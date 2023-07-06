https://ria.ru/20230706/tsekh-1882427334.html

Ефимов: в ОЭЗ Москвы запустили новый цех для производства медтехники

Ефимов: в ОЭЗ Москвы запустили новый цех для производства медтехники - РИА Новости, 06.07.2023

Ефимов: в ОЭЗ Москвы запустили новый цех для производства медтехники

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" запустил цех металлообработки и роботизированной сварки для производства медицинского оборудования, РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:19

2023-07-06T10:19

2023-07-06T10:19

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" запустил цех металлообработки и роботизированной сварки для производства медицинского оборудования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Благодаря новому цеху компания "ТЗМОИ" сможет на 25% увеличить производство паровых стерилизаторов, шкафов для асептического хранения эндоскопов и дезинфекционно-моечного оборудования. Объем инвестиций - 120 миллионов рублей, в рамках проекта будет создано 30 высокотехнологичных рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, новое производство представляет собой современный машиностроительный комплекс, позволяющий осуществлять металлообработку, роботизированную сварку и другие операции с высокой степенью автоматизации. Мощности предприятия теперь позволят выпускать более 1,5 тысячи единиц высокотехнологичной медицинской техники в год."ТЗМОИ" входит в группу компаний "Фармстандарт" и производит медтехнику в сфере инфекционного контроля: паровые, низкотемпературные плазменные стерилизаторы, установки обеззараживания медицинских отходов, дезинфекционно-моечные машины.

https://ria.ru/20230531/moskva-1875184122.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва