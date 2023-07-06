https://ria.ru/20230706/spetsoperatsiya-1882507032.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.07.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.07.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T17:01

2023-07-06T17:01

2023-07-06T17:12

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 6 июля 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения нанесли удары по пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ и иностранных наемников, а также местам хранения западной бронетехники. Все назначенные объекты поражены. Кроме того, отбиты атаки противника на Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях.Параллельно ликвидированы 86 артиллерийских расчетов, 119 районов скопления живой силы и техники, три пункта управления. Средства ПВО сбили два самолета Су-25, четыре крылатые ракеты Storm Shadow, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 15 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 451 самолет, 241 вертолет, 4908 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 1135 реактивных систем залпового огня, 10 547 танков и других бронемашин, 5356 орудий полевой артиллерии и 11 468 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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