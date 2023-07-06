https://ria.ru/20230706/tramp-1882520829.html

Трамп сыграл важную роль в поддержке Украины, заявил Джонсон

Трамп сыграл важную роль в поддержке Украины, заявил Джонсон - РИА Новости, 06.07.2023

Трамп сыграл важную роль в поддержке Украины, заявил Джонсон

Бывший премьер Британии Борис Джонсон утверждает, что экс-президент США Дональд Трамп сыграл важную роль в поддержке и вооружении Украины, а его пример послужил РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:19

2023-07-06T10:19

2023-07-06T10:19

в мире

сша

украина

киев

дональд трамп

борис джонсон

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бывший премьер Британии Борис Джонсон утверждает, что экс-президент США Дональд Трамп сыграл важную роль в поддержке и вооружении Украины, а его пример послужил толчком для оказания помощи Киеву со стороны Великобритании, сообщает газета Guardian. Как заявил Джонсон в эфире подкаста One Decision, во время своего недавнего визита в США, он "напомнил" Трампу, что тот "на самом деле сыграл важную роль" в поддержке и вооружении Киева. Он также отметил, что военная помощь Трампа "фактически позволила нам в Великобритании в каком-то смысле" отправить оружие в Киев. "Одной из моих причин поездки в США было то, что американская политика вступает в этот предвыборный период брожения... Я просто думаю, что очень важно, если у вас есть возможность поговорить с такими людьми, как Дональд Трамп... Я знаю, что они (украинцы - ред.) заслуживают победы... И я знаю, что Америка сыграла решающую роль в обеспечении правильного исхода. Я думаю, важно напомнить кому-то вроде Дональда Трампа, знаете ли, он действительно сыграл важную роль", - заявил Джонсон. "Не забывайте, кто отправил (Киеву) первые (противотанковые ракеты) Javelin. Это был Дональд Трамп", - добавил он. Телеканал Sky News ранее сообщал, что Джонсон встретился с Трампом в мае в США, чтобы обсудить ситуацию на Украине и "жизненную важность украинской победы". Информация о месте встречи и других деталях не приводилась, однако это произошло во время поездки Джонсона в США, в ходе которой он посетил Техас и Лас-Вегас. Трамп, который выдвинул свою кандидатуру на участие в президентствах выборах в США в 2024 году, на митингах повторяет, что после победы он не станет дожидаться инаугурации, чтобы созвониться с Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным и договориться с ними о восстановлении мира. Он также ранее заявлял, что США пора предпринять попытку привести Россию и Украину к миру, не исключив территориальных уступок в пользу первой. ФБР в 2016-17 годах при президенте-демократе Бараке Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты якобы в сговоре с РФ ради победы на выборах. Позднее этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет. Россия и Трамп категорически отрицали обвинения, Трамп считает их политически мотивированными.

https://ria.ru/20230701/biden-1881695829.html

https://ria.ru/20230616/konflikt-1878550857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, борис джонсон, владимир зеленский, федеральное бюро расследований сша