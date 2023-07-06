https://ria.ru/20230706/ssha-1882483559.html

В США потребовали от регулятора отчет о дефиците детских смесей в 2022 году

В США потребовали от регулятора отчет о дефиците детских смесей в 2022 году - РИА Новости, 06.07.2023

В США потребовали от регулятора отчет о дефиците детских смесей в 2022 году

Глава подкомитета по надзору за здравоохранением и финансовыми услугами палаты представителей США Лиза Макклейн направила письмо в управление по санитарному... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T01:15

2023-07-06T01:15

2023-07-06T01:15

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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Глава подкомитета по надзору за здравоохранением и финансовыми услугами палаты представителей США Лиза Макклейн направила письмо в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) с требованием представить официальные объяснения дефицита детских смесей в 2022 году, говорится в обнародованном письме. "Подкомитет комитета по надзору и отчетности продолжает расследовать реакции FDA на нехватку детских смесей в 2022 году. По этой причине мы просим вас явиться для записи интервью", - следует из письма. В общей сложности Макклейн запросила явку восьми представителей американского пищевого регулятора. По словам конгрессвумен, "дисфункция и задержки" в мерах реагирования FDA лишь усугубили дефицит смесей для искусственного вскармливания в США. Как отметила Макклейн, чем больше новых фактов ее подкомитет обнаруживает в ходе расследования событий годичной давности, "тем больше вопросов" возникает у них к действиям американского правительственного ведомства. Дефицит молочных смесей для искусственного вскармливания детей возник в США в прошлом году после того, как регулирующие органы закрыли производственную линию компании Abbott, заподозрив ее в заражении болезнетворными бактериями. Нехватка смесей потребовала личного вмешательства президента Джо Байдена и заставила американские власти завозить их из-за рубежа военно-транспортной авиацией.

https://ria.ru/20230602/ekonomika-1875705215.html

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в мире, сша, джо байден