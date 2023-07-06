https://ria.ru/20230706/tamozhnya-1882555808.html
В Шереметьево у туристки изъяли драгоценности на восемь миллионов рублей
В Шереметьево у туристки изъяли драгоценности на восемь миллионов рублей - РИА Новости, 06.07.2023
В Шереметьево у туристки изъяли драгоценности на восемь миллионов рублей
Незадекларированные ювелирные изделия известных брендов на восемь миллионов рублей обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни у пассажирки, прибывшей из... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:04
2023-07-06T13:04
2023-07-06T13:04
туризм
туризм
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туристы
дубай
шереметьево (аэропорт)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Незадекларированные ювелирные изделия известных брендов на восемь миллионов рублей обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни у пассажирки, прибывшей из Дубая, сообщает пресс-служба ФТС.Россиянку остановили на "зеленом" коридоре. К таможенному досмотру женщина предъявила кольцо, серьги и подвеску французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels. Затем выяснилось, что она пыталась незаконно провести в чемодане еще 11 ювелирных изделий – серьги, браслеты, цепочки, кольца и подвески брендов Cartier, Van Cleef & Arpels, Boucheron, Bvlgari. Со слов пассажирки, украшения ей подарили.Таможенная экспертиза установила, что изделия изготовлены из золота 750 пробы и серебра 925 пробы со вставками из бриллиантов, кварца, керамики и топазов.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров) и 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере).
https://ria.ru/20230128/bagazh-1847620951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, дубай, шереметьево (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Дубай, Шереметьево (аэропорт), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Шереметьево у туристки изъяли драгоценности на восемь миллионов рублей
Туристка пыталась ввести в Россию из Дубая драгоценности на восемь миллионов рублей
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Незадекларированные ювелирные изделия известных брендов на восемь миллионов рублей обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни у пассажирки, прибывшей из Дубая, сообщает
пресс-служба ФТС.
Россиянку остановили на "зеленом" коридоре. К таможенному досмотру женщина предъявила кольцо, серьги и подвеску французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels. Затем выяснилось, что она пыталась незаконно провести в чемодане еще 11 ювелирных изделий – серьги, браслеты, цепочки, кольца и подвески брендов Cartier, Van Cleef & Arpels, Boucheron, Bvlgari. Со слов пассажирки, украшения ей подарили.
Таможенная экспертиза установила, что изделия изготовлены из золота 750 пробы и серебра 925 пробы со вставками из бриллиантов, кварца, керамики и топазов.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров) и 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере).
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