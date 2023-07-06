https://ria.ru/20230706/tatarstan-1882679346.html
Патрушев и Минниханов обсудили развитие АПК в Татарстане
Патрушев и Минниханов обсудили развитие АПК в Татарстане - РИА Новости, 06.07.2023
Патрушев и Минниханов обсудили развитие АПК в Татарстане
Перспективы развития агропромышленного комплекса Татарстана и меры поддержки хозяйств, пострадавших от засухи, стали одними из главных тем на встрече главы... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T20:30
2023-07-06T20:30
2023-07-06T20:30
республика татарстан
рустам минниханов
дмитрий патрушев
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КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Перспективы развития агропромышленного комплекса Татарстана и меры поддержки хозяйств, пострадавших от засухи, стали одними из главных тем на встрече главы республики Рустама Минниханова с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, сообщает пресс-служба главы Татарстана. "На встрече обсудили перспективы развития агропромышленного комплекса республики, вопросы увеличения производства сельхозпродукции и повышение качества жизни в сельских территориях. Отдельно остановились на ситуации с засухой, с которой столкнулись аграрии Татарстана", - говорится в сообщении. Минниханов заметил, что из-за летних заморозков и отсутствия осадков ожидается снижение урожайности кормовых и зерновых культур. Ранее распоряжением главы республики во всех муниципальных районах Татарстана был введен режим ЧС из-за засухи. В связи с этим стороны обсудили также возможные меры поддержки пострадавших хозяйств. В целом глава минсельхоза РФ отметил, что сельское хозяйство в республике стабильно развивается и укрепляет результаты. "В 2022 году индекс сельхозпроизводства составил почти 126% - это один из самых высоких показателей в стране", - сказал Патрушев. По его словам, Татарстан традиционно является одним из крупнейших получателей господдержки по линии АПК. В 2023 республике предусмотрено выделение 4,8 миллиарда рублей. На текущий момент освоено около 60%, в том числе уже полностью доведены средства, предусмотренные производителям зерновых. Патрушев отметил, что по итогам прошлого года регион остается лидером в стране по производству молока - свыше 2 миллионов тонн. Также он высоко оценил работу с удобрениями и развитие мелиоративного комплекса. Кроме того, Татарстан традиционно активно участвует в реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". В 2022 году на эти цели было направлено 1,5 миллиарда рублей, в текущем году объем финансирования вырос до 2 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230626/tatarstan-1880579080.html
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рустам минниханов, дмитрий патрушев
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Дмитрий Патрушев
Патрушев и Минниханов обсудили развитие АПК в Татарстане
Патрушев и Минниханов обсудили развитие агропромышленного комплекса в Татарстане
КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Перспективы развития агропромышленного комплекса Татарстана и меры поддержки хозяйств, пострадавших от засухи, стали одними из главных тем на встрече главы республики Рустама Минниханова с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
"На встрече обсудили перспективы развития агропромышленного комплекса республики, вопросы увеличения производства сельхозпродукции и повышение качества жизни в сельских территориях. Отдельно остановились на ситуации с засухой, с которой столкнулись аграрии Татарстана", - говорится в сообщении.
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Минниханов заметил, что из-за летних заморозков и отсутствия осадков ожидается снижение урожайности кормовых и зерновых культур. Ранее распоряжением главы республики во всех муниципальных районах Татарстана был введен режим ЧС из-за засухи. В связи с этим стороны обсудили также возможные меры поддержки пострадавших хозяйств.
В целом глава минсельхоза РФ отметил, что сельское хозяйство в республике стабильно развивается и укрепляет результаты. "В 2022 году индекс сельхозпроизводства составил почти 126% - это один из самых высоких показателей в стране", - сказал Патрушев.
По его словам, Татарстан традиционно является одним из крупнейших получателей господдержки по линии АПК. В 2023 республике предусмотрено выделение 4,8 миллиарда рублей. На текущий момент освоено около 60%, в том числе уже полностью доведены средства, предусмотренные производителям зерновых.
Патрушев отметил, что по итогам прошлого года регион остается лидером в стране по производству молока - свыше 2 миллионов тонн. Также он высоко оценил работу с удобрениями и развитие мелиоративного комплекса. Кроме того, Татарстан традиционно активно участвует в реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". В 2022 году на эти цели было направлено 1,5 миллиарда рублей, в текущем году объем финансирования вырос до 2 миллиардов рублей.
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