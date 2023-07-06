https://ria.ru/20230706/turisty-1882619879.html

В Бурятии перевернулись катамараны с туристами

В Бурятии перевернулись катамараны с туристами - РИА Новости, 06.07.2023

В Бурятии перевернулись катамараны с туристами

Четыре катамарана с туристами перевернулись при сплаве на реке Снежная в Бурятии, три человека спаслись, судьба пятерых неизвестна, сообщает региональный главк... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:14

2023-07-06T16:14

2023-07-06T16:14

туризм

снежное

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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УЛАН-УДЭ, 6 июл – РИА Новости. Четыре катамарана с туристами перевернулись при сплаве на реке Снежная в Бурятии, три человека спаслись, судьба пятерых неизвестна, сообщает региональный главк МЧС. Отмечается, что вечером 6 июля от оперативного дежурного единой дежурной диспетчерской службы Кабанского района "поступило сообщение о том, что при сплаве по реке Снежная вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами". "В результате опрокидывания катамаранов три человека спаслись. Судьба пятерых человек неизвестна", - сказали в МЧС. Отмечается, что на место происшествия выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

https://ria.ru/20221001/katamaran-1820792390.html

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снежное, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм