https://ria.ru/20230706/temperatura-1882490984.html

Депутат разработал проект о защите людей от высокой температуры на работе

Депутат разработал проект о защите людей от высокой температуры на работе - РИА Новости, 06.07.2023

Депутат разработал проект о защите людей от высокой температуры на работе

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов разработал законопроект о защите людей от повышенной температуры на работе и обеспечении их солнцезащитными... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T04:05

2023-07-06T04:05

2023-07-06T04:05

россия

борис чернышов (депутат)

общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов разработал законопроект о защите людей от повышенной температуры на работе и обеспечении их солнцезащитными средствами. "В условиях работы при повышенной температуре воздуха работодатель обязан сохранить благоприятные условия труда посредством принятия мер для минимизации воздействия теплового излучения на работника", - отмечается в тексте законопроекта, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. Согласно проекту, работодатель обязан организовывать за свой счет питьевой режим, создать необходимые условия для работников, прибывших из регионов с другими климатическими условиями, посредством постепенного увеличения рабочей нагрузки и более частых перерывов, также при работе на открытом воздухе необходимо устанавливать на рабочих местах укрытия от прямых солнечных лучей и "обеспечивать работников солнцезащитными средствами". Также при работе на открытом воздухе при температуре 32,5 градуса и выше предполагается организовывать продолжительность периодов непрерывной работы в 15-20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10-15 минут в охлаждаемых помещениях, обеспеченных водоснабжением. "Смена при работе на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 градуса и выше не должна превышать 4-5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5-2 часа для лиц без использования специальной одежды для защиты от теплового излучения", - отмечается в тексте. Предполагается дополнить Трудовой кодекс РФ статьей 163.1.

https://ria.ru/20230705/plitka-1882300217.html

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россия, борис чернышов (депутат), общество