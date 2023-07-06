https://ria.ru/20230706/stalin-1882675034.html

В Словакии начали расследование из-за демонстрации портрета Сталина

В Словакии начали расследование из-за демонстрации портрета Сталина - РИА Новости, 06.07.2023

В Словакии начали расследование из-за демонстрации портрета Сталина

Полиция начала расследование обстоятельств публичной демонстрации портрета Иосифа Сталина в ходе съезда Коммунистической партии Словакии, сообщила в четверг... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T19:53

2023-07-06T19:53

2023-07-06T19:53

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БРАТИСЛАВА, 6 июл - РИА Новости. Полиция начала расследование обстоятельств публичной демонстрации портрета Иосифа Сталина в ходе съезда Коммунистической партии Словакии, сообщила в четверг некоммерческая организация (НКО) Post Bellum SK. В середине июня НКО Post Bellum SK обратилась с заявлением к правоохранителям, в котором призвала провести расследование в отношении Коммунистической партии Словакии после публичной демонстрации портрета Иосифа Сталина в ходе съезда политического объединения. Организация отмечала, что подобные действия могут быть связаны "с поддержкой и пропагандой групп, направленных на подавление основных прав и свобод". "На основании (заявления - ред.) общественного объединения Post Bellum SK полиция начала уголовное преследование по делу о проявлении симпатии к движению, направленному на подавление основных прав и свобод", - говорится в сообщении организации на странице в социальной сети Facebook* (признана в РФ экстремистской). По данным словацкого издания teraz.sk, в настоящее время полицией проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на надлежащее выяснение обстоятельств дела. Ранее организация Post Bellum SK сообщала, что Коммунистическая партия Словакии 20 мая провела съезд, в ходе которого на сцене был выставлен транспарант с несколькими портретами, среди которых было изображение Сталина, а также руководителя Коммунистической партии Чехословакии Клемента Готвальда. Организация выражала уверенность, что "это не была какая-то научная, образовательная или любительская акция", связанная с историей Словакии, и поэтому предполагала, что "демонстрация портретов высших представителей преступных режимов Чехословакии и СССР и их распространение в социальных сетях и СМИ соответствовало составу преступления". Post Bellum SK является общественной организацией, которая занимается документированием значимых исторических событий в жизни Словакии в XX веке.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230419/polsha-1866301557.html

https://ria.ru/20220520/riga-1789838432.html

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словакия, россия, чехословакия, иосиф сталин (джугашвили), в мире