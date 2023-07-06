Трамп сыграл важную роль в поддержке Украины, заявил Джонсон
Guardian: Джонсон считает, что Трамп сыграл важную роль в поддержке и вооружении Украины
© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бывший премьер Британии Борис Джонсон утверждает, что экс-президент США Дональд Трамп сыграл важную роль в поддержке и вооружении Украины, а его пример послужил толчком для оказания помощи Киеву со стороны Великобритании, сообщает газета Guardian.
Как заявил Джонсон в эфире подкаста One Decision, во время своего недавнего визита в США, он "напомнил" Трампу, что тот "на самом деле сыграл важную роль" в поддержке и вооружении Киева. Он также отметил, что военная помощь Трампа "фактически позволила нам в Великобритании в каком-то смысле" отправить оружие в Киев.
"Одной из моих причин поездки в США было то, что американская политика вступает в этот предвыборный период брожения... Я просто думаю, что очень важно, если у вас есть возможность поговорить с такими людьми, как Дональд Трамп... Я знаю, что они (украинцы - ред.) заслуживают победы... И я знаю, что Америка сыграла решающую роль в обеспечении правильного исхода. Я думаю, важно напомнить кому-то вроде Дональда Трампа, знаете ли, он действительно сыграл важную роль", - заявил Джонсон.
"Не забывайте, кто отправил (Киеву) первые (противотанковые ракеты) Javelin. Это был Дональд Трамп", - добавил он.
Телеканал Sky News ранее сообщал, что Джонсон встретился с Трампом в мае в США, чтобы обсудить ситуацию на Украине и "жизненную важность украинской победы". Информация о месте встречи и других деталях не приводилась, однако это произошло во время поездки Джонсона в США, в ходе которой он посетил Техас и Лас-Вегас.
Трамп, который выдвинул свою кандидатуру на участие в президентствах выборах в США в 2024 году, на митингах повторяет, что после победы он не станет дожидаться инаугурации, чтобы созвониться с Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным и договориться с ними о восстановлении мира. Он также ранее заявлял, что США пора предпринять попытку привести Россию и Украину к миру, не исключив территориальных уступок в пользу первой.
ФБР в 2016-17 годах при президенте-демократе Бараке Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты якобы в сговоре с РФ ради победы на выборах. Позднее этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет. Россия и Трамп категорически отрицали обвинения, Трамп считает их политически мотивированными.