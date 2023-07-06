https://ria.ru/20230706/spetsoperatsiya-1882581546.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.07.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, пресекла деятельность двух групп диверсантов, потери Украины РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:14

2023-07-06T14:14

2023-07-06T14:54

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, пресекла деятельность двух групп диверсантов, потери Украины превысили 90 военных, говорится в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки подразделений противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики и Ковалевка Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Ямполовки, Торского в ДНР и Новоегоровки и Червоной Дибровы в ЛНР поражены скопления живой силы и техники ВСУ, а в районе Невского и Белогоровки в ЛНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп."За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, а также четыре пикапа", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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Минобороны о потерях ВСУ на Херсонском и Донецком направлениях Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходную гаубицу "Гвоздика", сообщило в четверг Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства. 2023-07-06T14:14 true PT5M30S

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, луганская народная республика, украина