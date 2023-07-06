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Мужчина в КНР сделал тату с портретом Путина для поддержки президента - РИА Новости, 06.07.2023
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14:52 06.07.2023 (обновлено: 15:26 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/tatu-1882593689.html
Мужчина в КНР сделал тату с портретом Путина для поддержки президента
Мужчина в КНР сделал тату с портретом Путина для поддержки президента - РИА Новости, 06.07.2023
Мужчина в КНР сделал тату с портретом Путина для поддержки президента
Пожилой мужчина в КНР сделал себе на лопатке татуировку с портретом Владимира Путина в знак поддержки российского президента. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:52
2023-07-06T15:26
в мире
украина
владимир путин
китай
россия
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ПЕКИН, 6 июл — РИА Новости. Пожилой мужчина в КНР сделал себе на лопатке татуировку с портретом Владимира Путина в знак поддержки российского президента. В китайских социальных сетях на этой неделе распространилось видео, на котором пожилой мужчина идет по улице одного из городов страны в расстегнутой и опущенной на локти куртке, демонстрируя прохожим свои многочисленные татуировки, одна из которых — портрет российского президента. Прохожие спрашивают мужчину, фанат ли он Путина и действительно ли это татуировка с его изображением. В ответ гражданин КНР говорит, что сделал татуировку в марте прошлого года после начала спецоперации на Украине, чтобы поддержать российского президента.
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в мире, украина, владимир путин, китай, россия
В мире, Украина, Владимир Путин, Китай, Россия
Мужчина в КНР сделал тату с портретом Путина для поддержки президента

Дедушка в КНР сделал тату с портретом Путина для поддержки президента после начала СВО

© Кадр видео из соцсетейТатуировка с изображением президента России Владимира Путина
Татуировка с изображением президента России Владимира Путина
© Кадр видео из соцсетей
Татуировка с изображением президента России Владимира Путина
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 июл — РИА Новости. Пожилой мужчина в КНР сделал себе на лопатке татуировку с портретом Владимира Путина в знак поддержки российского президента.
В китайских социальных сетях на этой неделе распространилось видео, на котором пожилой мужчина идет по улице одного из городов страны в расстегнутой и опущенной на локти куртке, демонстрируя прохожим свои многочисленные татуировки, одна из которых — портрет российского президента.
Прохожие спрашивают мужчину, фанат ли он Путина и действительно ли это татуировка с его изображением. В ответ гражданин КНР говорит, что сделал татуировку в марте прошлого года после начала спецоперации на Украине, чтобы поддержать российского президента.
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