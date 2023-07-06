https://ria.ru/20230706/ucheniya-1882496052.html
ВКС России и ВВС Сирии начали первый этап совместных учений в САР
ВКС России и ВВС Сирии начали первый этап совместных учений в САР - РИА Новости, 06.07.2023
ВКС России и ВВС Сирии начали первый этап совместных учений в САР
ВКС России совместно с ВВС Сирии приступили к первому этапу совместных учений военно-воздушных сил и подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) двух стран, на... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T06:18
2023-07-06T06:18
2023-07-06T06:18
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сирия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВКС России совместно с ВВС Сирии приступили к первому этапу совместных учений военно-воздушных сил и подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) двух стран, на которых отработают контроль воздушного пространства САР и проверят эффективность российских средств ПВО в республике, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "ВКС России совместно с ВВС Сирийской Арабской Республики проводят первый этап совместных учений. Отрабатываются вопросы контроля воздушного пространства Сирии. Проводится проверка эффективности системы противовоздушной обороны российской группировки войск", - сообщили в российском военном ведомстве.Помимо летчиков, в учениях задействованы подразделения РЭБ для отработки совместного отражения воздушных налетов условного противника. Совместные учения продлятся в Сирии до середины июля.
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россия, сирия, воздушно-космические силы россии
Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России
ВКС России и ВВС Сирии начали первый этап совместных учений в САР
ВКС России совместно с ВВС Сирии приступили к первому этапу совместных учений в САР