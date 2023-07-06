Конкурс эффективности. Как в Москве определяли лучшего спасателя

Финал конкурса проходил в течение трех дней. Участие в нем приняли 20 человек, среди которых специалисты столичного Пожарно-спасательного центра, Московского авиационного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, а также представители Автомобильных дорог и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
Финал конкурса проходил в течение трех дней. Участие в нем приняли 20 человек, среди которых специалисты столичного Пожарно-спасательного центра, Московского авиационного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, а также представители Автомобильных дорог и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
В первый день они отвечали на теоретические вопросы, сдавали нормативы по физической подготовке и выполняли поисково-спасательные работы на акватории реки. На следующем этапе участники ликвидировали последствия техногенной ЧС, оказывали первую помощь при аварии на производственном объекте и проводили аварийно-спасательные работы на высоте.
В первый день они отвечали на теоретические вопросы, сдавали нормативы по физической подготовке и выполняли поисково-спасательные работы на акватории реки. На следующем этапе участники ликвидировали последствия техногенной ЧС, оказывали первую помощь при аварии на производственном объекте и проводили аварийно-спасательные работы на высоте.
По словам судьи соревнований Ильи Зиновьева, в отборочных этапах участвовало около 400 спасателей из 30 подразделений. При этом он отметил, что с каждым годом задачи усложняются. "В этом году мы усилили этап на воде. Раньше при подаче спасательного круга и конца Александрова участники получали 75 баллов за лучшую попытку из трех бросков, а теперь каждый бросок оценивается в 25 баллов. Поэтому, если участник хочет получить 75 баллов, он должен трижды попасть в обозначенный квадрат”, – пояснил Зиновьев.
По словам судьи соревнований Ильи Зиновьева, в отборочных этапах участвовало около 400 спасателей из 30 подразделений. При этом он отметил, что с каждым годом задачи усложняются. "В этом году мы усилили этап на воде. Раньше при подаче спасательного круга и конца Александрова участники получали 75 баллов за лучшую попытку из трех бросков, а теперь каждый бросок оценивается в 25 баллов. Поэтому, если участник хочет получить 75 баллов, он должен трижды попасть в обозначенный квадрат”, – пояснил Зиновьев.
Среди участников есть те, кого вполне можно назвать "старожилом" конкурса. Сотрудник поисково-спасательной станции "Кировская" Василий Рогов соревнуется здесь уже в 15-й раз, имея стаж работы 27 лет. По его словам, участие в состязаниях позволяет проявить себя и попробовать свои силы в тех областях, с которыми он из-за специфики своей работы сталкивается реже, чем коллеги из аварийно-спасательных отрядов – это техногенные ЧС, оказание помощи на высоте. "Помимо соревновательной составляющей, важную роль играет коллектив. Мы общаемся, обмениваемся опытом. Один раз я становился бронзовым призером, но уровень соревнований растет, приходят молодые ребята, в 51 год выдерживать конкуренцию все сложнее, но стараюсь не отставать", – рассказал он.
Среди участников есть те, кого вполне можно назвать "старожилом" конкурса. Сотрудник поисково-спасательной станции "Кировская" Василий Рогов соревнуется здесь уже в 15-й раз, имея стаж работы 27 лет. По его словам, участие в состязаниях позволяет проявить себя и попробовать свои силы в тех областях, с которыми он из-за специфики своей работы сталкивается реже, чем коллеги из аварийно-спасательных отрядов – это техногенные ЧС, оказание помощи на высоте. "Помимо соревновательной составляющей, важную роль играет коллектив. Мы общаемся, обмениваемся опытом. Один раз я становился бронзовым призером, но уровень соревнований растет, приходят молодые ребята, в 51 год выдерживать конкуренцию все сложнее, но стараюсь не отставать", – рассказал он.
В первый день состязаний проверялась физическая подготовка участников – конкурсантов ждали подтягивания и плавание на 100 метров вольным стилем. Помимо этого, спасатели показали свои навыки в использовании различных средств спасения. Им необходимо было выполнить бросок конца Александрова и спасательного круга, точно попав в обозначенную зону акватории и не задев буй, имитирующий утопающего.
В первый день состязаний проверялась физическая подготовка участников – конкурсантов ждали подтягивания и плавание на 100 метров вольным стилем. Помимо этого, спасатели показали свои навыки в использовании различных средств спасения. Им необходимо было выполнить бросок конца Александрова и спасательного круга, точно попав в обозначенную зону акватории и не задев буй, имитирующий утопающего.
Завершался первый день погружением в воду для спасения человека. Конкурсанты проплывали 23 метра до утопающего, ныряли, захватывали пострадавшего с глубины и доставляли его к месту финиша. Каждому претенденту давали три попытки. Ситуация была максимально приближена к реальности, поэтому при транспортировке манекена спасателям требовалось верно выполнить захват и контролировать, чтобы голова спасаемого не погружалась под воду.
Завершался первый день погружением в воду для спасения человека. Конкурсанты проплывали 23 метра до утопающего, ныряли, захватывали пострадавшего с глубины и доставляли его к месту финиша. Каждому претенденту давали три попытки. Ситуация была максимально приближена к реальности, поэтому при транспортировке манекена спасателям требовалось верно выполнить захват и контролировать, чтобы голова спасаемого не погружалась под воду.
Второй и третий день прошли на суше: соревнующимся предстояло пройти три этапа — "Альпинизм", "Техногенная ЧС" и "Оказание первой помощи". Сначала участники выполняли аварийно-спасательные работы на высоте. Они, используя альпинистское снаряжение, оказывали помощь трем людям — крановщику, почувствовавшему себя плохо, строителю, упавшему во время выполнения работ в котлован на глубину трех метров, и монтажнику, зависшему в безопорном пространстве.
Второй и третий день прошли на суше: соревнующимся предстояло пройти три этапа — "Альпинизм", "Техногенная ЧС" и "Оказание первой помощи". Сначала участники выполняли аварийно-спасательные работы на высоте. Они, используя альпинистское снаряжение, оказывали помощь трем людям — крановщику, почувствовавшему себя плохо, строителю, упавшему во время выполнения работ в котлован на глубину трех метров, и монтажнику, зависшему в безопорном пространстве.
На этапе "Техногенная ЧС" имитировалась авария на предприятии. Конкурсантам нужно было максимально оперативно и без вреда для пострадавших деблокировать их, оказать спасенным первую помощь и транспортировать их в безопасную зону. Участники сами выбирали последовательность выполнения заданий.
На этапе "Техногенная ЧС" имитировалась авария на предприятии. Конкурсантам нужно было максимально оперативно и без вреда для пострадавших деблокировать их, оказать спасенным первую помощь и транспортировать их в безопасную зону. Участники сами выбирали последовательность выполнения заданий.
В заключительной части соревнований необходимо было оказать помощь троим рабочим, получившим различные травмы. Участники осматривали место происшествия, оценивая возможные угрозы. После чего определяли состояние каждого пострадавшего. Баротравма, острая стрессовая реакция, перелом и остановка дыхания — спасатели справлялись со всеми сложными ситуациями, подготовленными организаторами.
В заключительной части соревнований необходимо было оказать помощь троим рабочим, получившим различные травмы. Участники осматривали место происшествия, оценивая возможные угрозы. После чего определяли состояние каждого пострадавшего. Баротравма, острая стрессовая реакция, перелом и остановка дыхания — спасатели справлялись со всеми сложными ситуациями, подготовленными организаторами.