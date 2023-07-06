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Ефимов: в ОЭЗ Москвы запустили новый цех для производства медтехники
Ефимов: в ОЭЗ Москвы запустили новый цех для производства медтехники - РИА Новости, 06.07.2023
Ефимов: в ОЭЗ Москвы запустили новый цех для производства медтехники
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" запустил цех металлообработки и роботизированной сварки для производства медицинского оборудования, РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:19
2023-07-06T10:19
2023-07-06T10:19
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" запустил цех металлообработки и роботизированной сварки для производства медицинского оборудования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Благодаря новому цеху компания "ТЗМОИ" сможет на 25% увеличить производство паровых стерилизаторов, шкафов для асептического хранения эндоскопов и дезинфекционно-моечного оборудования. Объем инвестиций - 120 миллионов рублей, в рамках проекта будет создано 30 высокотехнологичных рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, новое производство представляет собой современный машиностроительный комплекс, позволяющий осуществлять металлообработку, роботизированную сварку и другие операции с высокой степенью автоматизации. Мощности предприятия теперь позволят выпускать более 1,5 тысячи единиц высокотехнологичной медицинской техники в год."ТЗМОИ" входит в группу компаний "Фармстандарт" и производит медтехнику в сфере инфекционного контроля: паровые, низкотемпературные плазменные стерилизаторы, установки обеззараживания медицинских отходов, дезинфекционно-моечные машины.
https://ria.ru/20230531/moskva-1875184122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" запустил цех металлообработки и роботизированной сварки для производства медицинского оборудования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Благодаря новому цеху компания "ТЗМОИ" сможет на 25% увеличить производство паровых стерилизаторов, шкафов для асептического хранения эндоскопов и дезинфекционно-моечного оборудования. Объем инвестиций - 120 миллионов рублей, в рамках проекта будет создано 30 высокотехнологичных рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, новое производство представляет собой современный машиностроительный комплекс, позволяющий осуществлять металлообработку, роботизированную сварку и другие операции с высокой степенью автоматизации. Мощности предприятия теперь позволят выпускать более 1,5 тысячи единиц высокотехнологичной медицинской техники в год.
"ТЗМОИ" входит в группу компаний "Фармстандарт
" и производит медтехнику в сфере инфекционного контроля: паровые, низкотемпературные плазменные стерилизаторы, установки обеззараживания медицинских отходов, дезинфекционно-моечные машины.
Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы откроет два НИЦ по разработке медпрепаратов