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В Бурятии перевернулись катамараны с туристами
В Бурятии перевернулись катамараны с туристами - РИА Новости, 06.07.2023
В Бурятии перевернулись катамараны с туристами
Четыре катамарана с туристами перевернулись при сплаве на реке Снежная в Бурятии, три человека спаслись, судьба пятерых неизвестна, сообщает региональный главк... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:14
2023-07-06T16:14
2023-07-06T16:14
туризм
снежное
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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УЛАН-УДЭ, 6 июл – РИА Новости. Четыре катамарана с туристами перевернулись при сплаве на реке Снежная в Бурятии, три человека спаслись, судьба пятерых неизвестна, сообщает региональный главк МЧС. Отмечается, что вечером 6 июля от оперативного дежурного единой дежурной диспетчерской службы Кабанского района "поступило сообщение о том, что при сплаве по реке Снежная вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами". "В результате опрокидывания катамаранов три человека спаслись. Судьба пятерых человек неизвестна", - сказали в МЧС. Отмечается, что на место происшествия выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
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снежное, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Туризм, Снежное, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
В Бурятии перевернулись катамараны с туристами
В Бурятии при сплаве на реке перевернулись четыре катамарана с туристами, трое спаслись