийские учения в Тартусе
Российско-сирийские учения в Тартусе - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Российско-сирийские учения в Тартусе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВКС России совместно с ВВС Сирии приступили к первому этапу совместных учений военно-воздушных сил и подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) двух стран, на которых отработают контроль воздушного пространства САР и проверят эффективность российских средств ПВО в республике, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
«

"ВКС России совместно с ВВС Сирийской Арабской Республики проводят первый этап совместных учений. Отрабатываются вопросы контроля воздушного пространства Сирии. Проводится проверка эффективности системы противовоздушной обороны российской группировки войск", - сообщили в российском военном ведомстве.

Помимо летчиков, в учениях задействованы подразделения РЭБ для отработки совместного отражения воздушных налетов условного противника.
Совместные учения продлятся в Сирии до середины июля.
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