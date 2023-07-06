Конкурс эффективности. Как в Москве определяли лучшего спасателя

Среди участников есть те, кого вполне можно назвать "старожилом" конкурса. Сотрудник поисково-спасательной станции "Кировская" Василий Рогов соревнуется здесь уже в 15-й раз, имея стаж работы 27 лет. По его словам, участие в состязаниях позволяет проявить себя и попробовать свои силы в тех областях, с которыми он из-за специфики своей работы сталкивается реже, чем коллеги из аварийно-спасательных отрядов – это техногенные ЧС, оказание помощи на высоте. "Помимо соревновательной составляющей, важную роль играет коллектив. Мы общаемся, обмениваемся опытом. Один раз я становился бронзовым призером, но уровень соревнований растет, приходят молодые ребята, в 51 год выдерживать конкуренцию все сложнее, но стараюсь не отставать", – рассказал он.