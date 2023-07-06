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Конкурс эффективности. Как в Москве определяли лучшего спасателя - РИА Новости, 06.07.2023
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09:00 06.07.2023
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Конкурс эффективности. Как в Москве определяли лучшего спасателя
Конкурс эффективности. Как в Москве определяли лучшего спасателя - РИА Новости, 06.07.2023
Конкурс эффективности. Как в Москве определяли лучшего спасателя
Столичные спасатели каждый год собираются на площадках проведения конкурса "Московские мастера", чтобы выявить лучших из лучших. Там же происходит и обмен... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:00
2023-07-06T09:00
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московский авиационный центр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московский авиационный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
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Столичные спасатели каждый год собираются на площадках проведения конкурса "Московские мастера", чтобы выявить лучших из лучших. Там же происходит и обмен опытом, оттачивание навыков и взаимодействия работников аварийно-спасательных отрядов и поисково-спасательных станций. Как прошло соревнование спасателей в этом году, смотрите в галерее РИА Новости.
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РИА Новости
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фото, фото, москва, московский авиационный центр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московский авиационный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Фото, Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московский авиационный центр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московский авиационный центр столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, Пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Конкурс эффективности. Как в Москве определяли лучшего спасателя

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Столичные спасатели каждый год собираются на площадках проведения конкурса "Московские мастера", чтобы выявить лучших из лучших. Там же происходит и обмен опытом, оттачивание навыков и взаимодействия работников аварийно-спасательных отрядов и поисково-спасательных станций. Как прошло соревнование спасателей в этом году, смотрите в галерее РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Финал конкурса проходил в течение трех дней. Участие в нем приняли 20 человек, среди которых специалисты столичного Пожарно-спасательного центра, Московского авиационного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, а также представители Автомобильных дорог и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

Участники финала городского конкурса профессионального мастерства по профессии Спасатель на поисково-спасательной станции Строгино в Москве

Финал конкурса проходил в течение трех дней. Участие в нем приняли 20 человек, среди которых специалисты столичного Пожарно-спасательного центра, Московского авиационного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, а также представители Автомобильных дорог и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В первый день они отвечали на теоретические вопросы, сдавали нормативы по физической подготовке и выполняли поисково-спасательные работы на акватории реки. На следующем этапе участники ликвидировали последствия техногенной ЧС, оказывали первую помощь при аварии на производственном объекте и проводили аварийно-спасательные работы на высоте.

Участники финала городского конкурса профессионального мастерства по профессии Спасатель на поисково-спасательной станции Строгино в Москве

В первый день они отвечали на теоретические вопросы, сдавали нормативы по физической подготовке и выполняли поисково-спасательные работы на акватории реки. На следующем этапе участники ликвидировали последствия техногенной ЧС, оказывали первую помощь при аварии на производственном объекте и проводили аварийно-спасательные работы на высоте.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

По словам судьи соревнований Ильи Зиновьева, в отборочных этапах участвовало около 400 спасателей из 30 подразделений. При этом он отметил, что с каждым годом задачи усложняются. "В этом году мы усилили этап на воде. Раньше при подаче спасательного круга и конца Александрова участники получали 75 баллов за лучшую попытку из трех бросков, а теперь каждый бросок оценивается в 25 баллов. Поэтому, если участник хочет получить 75 баллов, он должен трижды попасть в обозначенный квадрат”, – пояснил Зиновьев.

Сотрудник службы спасения во время финала городского конкурса профессионального мастерства по профессии Спасатель на поисково-спасательной станции Строгино в Москве

По словам судьи соревнований Ильи Зиновьева, в отборочных этапах участвовало около 400 спасателей из 30 подразделений. При этом он отметил, что с каждым годом задачи усложняются. "В этом году мы усилили этап на воде. Раньше при подаче спасательного круга и конца Александрова участники получали 75 баллов за лучшую попытку из трех бросков, а теперь каждый бросок оценивается в 25 баллов. Поэтому, если участник хочет получить 75 баллов, он должен трижды попасть в обозначенный квадрат”, – пояснил Зиновьев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Среди участников есть те, кого вполне можно назвать "старожилом" конкурса. Сотрудник поисково-спасательной станции "Кировская" Василий Рогов соревнуется здесь уже в 15-й раз, имея стаж работы 27 лет. По его словам, участие в состязаниях позволяет проявить себя и попробовать свои силы в тех областях, с которыми он из-за специфики своей работы сталкивается реже, чем коллеги из аварийно-спасательных отрядов – это техногенные ЧС, оказание помощи на высоте. "Помимо соревновательной составляющей, важную роль играет коллектив. Мы общаемся, обмениваемся опытом. Один раз я становился бронзовым призером, но уровень соревнований растет, приходят молодые ребята, в 51 год выдерживать конкуренцию все сложнее, но стараюсь не отставать", – рассказал он.

Сотрудник спасательной службы на водных объектах во время финала городского конкурса профессионального мастерства по профессии Спасатель на поисково-спасательной станции Строгино в Москве

Среди участников есть те, кого вполне можно назвать "старожилом" конкурса. Сотрудник поисково-спасательной станции "Кировская" Василий Рогов соревнуется здесь уже в 15-й раз, имея стаж работы 27 лет. По его словам, участие в состязаниях позволяет проявить себя и попробовать свои силы в тех областях, с которыми он из-за специфики своей работы сталкивается реже, чем коллеги из аварийно-спасательных отрядов – это техногенные ЧС, оказание помощи на высоте. "Помимо соревновательной составляющей, важную роль играет коллектив. Мы общаемся, обмениваемся опытом. Один раз я становился бронзовым призером, но уровень соревнований растет, приходят молодые ребята, в 51 год выдерживать конкуренцию все сложнее, но стараюсь не отставать", – рассказал он.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В первый день состязаний проверялась физическая подготовка участников – конкурсантов ждали подтягивания и плавание на 100 метров вольным стилем. Помимо этого, спасатели показали свои навыки в использовании различных средств спасения. Им необходимо было выполнить бросок конца Александрова и спасательного круга, точно попав в обозначенную зону акватории и не задев буй, имитирующий утопающего.

Участник финала городского конкурса профессионального мастерства по профессии Спасатель на поисково-спасательной станции Строгино в Москве

В первый день состязаний проверялась физическая подготовка участников – конкурсантов ждали подтягивания и плавание на 100 метров вольным стилем. Помимо этого, спасатели показали свои навыки в использовании различных средств спасения. Им необходимо было выполнить бросок конца Александрова и спасательного круга, точно попав в обозначенную зону акватории и не задев буй, имитирующий утопающего.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Завершался первый день погружением в воду для спасения человека. Конкурсанты проплывали 23 метра до утопающего, ныряли, захватывали пострадавшего с глубины и доставляли его к месту финиша. Каждому претенденту давали три попытки. Ситуация была максимально приближена к реальности, поэтому при транспортировке манекена спасателям требовалось верно выполнить захват и контролировать, чтобы голова спасаемого не погружалась под воду.

Участник финала городского конкурса профессионального мастерства по профессии Спасатель на поисково-спасательной станции Строгино в Москве

Завершался первый день погружением в воду для спасения человека. Конкурсанты проплывали 23 метра до утопающего, ныряли, захватывали пострадавшего с глубины и доставляли его к месту финиша. Каждому претенденту давали три попытки. Ситуация была максимально приближена к реальности, поэтому при транспортировке манекена спасателям требовалось верно выполнить захват и контролировать, чтобы голова спасаемого не погружалась под воду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Второй и третий день прошли на суше: соревнующимся предстояло пройти три этапа — "Альпинизм", "Техногенная ЧС" и "Оказание первой помощи". Сначала участники выполняли аварийно-спасательные работы на высоте. Они, используя альпинистское снаряжение, оказывали помощь трем людям — крановщику, почувствовавшему себя плохо, строителю, упавшему во время выполнения работ в котлован на глубину трех метров, и монтажнику, зависшему в безопорном пространстве.

Участник городского конкурса профессионального мастерства по профессии Спасатель на учебно-тренировочном полигоне в деревне Апаринки в Московской области

Второй и третий день прошли на суше: соревнующимся предстояло пройти три этапа — "Альпинизм", "Техногенная ЧС" и "Оказание первой помощи". Сначала участники выполняли аварийно-спасательные работы на высоте. Они, используя альпинистское снаряжение, оказывали помощь трем людям — крановщику, почувствовавшему себя плохо, строителю, упавшему во время выполнения работ в котлован на глубину трех метров, и монтажнику, зависшему в безопорном пространстве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На этапе "Техногенная ЧС" имитировалась авария на предприятии. Конкурсантам нужно было максимально оперативно и без вреда для пострадавших деблокировать их, оказать спасенным первую помощь и транспортировать их в безопасную зону. Участники сами выбирали последовательность выполнения заданий.

Участник городского конкурса профессионального мастерства по профессии Спасатель на учебно-тренировочном полигоне в деревне Апаринки в Московской области

На этапе "Техногенная ЧС" имитировалась авария на предприятии. Конкурсантам нужно было максимально оперативно и без вреда для пострадавших деблокировать их, оказать спасенным первую помощь и транспортировать их в безопасную зону. Участники сами выбирали последовательность выполнения заданий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В заключительной части соревнований необходимо было оказать помощь троим рабочим, получившим различные травмы. Участники осматривали место происшествия, оценивая возможные угрозы. После чего определяли состояние каждого пострадавшего. Баротравма, острая стрессовая реакция, перелом и остановка дыхания — спасатели справлялись со всеми сложными ситуациями, подготовленными организаторами.

Участник городского конкурса профессионального мастерства по профессии Спасатель на учебно-тренировочном полигоне в деревне Апаринки в Московской области

В заключительной части соревнований необходимо было оказать помощь троим рабочим, получившим различные травмы. Участники осматривали место происшествия, оценивая возможные угрозы. После чего определяли состояние каждого пострадавшего. Баротравма, острая стрессовая реакция, перелом и остановка дыхания — спасатели справлялись со всеми сложными ситуациями, подготовленными организаторами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 9
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниФотоМоскваМосковский авиационный центрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московский авиационный центр столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасностиПожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
 
 
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