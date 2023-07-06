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В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 06.07.2023 (обновлено: 14:54 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/spetsoperatsiya-1882581546.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.07.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, пресекла деятельность двух групп диверсантов, потери Украины РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:14
2023-07-06T14:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, пресекла деятельность двух групп диверсантов, потери Украины превысили 90 военных, говорится в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки подразделений противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики и Ковалевка Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Ямполовки, Торского в ДНР и Новоегоровки и Червоной Дибровы в ЛНР поражены скопления живой силы и техники ВСУ, а в районе Невского и Белогоровки в ЛНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп."За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, а также четыре пикапа", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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Минобороны о потерях ВСУ на Херсонском и Донецком направлениях
Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходную гаубицу "Гвоздика", сообщило в четверг Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Луганская Народная Республика, Украина
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 90 военных на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, пресекла деятельность двух групп диверсантов, потери Украины превысили 90 военных, говорится в сводке Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки подразделений противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики и Ковалевка Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Ямполовки, Торского в ДНР и Новоегоровки и Червоной Дибровы в ЛНР поражены скопления живой силы и техники ВСУ, а в районе Невского и Белогоровки в ЛНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
"За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, а также четыре пикапа", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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